Buriram: 1º pódio para Veijer, revés para Sasaki

O GP da Tailândia do ponto de vista da Liqiui Moly Husqvarna em poucas palavras: Collin Veijer (18) rejubilou com o seu furioso primeiro pódio, Sasaki perdeu a ligação ao líder do Campeonato do Mundo Masiá devido a uma queda sem culpa própria.

O holandês de 16 anos não se cansou de revelar o seu plano para a 17ª ronda do Campeonato do Mundo da época antes da corrida. "Já marquei suficientes quartos lugares, agora quero subir ao pódio", afirmou o estreante de Moto3 da equipa Liqui Moly Husqvarna de Peter Öttl, o que faz com que os fracos resultados de Moto2 (ontem apenas 1 ponto com Darryn Binder, Tulovic apenas em 23º e último lugar depois de cair na luta pelo 19º lugar) sejam suportáveis pela equipa de Memmingen.

Num espetacular Grande Prémio da Tailândia, o sensacional estreante Collin Veijer conquistou o seu tão aguardado e difícil pódio de GP. Garantiu o 3º lugar no emocionante final, enquanto o candidato ao Campeonato do Mundo, Ayumu Sasaki, foi afastado da corrida sem qualquer culpa na segunda volta, quando o homem à sua frente, David Muñoz, abrandou abruptamente (presumivelmente devido a uma falha na caixa de velocidades) e o piloto japonês bateu-lhe por trás. Sasaki não ficou ferido no acidente e Holgado, candidato ao título, também teve de tomar medidas evasivas, mas não se despistou e terminou em sexto.

Foi um emocionante jogo de Moto3 que culminou na linha de chegada após 19 voltas. No meio da luta: Collin Veijer. O holandês fez uma corrida sensacional, esteve tão forte como sempre, percorreu inúmeros quilómetros na liderança e colocou-se na melhor posição possível para o sprint final.

Mas, na última volta, o jovem de 18 anos quase se catapultou para fora da corrida com uma queda. Mas Collin apanhou o deslize com habilidade, reagiu rapidamente e acabou por entrar na última curva do Circuito Internacional de Chang, com 4,5 km de extensão, em quarto lugar.

O jovem não queria terminar em quarto lugar pela quarta vez. Por isso, com muito espírito de ataque e de luta, passou o líder do campeonato mundial Jaume Masiá nos últimos metros para assumir a terceira posição.

O primeiro pódio de um Grande Prémio para Collin Veijer - um sonho tornado realidade. O azarado Ayumu Sasaki sentou-se atónito na sua box e não podia fazer nada a não ser esperar que o seu rival mais próximo no Campeonato do Mundo, Masiá, não ganhasse muitos pontos.

Sasaki, de 23 anos, teve de engolir uma pílula amarga, porque a três corridas do final da época, Sasaki está agora separado de Jaume Masiá por 17 pontos.

Ayumu Sasaki

Despiste, 3º WRC, 213 pontos

"Foi um dia muito dececionante. Tivemos muito azar tão cedo na corrida. Mas foi um acidente de corrida, não há muito a dizer. Só temos de tentar regressar o mais forte possível na próxima corrida. Não vamos desistir. Temos agora uma diferença de 17 pontos que podemos recuperar. Por isso, vou tentar apanhar o Masiá novamente".

Collin Veijer

3º lugar (+0,359s), 9º no Campeonato do Mundo de Moto3, 105 pontos.

"Estou super feliz. Tentei tudo para ganhar esta corrida, mas no final o pneu estava em baixo. Tinha muito por que lutar. Acho que consegui manter-me bem na frente. Durante toda a corrida tentei liderar o pelotão e manter-me na frente para estar lá quando algo acontecesse. Na última volta, o David Alonso ultrapassou-me, mas tentei apanhá-lo novamente na quinta curva. Nesta situação, quase caí com um highsider, que tive sorte em evitar, enquanto o Deniz quase me ultrapassou, mas consegui manter a minha posição. Na penúltima curva antes da meta, quase tive outro highsider porque o pneu estava completamente estragado. Na última curva, o Masiá tentou passar o David por dentro, mas ele foi para a berma, o que constituiu a minha oportunidade, que aproveitei. Finalmente, o resultado foi o meu primeiro pódio e estou muito feliz por o celebrar aqui. Um grande obrigado à minha equipa".

Peter Öttl, proprietário da equipa

"O fim de semana começou muito bem para nós. Graças ao bom trabalho de equipa do Ayumu e do Collin, eles qualificaram-se para a primeira e segunda filas da grelha. Foi um bom desempenho e, ao mesmo tempo, uma boa posição de partida para a corrida. Infelizmente, Ayumu caiu na fase inicial da corrida, sem ter culpa, porque outra mota que estava mesmo à sua frente tinha um defeito. Não teve qualquer hipótese de sair do caminho. Felizmente, Ayumu ficou ileso, porque este tipo de incidentes também pode ter consequências piores."

"Por outro lado, o Collin deu-nos muito prazer hoje. A sua corrida foi excelente, porque ele esteve na liderança a maior parte do tempo. Esteve sempre no sítio certo à hora certa e lutou como um leão ao longo de toda a distância. Apesar de um quase acidente, conseguiu subir ao terceiro lugar na última volta e alcançar o seu primeiro pódio. E o mais importante é que deixou para trás os rivais directos de Ayumu na luta pelo título. Isto mantém-nos na corrida com Ayumu no que diz respeito ao campeonato. Ao mesmo tempo, conseguimos também aumentar a nossa vantagem na classificação por equipas. Estes são dois aspectos positivos depois de a corrida ter terminado de forma muito infeliz nas nossas boxes, por um lado. Esperamos que com o Ayumu possamos reduzir a diferença de pontos na próxima vez e manter o campeonato aberto até à final em Valência."

Resultado da corrida de Moto3, Buriram (29/10):

1º Alonso, GASGAS, 19 Rdn em 32:45.307 min (= 158.4 km/h).

2º Furusato, Honda, + 0,266 seg

3º Veijer, Husqvarna, + 0,359

4º Masia, Honda, + 0,382

5º Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6º Holgado, KTM, + 1,133

7º Bertelle, Honda, + 1,288

8º Riccardo Rossi, Honda, + 1,307

9º Yamanaka, GASGAS, + 1,413

10º Toba, Honda, + 1,445

11º Ortolá, KTM, + 1.468

12º Kelso, CFMOTO, + 2.337

13º Moreira, KTM, + 2.409

14º Artigas, CFMOTO, + 6,497

15º Adrian Fernández, Honda, + 6,663

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 17 de 20 corridas:

1º Masia, 230 pontos. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º KTM, 349 pontos. 2. Honda 281. 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 pontos. 2º Red Bull KTM Ajo 302 pontos. 3º Leopard Racing 292. 4º Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5º Angeluss MTA Team 257. 6º Red Bull KTM Tech3, 212. 7º SIC58 Squadra Corse 163. 8º MTHelmets-MSi 136. 9º CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10º BOE Motorsports 102. 11º Rivacold Snipers Team 77. 12º Honda Team Asia 60. 13º CIP Green Power 54. 14º Vision Track Racing Team 24.