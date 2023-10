Joel Kelso resolvido: Pódio em casa e contrato para 2024

Joel Kelso (CFMOTO PrüstelGP) teve um fim de semana de sonho em Phillip Island: Pela primeira vez na sua carreira no Campeonato do Mundo, o australiano de 20 anos terminou no pódio e o seu futuro no Campeonato do Mundo de Moto3 também já está definido.

por Mario Furli - Automatic translation from German

Partindo do segundo lugar da grelha, Joel Kelso aproveitou ao máximo a sua oportunidade na corrida de chuva de domingo para terminar em terceiro e conquistar o seu primeiro pódio num GP. "Brilhante como o caraças! Sinto-me muito bem com toda a minha família aqui, é fantástico," disse entusiasmado. "Com o apoio da minha família, mostrei aqui o meu verdadeiro potencial. É positivo e, claro, o objetivo a partir de agora é mostrá-lo em todas as corridas."

Sobre como correu a corrida, o piloto da CFMOTO descreveu: "As condições eram difíceis, mas eu tinha de tentar no meu GP caseiro. O Öncü teve alguns momentos, como é habitual. Ultrapassei-o uma vez e pensei para mim próprio: 'Perfeito, talvez ele recue um pouco'. Mas, de repente, ele ultrapassou-me novamente. Este gajo é maluco", sorriu o australiano sobre o vencedor final Deniz Öncü.

O próprio Kelso preferiu jogar pelo seguro depois de um momento de susto. "Eu queria a vitória, mas depois cometi um pequeno erro e tive alguns momentos. Não tenho a pressão da luta pelo Campeonato do Mundo, mas continuava a ter a pressão de querer trazer a vitória para casa e estar também no pódio. Depois, limitei-me a andar ao meu ritmo sem arriscar demasiado. Por isso, não foi a vitória, mas estou muito contente por estar no pódio. O próximo passo é uma vitória na corrida, mas primeiro temos de subir ao pódio, passo a passo. Agora, espero que o nó esteja desfeito e que possamos terminar bem o ano e tentar obter os melhores resultados para a CFMOTO."

Desde que ficou claro que Kelso iria perder o seu lugar na equipa CFMOTO PrüstelGP para Riccardo Rossi na próxima época, o futuro do australiano esteve incerto durante muito tempo. Mas agora está decidido: Ele vai completar a equipa BOE Motorsports ao lado de David Muñoz e, assim, assumir o comando da KTM de Ana Carrasco, que ainda não tem pontos no seu nome e está atualmente a recuperar de uma fratura da tíbia e do perónio após o grave acidente em Mandalika.

"Isto tirou-me muita pressão dos ombros. Estou muito grata por esta oportunidade", sublinhou Kelso aquando da assinatura do contrato. "O meu objetivo é lutar no topo e mostrar a todos aquilo de que somos capazes. Acredito mesmo que podemos alcançar grandes resultados no próximo ano."

Resultado da corrida de Moto3, Phillip Island (22/10):

1º Deniz Öncü, KTM, 21 Rdn em 39:57.919 min (= 140.2 km/h).

2º Sasaki, Husqvarna, + 0,407 seg

3º Kelso, CFMOTO, + 4,392

4º Veijer, Husqvarna, + 23,062

5º Adrian Fernandez, Honda, + 31,661

6º Rossi, Honda, + 31,702

7º Furusato, Honda, + 32,236

8º Masiá, Honda, + 32,923

9º Bertelle, Honda, + 33,379

10º Fellon, KTM, + 35.375

11º Carraro, Honda, + 46,470

12º Nepa, KTM, + 53,566

13º Holgado, KTM, + 1:02.607 min

14º Whatley, Honda, + 1:02.880 min

15º Yamanaka, GASGAS, 1:16.638 min

16º Artigas, CFMOTO, + 1'30.027

17º Toba, Honda, + 1:52.035 min

18º Rueda, KTM, + 1 Rde.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 16 de 20 corridas:

1º Masiá 217 pontos. 2. Sasaki 213. 3. Holgado 195. 4. Alonso 180. 5. Öncü 180. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 100. 11. Toba 91. 12. Veijer 89. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 64. 15. Rossi 58. 16. Suzuki 50. 17. Kelso 36. 18. Furusato 36. 19. Bertelle 33. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. Fernandez 11. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29 Aji 4. 27. Whatley 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. KTM 338 pontos. 2. Honda 261 3. Husqvarna 231. 4. GASGAS 198. 5. CFMOTO 87.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 302. 2º Red Bull KTM Ajo 291 pontos. 3. Leopard Racing 278. 4. Angeluss MTA Team 252. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 244. 6. Red Bull KTM Tech3, 202. 7. SIC58 Squadra Corse 149. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 101. 11. Rivacold Snipers Team 68. 12. CIP Green Power 54. 13. Honda Team Asia 40. 14. Vision Track Racing Team 24.