Buriram: 1er podio para Veijer, revés para Sasaki

El holandés de 16 años no se cansó de revelar su plan para la 17ª prueba de la temporada del Campeonato del Mundo antes de la carrera. "Ya he conseguido suficientes cuartos puestos, ahora quiero subir al podio", declaró el debutante en Moto3 del equipo Liqui Moly Husqvarna de Peter Öttl, lo que hace que los pobres resultados de Moto2 (ayer sólo 1 punto con Darryn Binder, Tulovic sólo 23º y último tras caerse en la lucha por el 19º puesto) sean medianamente soportables en la escudería de Memmingen.

En un espectacular Gran Premio de Tailandia, el sensacional debutante Collin Veijer conquistó su ansiado y reñido podio de GP. Consiguió el 3er puesto en el emocionante final, mientras que el aspirante al Campeonato del Mundo Ayumu Sasaki quedó fuera de carrera por causas ajenas a su voluntad en la segunda vuelta, cuando el hombre que le precedía, David Muñoz, frenó bruscamente (presumiblemente debido a un fallo en la caja de cambios) y el piloto japonés le embistió por detrás. Sasaki no resultó herido en el accidente, y Holgado, aspirante al título, también tuvo que tomar medidas evasivas, pero no se estrelló y terminó sexto.

Fue un thriller de Moto3 que culminó en la línea de meta tras 19 vueltas. En medio de la lucha: Collin Veijer. El holandés realizó una carrera sensacional, se mostró tan fuerte como siempre, recorrió innumerables kilómetros en cabeza y se colocó en la mejor posición posible para el sprint final.

Pero en la última vuelta, el joven de 18 años casi se catapultó fuera de la carrera con un highsider. Pero Collin atrapó el deslizamiento con habilidad, reaccionó con rapidez y finalmente entró en la última curva del Circuito Internacional de Chang, de 4,5 km de longitud, en cuarta posición.

El joven piloto no quería terminar cuarto por cuarta vez. Por eso, con mucho espíritu de ataque y lucha, adelantó al líder del mundial, Jaume Masiá, en los últimos metros para hacerse con la tercera posición.

El primer podio en un Gran Premio para Collin Veijer: un sueño hecho realidad. El desafortunado Ayumu Sasaki estaba aturdido en su box y no podía hacer otra cosa que esperar que su rival más cercano en el Campeonato del Mundo, Masiá, no le sacara demasiados puntos.

Sasaki, de 23 años, tuvo que tragarse un trago amargo, porque a tres carreras del final de la temporada Sasaki le separa ahora de Jaume Masiá 17 puntos.

Ayumu Sasaki

Caída, WRC 3º, 213 puntos

"Ha sido un día muy decepcionante. Hemos tenido muy mala suerte tan pronto en la carrera. Pero ha sido un accidente de carrera, no hay mucho que decir. Sólo tenemos que intentar volver tan fuertes como podamos en la próxima carrera. No vamos a rendirnos. Ahora tenemos una diferencia de 17 puntos que podemos recuperar. Así que intentaré alcanzar de nuevo a Masiá".

Collin Veijer

3º (+ 0.359s), 9º en el Campeonato del Mundo de Moto3, 105 puntos.

"Estoy súper contento. Lo he intentado todo para ganar esta carrera, pero al final el neumático se ha ido al suelo. Tenía mucho por lo que luchar. Creo que me las he arreglado bastante bien para mantenerme delante. Durante toda la carrera he intentado liderar la carrera y mantenerme delante para estar ahí cuando pasara algo. En la última vuelta, David Alonso me adelantó, pero intenté alcanzarle de nuevo en la quinta curva. En esta situación casi me salgo con un highsider, que tuve suerte de evitar, mientras que Deniz casi me adelanta, pero conseguí mantener mi posición. En la penúltima curva antes de la línea de meta casi me vuelvo a ir por los aires porque el neumático se me ha ido completamente. Al entrar en la última curva, Masiá ha intentado pasar a David por el interior, pero se ha ido largo, lo que me ha dado una oportunidad que he aprovechado. Al final ha salido bien y he conseguido mi primer podio, estoy encantado de celebrarlo aquí. Muchas gracias a mi equipo".

Peter Öttl, propietario del equipo

"El fin de semana ha empezado muy bien para nosotros. Gracias al buen trabajo en equipo de Ayumu y Collin, se clasificaron en la primera y segunda fila de la parrilla. Ha sido un buen resultado y, al mismo tiempo, una buena posición de salida para la carrera. Por desgracia, Ayumu se estrelló en los primeros compases sin tener culpa alguna, porque otra moto que iba justo delante de él tenía un defecto. No tuvo ninguna posibilidad de apartarse. Afortunadamente, Ayumu salió ileso, porque este tipo de incidentes también pueden tener consecuencias peores."

"Por otro lado, Collin nos ha dado muchas alegrías hoy. Su carrera ha sido excelente porque ha estado en cabeza la mayor parte del tiempo. Siempre estuvo en el lugar adecuado en el momento oportuno y luchó como un león durante toda la distancia. A pesar de que estuvo a punto de caerse, pudo colocarse tercero en la última vuelta y lograr su primer podio. Y lo que es igual de importante, dejó atrás a los rivales directos de Ayumu por el título. Esto nos mantiene en la pugna con Ayumu por el campeonato. Al mismo tiempo, también hemos podido ampliar nuestra ventaja en la clasificación por equipos. Son dos aspectos positivos después de que la carrera terminara de forma muy desafortunada en nuestros boxes por un lado. Esperemos que con Ayumu podamos volver a reducir la diferencia de puntos la próxima vez y mantener el campeonato abierto hasta el final en Valencia."

Resultado carrera Moto3, Buriram (29/10):

1º Alonso, GASGAS, 19 Rdn en 32:45.307 min (= 158.4 km/h).

2º Furusato, Honda, + 0,266 seg.

3º Veijer, Husqvarna, + 0.359

4º Masia, Honda, + 0.382

5º Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6º Holgado, KTM, + 1.133

7º Bertelle, Honda, + 1.288

8º Riccardo Rossi, Honda, + 1.307

9º Yamanaka, GASGAS, + 1,413

10º Toba, Honda, + 1,445

11º Ortolá, KTM, + 1.468

12º Kelso, CFMOTO, + 2.337

13º Moreira, KTM, + 2.409

14º Artigas, CFMOTO, + 6.497

15º Adrian Fernández, Honda, + 6.663

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 17 de 20 carreras:

1. Masia, 230 puntos. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernández 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. KTM 349 puntos. 2. Honda 281 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 puntos. 2º Red Bull KTM Ajo 302 puntos. 3.º Leopard Racing 292. 4.º Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5.º Angeluss MTA Team 257. 6.º Red Bull KTM Tech3, 212. 7.º SIC58 Squadra Corse 163. 8.º MTHelmets-MSi 136. 9.º CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10.º BOE Motorsports 102. 11.º Rivacold Snipers Team 77. 12.º Honda Team Asia 60. 13.º CIP Green Power 54. 14.º Vision Track Racing Team 24.