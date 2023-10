Deniz Öncü (KTM/1ère) : "Après 10 tours, j'ai eu des sueurs froides".

La deuxième moitié de la course Moto3 à Phillip Island a également été un calvaire pour Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo). Mais la récompense de ses souffrances a finalement été la victoire, grâce à son courage dans le dernier tour.

"Il pleuvait vraiment fort et il était difficile de réaliser des temps au tour constants", a commenté Deniz Öncü (20 ans) à propos des conditions sur Phillip Island. Après avoir dépassé Ayumu Sasaki, actuel deuxième du championnat, dans le dernier tour, il a remporté sa troisième victoire de la saison et a permis à Jaume Masiá, qui n'est arrivé qu'en huitième position, de conserver de justesse sa place de leader du championnat.

"La course était super, mais elle a quand même duré trop longtemps pour moi", souriait le Turc gelé, actuellement cinquième du championnat du monde, après avoir franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. "Les dix derniers tours, je tremblais de froid. C'était difficile de rester concentré. À un moment donné, j'ai décidé de simplement tirer le meilleur parti de la situation".

Aki Ajo, le manager de l'équipe KTM, a souligné qu'il y était parfaitement parvenu : "Nous avons vraiment beaucoup de respect pour la performance de Deniz. Il a parfaitement géré les conditions extrêmes. Il a surtout montré à quel point il était devenu mature entre-temps, surtout mentalement".

Le vent n'était pas encore aussi fort dans la course Moto3 qu'ensuite dans la course Moto2 du championnat du monde, qui a dû être interrompue par un drapeau rouge. Dans la course Moto3, la pluie avait même cessé entre-temps. Mais à trois tours de la fin, le ciel a de nouveau ouvert ses vannes.

Grâce à son sang-froid qui n'a rien à voir avec la météo, Öncü, de retour chez Ajo (les deux dernières années, il concourait dans l'équipe Tech3), a fait pencher la balance en sa faveur lors de la course australienne. "J'ai compris en fin de course que je pouvais gagner ici. J'ai alors tenté ma chance au virage 10 et cela a fonctionné".

Résultat de la course Moto3, Phillip Island (22.10.) :

1. Deniz Öncü, KTM, 21 rdn en 39:57,919 min (= 140,2 km/h).

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,407 sec

3. Kelso, CFMOTO, + 4,392

4. Veijer, Husqvarna, + 23,062

5. Adrian Fernandez, Honda, + 31,661

6. Rossi, Honda, + 31,702

7. Furusato, Honda, + 32,236

8. Masiá, Honda, + 32,923

9. Bertelle, Honda, + 33,379

10. Fellon, KTM, + 35,375

11. Carraro, Honda, + 46,470

12. Nepa, KTM, + 53,566

13. Holgado, KTM, + 1:02,607 min

14e Whatley, Honda, + 1:02,880 min

15e Yamanaka, GASGAS, 1:16,638 min

16. Artigas, CFMOTO, + 1:30,027

17. Toba, Honda, + 1:52,035 min

18. Rueda, KTM, 1 rde de plus.

Classement du championnat du monde Moto3 après 16 des 20 courses :

1. Masiá 217 points. 2. Sasaki 213. 3. Holgado 195. 4. Alonso 180. 5. Öncü 180. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 100. 11. Toba 91. 12. Veijer 89. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 64. 15. Rossi 58. 16. Suzuki 50. 17. Kelso 36. 18. Furusato 36. 19. Bertelle 33. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. Fernandez 11. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29 Aji 4. 27. Whatley 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM 338 points. 2. Honda 261 3. Husqvarna 231. 4. GASGAS 198. 5. CFMOTO 87.

Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 302. 2. Red Bull KTM Ajo 291 points. 3. Leopard Racing 278. 4. Angeluss MTA Team 252. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 244. 6. Red Bull KTM Tech3, 202. 7. SIC58 Squadra Corse 149. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 101. 11. Rivacold Snipers Team 68. 12. CIP Green Power 54. 13. Honda Team Asia 40. 14. Vision Track Racing Team 24.