Joel Kelso résolu : Un podium à domicile et un contrat pour 2024

Parti en deuxième position sur la grille de départ, Joel Kelso a saisi sa chance lors de la course sous la pluie de dimanche et est monté sur la troisième marche du podium du GP pour la première fois. "Putain de génial ! C'est génial d'être ici avec toute ma famille, c'est incroyable", s'est-il enthousiasmé. "Avec le soutien de ma famille, j'ai montré mon vrai potentiel ici. C'est positif et bien sûr, l'objectif à partir de maintenant est de le montrer à chaque course".

Concernant le déroulement de la course, le pilote CFMOTO a décrit : "Les conditions étaient difficiles, mais il fallait que je tente ma chance lors de mon GP à domicile. Öncü a eu quelques moments - comme toujours. Je l'ai dépassé une fois et je me suis dit : 'Parfait, peut-être qu'il va reculer un peu'. Mais tout à coup, il m'a dépassé à nouveau. Ce type est fou", a déclaré l'Australien en souriant au futur vainqueur Deniz Öncü.

Kelso lui-même a préféré jouer la carte de la sécurité après un moment de frayeur. "Je voulais la victoire, mais j'ai fait une petite erreur et j'ai eu quelques moments. Je n'ai certes pas la pression dans la lutte pour le championnat du monde, mais j'avais toujours la pression de vouloir moi aussi le ramener à la maison et monter sur le podium. J'ai donc simplement roulé à mon rythme, sans prendre trop de risques. Ce n'était donc pas la victoire, mais je suis très heureux d'être sur le podium. La prochaine étape sera la victoire en course, mais il faut d'abord monter sur le podium, étape par étape. J'espère que le déclic s'est produit et que nous allons terminer l'année en beauté et tenter d'obtenir les meilleurs résultats pour le CFMOTO".

Depuis qu'il a été décidé que Kelso perdrait sa place au sein du CFMOTO PrüstelGP Team la saison prochaine au profit de Riccardo Rossi, l'avenir de l'Australien a longtemps été incertain. Mais c'est désormais une certitude : il complètera l'équipe BOE Motorsports aux côtés de David Muñoz et reprendra ainsi la KTM d'Ana Carrasco, qui n'a encore aucun point au compteur et se remet actuellement d'une fracture du tibia et du péroné après le grave highsider de Mandalika.

"Cela m'a enlevé beaucoup de pression sur les épaules. Je suis très reconnaissant pour cette opportunité", a souligné Kelso lors de la signature du contrat. "Mon objectif est de me battre au sommet et de montrer à tous de quoi nous sommes capables. Je crois vraiment que nous pouvons obtenir de grands résultats l'année prochaine".

Résultat de la course Moto3, Phillip Island (22.10.) :

1. Deniz Öncü, KTM, 21 rdn en 39:57,919 min (= 140,2 km/h).

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,407 sec

3. Kelso, CFMOTO, + 4,392

4. Veijer, Husqvarna, + 23,062

5. Adrian Fernandez, Honda, + 31,661

6. Rossi, Honda, + 31,702

7. Furusato, Honda, + 32,236

8. Masiá, Honda, + 32,923

9. Bertelle, Honda, + 33,379

10. Fellon, KTM, + 35,375

11. Carraro, Honda, + 46,470

12. Nepa, KTM, + 53,566

13. Holgado, KTM, + 1:02,607 min

14e Whatley, Honda, + 1:02,880 min

15e Yamanaka, GASGAS, 1:16,638 min

16. Artigas, CFMOTO, + 1:30,027

17. Toba, Honda, + 1:52,035 min

18. Rueda, KTM, 1 rde de plus.

Classement du championnat du monde Moto3 après 16 des 20 courses :

1. Masiá 217 points. 2. Sasaki 213. 3. Holgado 195. 4. Alonso 180. 5. Öncü 180. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 100. 11. Toba 91. 12. Veijer 89. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 64. 15. Rossi 58. 16. Suzuki 50. 17. Kelso 36. 18. Furusato 36. 19. Bertelle 33. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. Fernandez 11. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29 Aji 4. 27. Whatley 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM 338 points. 2. Honda 261 3. Husqvarna 231. 4. GASGAS 198. 5. CFMOTO 87.

Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 302. 2. Red Bull KTM Ajo 291 points. 3. Leopard Racing 278. 4. Angeluss MTA Team 252. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 244. 6. Red Bull KTM Tech3, 202. 7. SIC58 Squadra Corse 149. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 101. 11. Rivacold Snipers Team 68. 12. CIP Green Power 54. 13. Honda Team Asia 40. 14. Vision Track Racing Team 24.