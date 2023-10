Buriram: Alonso (GASGAS) con la vittoria al titolo di rookie

Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) è partito dalla pole position, ma il giovane turco aveva già temuto in anticipo che la gara con i lunghi rettilinei (il rettilineo più lungo del Chang International Circuit misura esattamente un chilometro) sarebbe stata difficile - e ha avuto ragione.

In una lotta emozionante fino agli ultimi metri, il giovane di GASGAS-Aspar David Alonso ha prevalso su due nuovi arrivati sul podio del Campionato del Mondo: Il giapponese Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e l'olandese Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

Jaume Masia (Leopard Racing) e Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) erano separati da soli quattro punti nella classifica del Campionato del Mondo prima del GP di Thailandia. A causa della caduta del giapponese, non imputabile a lui, lo spagnolo ha portato il suo vantaggio a 17 punti, addirittura al quarto posto.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Öncü prende inizialmente il comando dalla pole position, ma già alla curva 3 Sasaki passa in testa - e Masia (partito in posizione 7) è già secondo sul rettilineo successivo. Ma Moreira è in testa fino alla fine del primo giro.



2° giro: Masia passa al comando. Disastro per il pretendente al campionato del mondo Sasaki, che si schianta contro il posteriore di Muñoz, che rallenta improvvisamente a metà della curva 10 - entrambi cadono, anche Holgado è costretto a fare molta strada ed esce dalla top 10.



3° giro: Masia conduce davanti a Furusato, Veijer, Alonso, Moreira, Öncü, Ortolá, Bertelle, Yamanaka e Rueda, che completa la top-10.



Giro 4: Veijer passa per la prima volta al comando.



Giro 5: Masia torna in testa, ora davanti ad Alonso e Veijer. Holgado fa segnare il giro più veloce in gara fino a questo momento, e con il 17° posto è già a portata di punti. Caduta del pilota wildcard Buasri.



7° giro: Veijer è di nuovo in testa.



9° giro: è l'attesa battaglia in scia con continui cambi di posizione nel gruppo di testa. Dopo Veijer, Alonso, Masia, Öncü, Furusato, Moreira, Ortolá, Bertelle e Yamanka c'è solo un piccolo distacco di mezzo secondo davanti a Riccardo Rossi (10°).



10° giro: Öncü, che finora era rimasto in disparte, passa in testa per la prima volta dalla partenza dopo una forte manovra nella veloce curva 4 contro Masia a metà percorso.



11° giro: Yamanaka (8°) lotta per raggiungere il gruppo di testa.



12° giro: Veijer di nuovo al 1° posto, ora davanti ad Alonso, Moreira, Furusato, Öncü, Masia, Ortolá. Il gruppo non è ancora separato in modo decisivo: Holgado, in decima posizione, ha solo 1,7 secondi di ritardo dal leader.



14° giro: Furusato è in testa a una gara del Campionato del Mondo Moto3 per la prima volta nella sua carriera. La top-5 (con Furusato, Veijer, Alonso, Masia, Öncü) si sta allontanando un po'.



Giro 15: In testa si scatenano le battaglie di posizione, compreso un contatto tra Furusato e Veijer. Di conseguenza, il secondo gruppo con Moreira, Bertelle, Yamanaka e altri si avvicina nuovamente. Alonso passa al comando.



Giro 17: Veijer, Furusato e Alonso si alternano in testa. Anche Masia è vicino al quarto posto.



18° giro: 13 piloti sono a meno di due secondi l'uno dall'altro, ma si delinea una lotta a quattro per la vittoria tra Veijer, Alonso, Masia e Furusato.



Ultimo giro: Alonso vince davanti a Furusato. Le possibilità di vittoria di Veijer sono svanite dopo un quasi-highsider all'uscita della curva 5, ma negli ultimi metri riesce comunque a conquistare il terzo posto!

Risultato gara Moto3, Buriram (29.10.):

1° Alonso, GASGAS, 19 Rdn

2° Furusato, Honda, + 0,266 sec.

3° Veijer, Husqvarna, + 0,359

4° Masia, Honda, + 0,382

5° Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6° Holgado, KTM, + 1,133

7° Bertelle, Honda, + 1,288

8° Riccardo Rossi, Honda, + 1.307

9° Yamanaka, GASGAS, + 1.413

10° Toba, Honda, + 1.445

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 17 gare su 20:

1° Masia, 230 punti. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Suzuki, GASGAS 56. 17. Suzuki, Honda, +4. Furusaato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.