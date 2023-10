Buriram: Alonso (GASGAS) com vitória para o título de estreante

O GP da Tailândia transformou-se num clássico absoluto de Moto3 com constantes mudanças de posição - com o melhor final para David Alonso. Na luta pelo campeonato do mundo, Ayumu Sasaki teve de fazer um zero.

Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) partiu da pole position, mas o jovem turco já temia de antemão que a corrida com as longas rectas (a maior reta do Circuito Internacional de Chang mede exatamente um quilómetro) fosse difícil - e provou que tinha razão.

Numa luta emocionante até aos últimos metros, o jovem David Alonso, da GASGAS-Aspar, venceu dois estreantes no pódio do Campeonato do Mundo: O japonês Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e o holandês Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

Jaume Masia (Leopard Racing) e Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) estavam separados por apenas quatro pontos na classificação do Campeonato do Mundo antes do GP da Tailândia. Como o piloto japonês caiu sem culpa própria, o espanhol aumentou a sua vantagem para 17 pontos, mesmo em quarto lugar.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Partida: Öncü assume inicialmente a liderança da pole position, mas já na curva 3 Sasaki assume a liderança - e Masia (posição de partida 7) já é segundo na reta seguinte. Mas Moreira lidera até ao final da primeira volta.



2ª volta: Masia assume a liderança. Desastre para o candidato ao Campeonato do Mundo Sasaki, que bate na traseira de Muñoz, que abranda subitamente a meio da curva 10 - ambos caem, Holgado também tem de ir para longe e cai para fora do top 10.



3ª volta: Masia lidera à frente de Furusato, Veijer, Alonso, Moreira, Öncü, Ortolá, Bertelle, Yamanaka e Rueda, que completa o top-10.



Volta 4: Veijer assume a liderança pela primeira vez.



Volta 5: Masia de volta à liderança, agora à frente de Alonso e Veijer. Holgado faz a volta mais rápida da corrida até ao momento, em 17º lugar e já está ao alcance dos pontos. Queda do wildcard Buasri.



7ª volta: Veijer volta a liderar.



9ª volta: É a esperada batalha de slipstream com constantes mudanças de posição no grupo da frente. Depois de Veijer, Alonso, Masia, Öncü, Furusato, Moreira, Ortolá, Bertelle e Yamanka, há apenas uma pequena diferença de meio segundo na frente de Riccardo Rossi (10º).



10ª volta: Öncü, que até agora tinha permanecido em segundo plano, lidera o pelotão pela primeira vez desde o início, após uma forte manobra na rápida curva 4 contra Masia, a meio do percurso.



11ª volta: Yamanaka (8º) luta para alcançar o grupo da frente.



12ª volta: Veijer novamente em 1º lugar, agora à frente de Alonso, Moreira, Furusato, Öncü, Masia, Ortolá. O pelotão ainda não está separado de forma decisiva - Holgado, na décima posição, está apenas a 1,7 segundos do líder.



14ª volta: Furusato lidera uma corrida do Campeonato do Mundo de Moto3 pela primeira vez na sua carreira. O top-5 (com Furusato, Veijer, Alonso, Masia, Öncü) está a afastar-se um pouco.



Volta 15: Na frente, as batalhas posicionais estão ao rubro, incluindo o contacto entre Furusato e Veijer. Como resultado, o segundo grupo com Moreira, Bertelle, Yamanaka e companhia aproxima-se novamente. Alonso assume a liderança.



Volta 17: Veijer, Furusato e Alonso revezam-se na frente. Masia também está logo atrás em quarto.



Volta 18: 13 pilotos estão a menos de dois segundos uns dos outros, mas está a surgir uma luta a quatro pela vitória entre Veijer, Alonso, Masia e Furusato.



Última volta: Alonso vence à frente de Furusato. As hipóteses de Veijer vencer desaparecem depois de um quase-highsider à saída da curva 5, mas nos últimos metros ainda consegue ficar em terceiro lugar!

Resultado da corrida de Moto3, Buriram (29.10.):

1º Alonso, GASGAS, 19 Rdn

2º Furusato, Honda, + 0,266 seg

3º Veijer, Husqvarna, + 0,359

4º Masia, Honda, + 0,382

5º Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6º Holgado, KTM, + 1,133

7º Bertelle, Honda, + 1,288

8º Riccardo Rossi, Honda, + 1,307

9º Yamanaka, GASGAS, + 1,413

10º Toba, Honda, + 1.445

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 17 de 20 corridas:

1º Masia, 230 pontos. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Furusaato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.