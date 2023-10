Joel Kelso risolto: Podio in casa e contratto per il 2024

Partito dalla seconda posizione in griglia, Joel Kelso ha sfruttato al meglio la sua opportunità nella gara sotto la pioggia di domenica per arrivare terzo e conquistare il suo primo podio in un GP. "Fantastico! È una sensazione fantastica con tutta la mia famiglia qui, è fantastico", ha commentato entusiasta. "Con il supporto della mia famiglia, ho mostrato il mio vero potenziale qui. È positivo e naturalmente l'obiettivo d'ora in poi è quello di dimostrarlo in ogni gara".

Per quanto riguarda l'andamento della gara, il pilota CFMOTO ha dichiarato: "Le condizioni erano difficili, ma dovevo solo provarci nel mio GP di casa. Öncü ha avuto qualche momento, come al solito. Una volta l'ho superato e mi sono detto: 'Perfetto, forse si ritirerà un po''. Ma all'improvviso mi ha superato di nuovo. Questo ragazzo è pazzo", ha detto sorridendo l'australiano a proposito del vincitore finale Deniz Öncü.

Lo stesso Kelso ha preferito giocare d'anticipo dopo un momento di paura. "Volevo vincere, ma poi ho commesso un piccolo errore e ho avuto qualche momento di paura. Non ho la pressione della battaglia per il Campionato del Mondo, ma volevo comunque portare a casa la vittoria e salire sul podio. Ho quindi guidato al mio ritmo senza rischiare troppo. Quindi non è arrivata la vittoria, ma sono felicissimo di essere salito sul podio. Il prossimo passo è la vittoria in gara, ma prima bisogna salire sul podio, passo dopo passo. Ora si spera che il nodo sia sciolto e che si possa finire bene l'anno e cercare di ottenere ancora i migliori risultati per CFMOTO".

Da quando è stato chiaro che Kelso avrebbe perso il suo posto nel team CFMOTO PrüstelGP a favore di Riccardo Rossi nella prossima stagione, il futuro dell'australiano è stato a lungo incerto. Ma ora è deciso: completerà il team BOE Motorsports al fianco di David Muñoz e prenderà così il posto di Ana Carrasco alla guida della KTM, che non ha ancora punti all'attivo e si sta riprendendo dalla frattura di tibia e perone dopo il grave highsider di Mandalika.

"Mi ha tolto molta pressione dalle spalle. Sono molto grata per questa opportunità", ha sottolineato Kelso alla firma del contratto. "Il mio obiettivo è quello di lottare al vertice e mostrare a tutti di cosa siamo capaci. Credo davvero che il prossimo anno potremo ottenere grandi risultati".

Risultati gara Moto3, Phillip Island (22/10):

1° Deniz Öncü, KTM, 21 Rdn in 39:57.919 min (= 140,2 km/h).

2° Sasaki, Husqvarna, + 0,407 sec.

3° Kelso, CFMOTO, + 4,392

4° Veijer, Husqvarna, + 23,062

5° Adrian Fernandez, Honda, + 31,661

6° Rossi, Honda, + 31,702

7° Furusato, Honda, + 32.236

8° Masiá, Honda, + 32.923

9° Bertelle, Honda, + 33.379

10° Fellon, KTM, + 35.375

11° Carraro, Honda, + 46.470

12° Nepa, KTM, + 53.566

13° Holgado, KTM, + 1:02.607 min.

14° Whatley, Honda, + 1:02.880 min.

15° Yamanaka, GASGAS, 1:16.638 min.

16° Artigas, CFMOTO, + 1'30.027

17° Toba, Honda, + 1:52.035 min.

18° Rueda, KTM, + 1 Rde.

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 16 gare su 20:

1° Masiá 217 punti. 2. Sasaki 213. 3. Holgado 195. 4. Alonso 180. 5. Öncü 180. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 100. 11. Toba 91. 12. Veijer 89. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 64. 15. Rossi 58. 16. Suzuki 50. 17. Kelso 36. Suzuki 50. 17. Kelso 36. 18. Furusato 36. 19. Bertelle 33. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. Fernandez 11. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29 Aji 4. 27. Whatley 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. KTM 338 punti. 2. Honda 261 3. Husqvarna 231. 4. GASGAS 198. 5. CFMOTO 87.

Campionato mondiale a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 302. 2° Red Bull KTM Ajo 291 punti. 3. Leopard Racing 278. 4. Angeluss MTA Team 252. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 244. 6. Red Bull KTM Tech3, 202. 7. SIC58 Squadra Corse 149. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 101. 11. Rivacold Snipers Team 68. 12. CIP Green Power 54. 13. Honda Team Asia 40. 14. Vision Track Racing Team 24.