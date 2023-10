Buriram : Alonso (GASGAS) remporte le titre rookie

Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) s'est élancé de la pole position, mais le jeune Turc avait lui-même craint à l'avance que la course avec ses longues lignes droites (la plus longue ligne droite du circuit international de Chang mesure exactement un kilomètre) serait difficile - et il avait raison.

Au terme d'une lutte passionnante jusque dans les derniers mètres, la jeune star de GASGAS-Aspar, David Alonso, s'est imposée devant deux nouveaux venus sur le podium du championnat du monde : Le Japonais Taiyo Furusato (Honda Team Asia) et le Néerlandais Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

Jaume Masia (Leopard Racing) et Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) n'étaient séparés que de quatre points au classement du championnat du monde avant le GP de Thaïlande. Comme le Japonais a chuté sans qu'il en soit responsable, l'Espagnol a augmenté son avance à 17 points, même en tant que quatrième.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Öncü prend d'abord la tête depuis la pole position, mais Sasaki prend la tête dès le virage 3 - et Masia (7e sur la grille) est déjà deuxième dans la ligne droite qui suit. Moreira reste en tête jusqu'à la fin du premier tour.



2e tour : Masia prend la tête. Désastre pour le prétendant au titre de champion du monde Sasaki, qui percute l'arrière de Muñoz qui ralentit soudainement au milieu du virage 10 - les deux chutent, Holgado doit lui aussi aller loin et sort du top 10.



3e tour : Masia mène devant Furusato, Veijer, Alonso, Moreira, Öncü, Ortolá, Bertelle, Yamanaka et Rueda, qui complète le top 10.



4e tour : Veijer prend la tête pour la première fois.



5e tour : Masia de retour en tête, maintenant devant Alonso et Veijer. Holgado réalise le meilleur tour en course jusqu'à présent, il est 17e et les points sont déjà à sa portée. Chute du pilote Wildcard Buasri.



7e tour : Veijer est de nouveau en tête.



9e tour : C'est la bataille de vent à laquelle on pouvait s'attendre avec des changements de position incessants dans le groupe de tête. Après Veijer, Alonso, Masia, Öncü, Furusato, Moreira, Ortolá, Bertelle et Yamanka, un petit écart d'une demi-seconde seulement s'ouvre devant Riccardo Rossi (10e).



10e tour : Öncü, qui était resté en retrait jusqu'à présent, mène le peloton pour la première fois depuis la phase de départ après une forte manœuvre dans le virage 4 rapide contre Masia à mi-parcours.



11e tour : Yamanaka (8e) se bat pour rejoindre le groupe de tête.



12e tour : Veijer à nouveau en première position, maintenant devant Alonso, Moreira, Furusato, Öncü, Masia, Ortolá. Le peloton ne se sépare pas encore de manière décisive - Holgado, dixième, n'a que 1,7 seconde de retard sur le leader.



14ème tour : Furusato mène pour la première fois de sa carrière une course de championnat du monde Moto3. Le top 5 (avec Furusato, Veijer, Alonso, Masia, Öncü) s'éloigne un peu.



15ème tour : En tête, la lutte pour la position fait rage, y compris un contact entre Furusato et Veijer. Du coup, le deuxième groupe avec Moreira, Bertelle, Yamanaka et compagnie se rapproche à nouveau. Alonso prend la tête.



17ème tour : Veijer, Furusato et Alonso se relaient en tête. Masia, quatrième, est lui aussi très proche.



18e tour : 13 coureurs se tiennent en seulement deux secondes, mais une lutte à quatre pour la victoire se dessine entre Veijer, Alonso, Masia et Furusato.



Dernier tour : Alonso gagne devant Furusato. Les chances de victoire de Veijer s'envolent après un presque highside à la sortie du virage 5, mais dans les derniers mètres, il décroche tout de même la troisième place !

Résultat de la course Moto3, Buriram (29.10.) :

1. Alonso, GASGAS, 19 rdn

2. Furusato, Honda, + 0,266 sec.

3. Veijer, Husqvarna, + 0,359

4. Masia, Honda, + 0,382

5. Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6. Holgado, KTM, + 1,133

7. Bertelle, Honda, + 1,288

8. Riccardo Rossi, Honda, + 1,307

9. Yamanaka, GASGAS, + 1,413

10e Toba, Honda, + 1,445

Classement du championnat du monde Moto3 après 17 des 20 courses :

1. Masia, 230 points. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Furusaato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.