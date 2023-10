Buriram: 1° podio per Veijer, battuta d'arresto per Sasaki

Il GP della Thailandia dal punto di vista di Liqiui Moly Husqvarna in breve: Collin Veijer (18) ha gioito per il suo primo furioso podio, Sasaki ha perso la connessione con il leader del Campionato del Mondo Masiá a causa di una caduta senza alcuna colpa.

Il 16enne olandese non si è stancato di rivelare il suo piano per il 17° appuntamento stagionale del Campionato del Mondo prima della gara. "Ho ottenuto abbastanza quarti posti, ora voglio salire sul podio", ha dichiarato il rookie della Moto3 del team Liqui Moly Husqvarna di Peter Öttl, il che rende gli scarsi risultati della Moto2 (ieri solo 1 punto con Darryn Binder, Tulovic solo al 23° e ultimo posto dopo essere caduto nella lotta per il 19° posto) sopportabili a metà dalla squadra corse di Memmingen.

In uno spettacolare Gran Premio di Thailandia, il sensazionale esordiente Collin Veijer ha conquistato il tanto atteso e combattuto podio del GP. Si è assicurato il terzo posto in un finale emozionante, mentre il contendente al campionato del mondo Ayumu Sasaki è stato messo fuori gara senza alcuna colpa al secondo giro, quando l'uomo davanti a lui, David Muñoz, ha bruscamente rallentato (presumibilmente a causa di un guasto al cambio) e il pilota giapponese lo ha tamponato. Sasaki non è rimasto ferito nell'incidente e anche Holgado, candidato al titolo, è stato costretto a un'azione evasiva, ma non è caduto e ha concluso la gara al sesto posto.

È stato un thriller della Moto3 che è culminato sul traguardo dopo 19 giri. Al centro della lotta: Collin Veijer. L'olandese ha disputato una gara sensazionale, è stato forte come sempre, ha percorso innumerevoli chilometri in testa e si è messo nella migliore posizione possibile per lo sprint finale.

Ma all'ultimo giro, il 18enne si è quasi catapultato fuori dalla corsa con un highsider. Ma Collin ha preso la scivolata con abilità, ha reagito rapidamente e alla fine ha affrontato l'ultima curva del Chang International Circuit, lungo 4,5 km, in quarta posizione.

Il giovane non voleva arrivare quarto per la quarta volta. Pertanto, con grande spirito d'attacco e di lotta, ha superato il leader del campionato mondiale Jaume Masiá negli ultimi metri per conquistare la terza posizione.

Il primo podio in un Grand Prix per Collin Veijer: un sogno che si avvera. Lo sfortunato Ayumu Sasaki si è seduto attonito nel suo box e non ha potuto fare altro che sperare che il suo più diretto rivale nel campionato del mondo Masiá non recuperasse troppi punti.

Il 23enne Sasaki ha dovuto ingoiare un boccone amaro, perché a tre gare dalla fine della stagione Sasaki lo separa ora da Jaume Masiá di 17 punti.

Ayumu Sasaki

Caduta, WRC 3°, 213 punti

"È stata una giornata molto deludente. Abbiamo avuto molta sfortuna all'inizio della gara. Ma è stato un incidente di gara, non c'è molto da dire. Dobbiamo solo cercare di tornare il più forte possibile nella prossima gara. Non abbiamo intenzione di arrenderci. Ora abbiamo un distacco di 17 punti che possiamo recuperare. Cercherò quindi di recuperare il distacco da Masiá".

Collin Veijer

3° posto (+ 0,359 secondi), Campionato mondiale Moto3 9°, 105 punti.

"Sono molto felice. Ho fatto di tutto per vincere questa gara, ma alla fine la gomma era a terra. Avevo molto da lottare. Penso di essere riuscito a stare davanti. Per tutta la gara ho cercato di guidare il gruppo e di stare davanti, in modo da essere presente quando sarebbe successo qualcosa. All'ultimo giro, David Alonso mi ha superato, ma ho cercato di riprenderlo alla quinta curva. In questa situazione ho rischiato di uscire con un highsider, che per fortuna ho evitato, mentre Deniz mi ha quasi superato, ma sono riuscito a mantenere la mia posizione. Nella penultima curva prima del traguardo ho rischiato un altro highsider perché la gomma era completamente andata. All'ultima curva, Masiá ha cercato di passare David all'interno, ma è andato largo: è stata la mia occasione, che ho sfruttato. Alla fine è andata bene con il mio primo podio, sono felicissimo di poterlo festeggiare qui. Un grande ringraziamento alla mia squadra".

Il proprietario della squadra Peter Öttl

"Il weekend è iniziato molto bene per noi. Grazie al buon lavoro di squadra di Ayumu e Collin, si sono qualificati in prima e seconda fila. Si è trattato di una buona prestazione e allo stesso tempo di una forte posizione di partenza per la gara. Purtroppo, Ayumu è caduto nelle fasi iniziali senza alcuna colpa, perché un'altra moto davanti a lui aveva un difetto. Non ha avuto alcuna possibilità di scansarsi. Per fortuna Ayumu è rimasto illeso, perché incidenti del genere possono avere conseguenze peggiori".

"D'altra parte, Collin ci ha dato molte soddisfazioni oggi. La sua gara è stata eccellente perché è stato in testa per la maggior parte del tempo. Era sempre nel posto giusto al momento giusto e ha lottato come un leone per tutta la distanza. Nonostante una caduta sfiorata, è riuscito a risalire al terzo posto all'ultimo giro e a conquistare il suo primo podio. E, cosa ancora più importante, si è lasciato alle spalle i diretti rivali di Ayumu per il titolo. Questo ci mantiene in corsa con Ayumu per quanto riguarda il campionato. Allo stesso tempo, siamo riusciti ad aumentare il nostro vantaggio nella classifica a squadre. Sono due aspetti positivi, dopo che la gara si è conclusa in modo molto infelice nei nostri box. Speriamo che con Ayumu riusciremo a ridurre ancora il divario di punti la prossima volta e a tenere aperto il campionato fino alla finale di Valencia".

Risultati gara Moto3, Buriram (29/10):

1° Alonso, GASGAS, 19 Rdn in 32:45.307 min (= 158,4 km/h).

2° Furusato, Honda, + 0,266 sec.

3° Veijer, Husqvarna, + 0,359

4° Masia, Honda, + 0,382

5° Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6° Holgado, KTM, + 1,133

7° Bertelle, Honda, + 1,288

8° Riccardo Rossi, Honda, + 1.307

9° Yamanaka, GASGAS, + 1.413

10° Toba, Honda, + 1.445

11° Ortolá, KTM, + 1.468

12° Kelso, CFMOTO, + 2.337

13° Moreira, KTM, + 2.409

14° Artigas, CFMOTO, + 6.497

15° Adrian Fernández, Honda, + 6.663

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 17 gare su 20:

1° Masia, 230 punti. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Suzuki Furusato 56. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. KTM, 349 punti. 2. Honda 281 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Campionato mondiale a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 punti. 2° Red Bull KTM Ajo 302 punti. 3° Leopard Racing 292. 4° Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5° Angeluss MTA Team 257. 6° Red Bull KTM Tech3, 212. 7° SIC58 Squadra Corse 163. 8° MTHelmets-MSi 136. 9° CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10° BOE Motorsports 102. 11° Rivacold Snipers Team 77. 12° Honda Team Asia 60. 13° CIP Green Power 54. 14° Vision Track Racing Team 24.