David Alonso: Rookie of the Year com a quarta vitória

Foi apenas na última volta da corrida que David Alonso ultrapassou a concorrência na corrida de Moto3 na Tailândia, conquistando a sua quarta vitória da época e o título de Rookie of the Year.

O piloto da GASGAS-Aspar, David Alonso, acabou por levar a melhor: o colombiano de 17 anos, que também tem nacionalidade espanhola, cruzou a linha de meta na Tailândia com 0,266 segundos de vantagem sobre Taiyo Furusato e 0,359 segundos sobre Collin Veijer, que completou o pódio da Moto3 no 17º confronto da classe de entrada no Campeonato do Mundo deste ano.

Alonso, que começou a corrida a partir do 12º lugar da grelha, fez um excelente arranque. Na segunda volta já estava no caminho certo para terminar entre os três primeiros e, à medida que a corrida avançava, foi capaz de manter o ritmo com o grupo da frente antes de conquistar a quarta vitória da sua época de estreia na Moto3.

Isto não significa apenas que Alonso tem atualmente mais triunfos do que qualquer um dos seus rivais este ano. O atual terceiro classificado do Campeonato do Mundo foi também coroado como "Rookie of the Year" na sua classe. "Isto é inacreditável", disse ele, feliz, depois de cruzar a linha de chegada. "Para mim, ser o Rookie do Ano é muito emocionante para a minha equipa e para mim."

Refletindo sobre o GP, o adolescente observou: "Foi uma corrida lenta, que eu administrei o melhor que pude. Sabia que o slipstream seria importante porque muitos pilotos ainda estavam a lutar pela vitória na última volta. Fiz a última volta numa boa posição e consegui uma vitória importante. Agora vamos continuar a esforçar-nos e dar o nosso melhor até ao final da época."

Resultado da corrida de Moto3, Buriram (29/10):

1º Alonso, GASGAS, 19 Rdn em 32:45.307 min (= 158,4 km/h).

2º Furusato, Honda, + 0,266 seg

3º Veijer, Husqvarna, + 0,359

4º Masia, Honda, + 0,382

5º Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6º Holgado, KTM, + 1,133

7º Bertelle, Honda, + 1,288

8º Riccardo Rossi, Honda, + 1,307

9º Yamanaka, GASGAS, + 1,413

10º Toba, Honda, + 1,445

11º Ortolá, KTM, + 1.468

12º Kelso, CFMOTO, + 2.337

13º Moreira, KTM, + 2.409

14º Artigas, CFMOTO, + 6,497

15º Adrian Fernández, Honda, + 6,663

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 17 de 20 corridas:

1º Masia, 230 pontos. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º KTM, 349 pontos. 2. Honda 281. 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 pontos. 2º Red Bull KTM Ajo 302 pontos. 3º Leopard Racing 292. 4º Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5º Angeluss MTA Team 257. 6º Red Bull KTM Tech3, 212. 7º SIC58 Squadra Corse 163. 8º MTHelmets-MSi 136. 9º CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10º BOE Motorsports 102. 11º Rivacold Snipers Team 77. 12º Honda Team Asia 60. 13º CIP Green Power 54. 14º Vision Track Racing Team 24.