Deniz Öncü (KTM/1º): "Tremeu ao fim de 10 voltas".

"Estava a chover muito e foi difícil fazer tempos de volta consistentes", comentou Deniz Öncü (20) sobre as condições em Phillip Island. Depois de ultrapassar o atual segundo classificado do Campeonato do Mundo, Ayumu Sasaki, na última volta, Öncü garantiu, por um lado, a sua terceira vitória da época e, por outro, ajudou Jaume Masiá, que terminou apenas em oitavo lugar, a manter a liderança do Campeonato do Mundo por pouco.

"A corrida foi óptima, mas demorou muito tempo para mim", sorriu o turco congelado, atualmente em quinto lugar no WRC, após a sua vitória. "Nas últimas dez voltas estava a tremer de frio. Foi difícil manter a concentração. A dada altura, decidi tirar o melhor partido da situação."

O chefe de equipa da KTM, Aki Ajo, sublinhou que ele teve um êxito admirável: "Temos muito respeito pelo desempenho do Deniz. Ele geriu as condições extremas na perfeição. Acima de tudo, mostrou o quão maduro se tornou entretanto, especialmente a nível mental."

O vento ainda não estava tão forte na corrida de Moto3 como esteve depois na corrida do Campeonato do Mundo de Moto2, que teve de ser interrompida com bandeira vermelha. Na corrida de Moto3 até tinha parado de chover pelo meio. Mas a três voltas do fim, o céu voltou a abrir as suas comportas.

Com o seu sangue-frio não meteorológico, Öncü, que regressou à Ajo (competiu na equipa Tech3 nos últimos dois anos), decidiu a corrida na Austrália a seu favor. "Na fase final, apercebi-me de que podia ganhar aqui. Depois tentei na curva 10 e resultou."

Resultado da corrida de Moto3, Phillip Island (22.10.):

1º Deniz Öncü, KTM, 21 Rdn em 39:57.919 min (= 140.2 km/h).

2º Sasaki, Husqvarna, + 0,407 seg

3º Kelso, CFMOTO, + 4,392

4º Veijer, Husqvarna, + 23,062

5º Adrian Fernandez, Honda, + 31,661

6º Rossi, Honda, + 31,702

7º Furusato, Honda, + 32,236

8º Masiá, Honda, + 32,923

9º Bertelle, Honda, + 33,379

10º Fellon, KTM, + 35.375

11º Carraro, Honda, + 46,470

12º Nepa, KTM, + 53,566

13º Holgado, KTM, + 1:02.607 min

14º Whatley, Honda, + 1:02.880 min

15º Yamanaka, GASGAS, 1:16.638 min

16º Artigas, CFMOTO, + 1'30.027

17º Toba, Honda, + 1:52.035 min

18º Rueda, KTM, + 1 Rde.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 16 de 20 corridas:

1º Masiá 217 pontos. 2. Sasaki 213. 3. Holgado 195. 4. Alonso 180. 5. Öncü 180. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 100. 11. Toba 91. 12. Veijer 89. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 64. 15. Rossi 58. 16. Suzuki 50. 17. Kelso 36. 18. Furusato 36. 19. Bertelle 33. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. Fernandez 11. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29 Aji 4. 27. Whatley 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. KTM 338 pontos. 2. Honda 261 3. Husqvarna 231. 4. GASGAS 198. 5. CFMOTO 87.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 302. 2º Red Bull KTM Ajo 291 pontos. 3. Leopard Racing 278. 4. Angeluss MTA Team 252. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 244. 6. Red Bull KTM Tech3, 202. 7. SIC58 Squadra Corse 149. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 101. 11. Rivacold Snipers Team 68. 12. CIP Green Power 54. 13. Honda Team Asia 40. 14. Vision Track Racing Team 24.