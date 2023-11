David Alonso: Rookie dell'anno con la quarta vittoria

È stato solo all'ultimo giro della gara che David Alonso ha battuto i suoi rivali nella gara della Moto3 in Thailandia, conquistando la sua quarta vittoria stagionale e il titolo di Rookie of the Year.

Il 17enne colombiano, che ha anche la cittadinanza spagnola, ha tagliato il traguardo in Thailandia con 0,266 secondi di vantaggio su Taiyo Furusato e 0,359 secondi su Collin Veijer, che ha completato il podio della Moto3 alla 17a prova della classe d'ingresso del Campionato Mondiale di quest'anno.

Alonso, che ha iniziato la gara dal 12° posto in griglia, ha fatto un'ottima partenza. Al secondo giro era già in corsa per un piazzamento tra i primi tre e, man mano che la gara procedeva, è riuscito a tenere il passo del gruppo di testa prima di conquistare la quarta vittoria della sua stagione di debutto in Moto3.

Questo non solo significa che Alonso ha attualmente più trionfi di tutti i suoi rivali quest'anno. L'attuale terzo pilota del Campionato del Mondo è stato anche incoronato "Rookie of the Year" nella sua classe. "È incredibile", ha dichiarato felice dopo aver tagliato il traguardo. Per me diventare "Rookie of the Year" è una grande emozione per la mia squadra e per me stesso".

Riflettendo sul GP, l'adolescente ha osservato: "È stata una gara lenta, che ho gestito al meglio. Sapevo che la scia sarebbe stata importante, dato che molti piloti erano ancora in lotta per la vittoria all'ultimo giro. Ho affrontato l'ultimo giro in una buona posizione e sono riuscito a ottenere una vittoria importante. Ora continueremo a spingere e a fornire le nostre migliori prestazioni fino alla fine della stagione".

Risultati gara Moto3, Buriram (29/10):

1° Alonso, GASGAS, 19 Rdn in 32:45.307 min (= 158,4 km/h).

2° Furusato, Honda, + 0,266 sec.

3° Veijer, Husqvarna, + 0,359

4° Masia, Honda, + 0,382

5° Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6° Holgado, KTM, + 1,133

7° Bertelle, Honda, + 1,288

8° Riccardo Rossi, Honda, + 1.307

9° Yamanaka, GASGAS, + 1.413

10° Toba, Honda, + 1.445

11° Ortolá, KTM, + 1.468

12° Kelso, CFMOTO, + 2.337

13° Moreira, KTM, + 2.409

14° Artigas, CFMOTO, + 6.497

15° Adrian Fernández, Honda, + 6.663

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 17 gare su 20:

1° Masia, 230 punti. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Suzuki Furusato 56. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. KTM, 349 punti. 2. Honda 281 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Campionato mondiale a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 punti. 2° Red Bull KTM Ajo 302 punti. 3° Leopard Racing 292. 4° Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5° Angeluss MTA Team 257. 6° Red Bull KTM Tech3, 212. 7° SIC58 Squadra Corse 163. 8° MTHelmets-MSi 136. 9° CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10° BOE Motorsports 102. 11° Rivacold Snipers Team 77. 12° Honda Team Asia 60. 13° CIP Green Power 54. 14° Vision Track Racing Team 24.