Buriram : 1er podium pour Veijer, revers pour Sasaki

Avant la course, le Néerlandais de 16 ans ne s'est pas lassé de dévoiler son plan pour la 17e manche du championnat du monde de la saison. "J'ai obtenu suffisamment de quatrièmes places, je veux maintenant monter sur le podium", a déclaré le débutant en Moto3 de l'équipe Liqui Moly Husqvarna de Peter Öttl, qui permet à l'écurie de Memmingen d'oublier à moitié les piètres résultats en Moto2 (hier, 1 seul point avec Darryn Binder, Tulovic seulement 23e et dernier après un crash dans la bagarre pour la 19e place).

Au cours d'un Grand Prix de Thaïlande spectaculaire, le rookie Collin Veijer a conquis un podium tant attendu et durement gagné. Il s'est assuré la troisième place au terme d'une fin de course passionnante, tandis que le candidat au championnat du monde Ayumu Sasaki s'est fait sortir de la course au deuxième tour, sans en être responsable, lorsque le pilote qui le précédait, David Muñoz, a brusquement ralenti (probablement en raison d'un problème de transmission) et que le Japonais l'a percuté. Sasaki n'a pas été blessé dans l'accident, le candidat au titre Holgado a lui aussi dû faire une embardée, mais il n'est pas tombé et a terminé sixième.

C'était un thriller Moto3 qui, après 19 tours, n'a atteint son apogée que sur la ligne d'arrivée. Au cœur de la bataille : Collin Veijer. Le Néerlandais a fait une course sensationnelle, il s'est montré aussi combatif que dernièrement, a parcouru d'innombrables kilomètres en tête et s'est mis dans la meilleure position possible pour le sprint final.

Mais dans le dernier tour, le jeune homme de 18 ans s'est presque catapulté hors de la course par un highsider. Mais Collin a habilement amorti le slide, a réagi rapidement et a finalement pris le dernier virage du circuit international de Chang, long de 4,5 km, en quatrième position.

Le jeune homme ne voulait en aucun cas terminer quatrième une quatrième fois. C'est pourquoi il a fait preuve de beaucoup d'agressivité et d'esprit combatif dans les derniers mètres pour dépasser le leader du championnat du monde Jaume Masiá et se hisser à la troisième position.

Le premier podium en Grand Prix pour Collin Veijer - un rêve devenu réalité. Le malchanceux Ayumu Sasaki était assis dans son box, abasourdi, et ne pouvait rien faire d'autre que d'espérer que son plus grand concurrent au championnat du monde, Masiá, ne gagnerait pas trop de points.

le jeune Sasaki de 23 ans a dû avaler une pilule amère, car à trois courses de la fin de la saison, 17 points séparent désormais Sasaki de Jaume Masiá.

Ayumu Sasaki

Chute, 3e du championnat du monde, 213 points

"C'était une journée très décevante. Nous avons eu tellement de malchance si tôt dans la course. Mais c'était un accident de course, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous devons simplement essayer de revenir aussi forts que possible à la prochaine course. Nous n'allons pas abandonner. Nous avons maintenant un retard de 17 points que nous pouvons combler. Je vais donc essayer de rattraper Masiá".

Collin Veijer

3ème place (+ 0,359sec), Moto3-WM-9., 105 points

"Je suis super content. J'ai tout essayé pour gagner cette course, mais à la fin, le pneu était à bout. J'ai dû beaucoup lutter. Je pense que j'ai plutôt bien réussi à rester en tête. Pendant toute la course, j'ai essayé de mener le peloton et de rester devant, de sorte que je sois là quand il se passe quelque chose. Dans le dernier tour, David Alonso m'a dépassé, mais j'ai essayé de le rattraper dans le cinquième virage. Dans cette situation, j'ai failli partir avec un highsider, que j'ai heureusement pu éviter, tandis que Deniz a failli me dépasser, mais j'ai pu conserver ma position. Dans l'avant-dernier virage avant la ligne d'arrivée, j'ai failli faire un nouveau highsider parce que le pneu était complètement foutu. Au moment d'aborder le dernier virage, Masiá a essayé de passer à l'intérieur de David, mais il est allé loin, ce qui a été ma chance et je l'ai saisie. J'ai enfin réussi à décrocher mon premier podium, je suis très heureux de le fêter ici. Un grand merci à mon équipe".

Propriétaire de l'équipe Peter Öttl

"Le week-end a très bien commencé pour nous. Grâce au bon travail d'équipe d'Ayumu et Collin, ils se sont qualifiés pour la première et la deuxième ligne de la grille de départ. C'était une bonne performance et en même temps une position de départ solide pour la course. Malheureusement, Ayumu a chuté dans la phase initiale, sans en être responsable, car une autre moto a eu un problème juste devant lui. Il n'avait absolument aucune chance de l'éviter. Heureusement, Ayumu n'a pas été blessé, car de tels incidents peuvent avoir des conséquences plus graves".

"D'un autre côté, Collin nous a donné beaucoup de plaisir aujourd'hui. Sa course a été excellente, car il a été en tête la plupart du temps. Il était toujours au bon endroit au bon moment et s'est battu comme un lion sur toute la distance. Malgré une quasi-chute, il a réussi à se hisser à la troisième place dans le dernier tour et à décrocher son premier podium. Tout aussi important, il a laissé derrière lui les rivaux directs d'Ayumu pour le titre. Nous restons donc dans la course avec Ayumu pour le championnat. En même temps, nous avons pu consolider notre avance au classement par équipe. Ce sont deux points positifs, après une course qui s'est très mal terminée dans notre box. Espérons qu'avec Ayumu, nous pourrons à nouveau réduire l'écart de points la prochaine fois et garder le championnat ouvert jusqu'à la finale à Valence".

Résultat de la course Moto3, Buriram (29.10.) :

1. Alonso, GASGAS, 19 rdn en 32:45,307 min (= 158,4 km/h).

2. Furusato, Honda, + 0,266 sec.

3. Veijer, Husqvarna, + 0,359

4. Masia, Honda, + 0,382

5. Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6. Holgado, KTM, + 1,133

7. Bertelle, Honda, + 1,288

8. Riccardo Rossi, Honda, + 1,307

9. Yamanaka, GASGAS, + 1,413

10. Toba, Honda, + 1,445

11. Ortolá, KTM, + 1,468

12. Kelso, CFMOTO, + 2,337

13. Moreira, KTM, + 2,409

14. Artigas, CFMOTO, + 6,497

15. Adrian Fernández, Honda, + 6,663

Classement du championnat du monde Moto3 après 17 des 20 courses :

1. Masia, 230 points. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 349 points. 2. Honda 281 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 points. 2. Red Bull KTM Ajo 302 points. 3. Leopard Racing 292. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5. Angeluss MTA Team 257. 6. Red Bull KTM Tech3, 212. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10. BOE Motorsports 102. 11. Rivacold Snipers Team 77. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 24.