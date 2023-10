Deniz Öncü (KTM/1°): "Brividi dopo 10 giri".

La seconda metà della gara di Moto3 a Phillip Island è diventata una tortura anche per Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo). Ma la ricompensa per la sua sofferenza è stata finalmente la vittoria, grazie al suo coraggio nell'ultimo giro.

"Pioveva molto forte ed era difficile fare tempi sul giro costanti", ha commentato Deniz Öncü (20) sulle condizioni di Phillip Island. Dopo aver superato l'attuale secondo classificato del Campionato del Mondo Ayumu Sasaki all'ultimo giro, si è assicurato la sua terza vittoria stagionale da un lato e dall'altro ha aiutato Jaume Masiá, che ha concluso solo all'ottavo posto, a conservare per poco la leadership del Campionato del Mondo.

"La gara è stata fantastica, ma è durata troppo a lungo per me", ha sorriso il turco congelato, attualmente quinto nel WRC, dopo il suo vittorioso arrivo. "Negli ultimi dieci giri tremavo per il freddo. Era difficile mantenere la concentrazione. A un certo punto ho deciso di trarre il meglio dalla situazione".

Il team manager di KTM, Aki Ajo, ha sottolineato che è riuscito nell'impresa in modo ammirevole: "Abbiamo davvero molto rispetto per la prestazione di Deniz. Ha gestito perfettamente le condizioni estreme. Soprattutto, ha dimostrato quanto sia maturato nel frattempo, soprattutto dal punto di vista mentale".

Nella gara della Moto3 il vento non era ancora così forte come nella gara del Campionato del Mondo Moto2, che ha dovuto essere interrotta con una bandiera rossa. Nella gara della Moto3 aveva anche smesso di piovere. Ma a tre giri dalla fine, il cielo ha aperto di nuovo le sue porte.

Con il suo sangue freddo non meteorologico, il rientrante Ajo Öncü (ha gareggiato negli ultimi due anni nel team Tech3) ha deciso la gara in Australia a suo favore. "Nelle fasi finali ho capito che avrei potuto vincere qui. Ho provato alla curva 10 e ha funzionato".

Risultati della gara Moto3, Phillip Island (22.10.):

1° Deniz Öncü, KTM, 21 Rdn in 39:57.919 min (= 140,2 km/h).

2° Sasaki, Husqvarna, + 0,407 sec.

3° Kelso, CFMOTO, + 4,392

4° Veijer, Husqvarna, + 23,062

5° Adrian Fernandez, Honda, + 31,661

6° Rossi, Honda, + 31,702

7° Furusato, Honda, + 32.236

8° Masiá, Honda, + 32.923

9° Bertelle, Honda, + 33.379

10° Fellon, KTM, + 35.375

11° Carraro, Honda, + 46.470

12° Nepa, KTM, + 53.566

13° Holgado, KTM, + 1:02.607 min.

14° Whatley, Honda, + 1:02.880 min.

15° Yamanaka, GASGAS, 1:16.638 min.

16° Artigas, CFMOTO, + 1'30.027

17° Toba, Honda, + 1:52.035 min.

18° Rueda, KTM, + 1 Rde.

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 16 gare su 20:

1° Masiá 217 punti. 2. Sasaki 213. 3. Holgado 195. 4. Alonso 180. 5. Öncü 180. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 100. 11. Toba 91. 12. Veijer 89. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 64. 15. Rossi 58. 16. Suzuki 50. 17. Kelso 36. Suzuki 50. 17. Kelso 36. 18. Furusato 36. 19. Bertelle 33. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. Fernandez 11. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29 Aji 4. 27. Whatley 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. KTM 338 punti. 2. Honda 261 3. Husqvarna 231. 4. GASGAS 198. 5. CFMOTO 87.

Campionato mondiale a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 302. 2° Red Bull KTM Ajo 291 punti. 3. Leopard Racing 278. 4. Angeluss MTA Team 252. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 244. 6. Red Bull KTM Tech3, 202. 7. SIC58 Squadra Corse 149. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 101. 11. Rivacold Snipers Team 68. 12. CIP Green Power 54. 13. Honda Team Asia 40. 14. Vision Track Racing Team 24.