Daniel Holgado (6º): "Hemos tenido muy mala suerte".

Daniel Holgado, aspirante al título de Moto3, pudo salir en el GP de Tailandia desde la 11ª posición de la parrilla. El adolescente del Red Bull KTM Tech3 tenía por tanto esperanzas razonables de luchar por el top-10, pero en la segunda vuelta cayó hasta la 27ª posición al tener que evitar la caída de David Muñoz y Ayumu Sasaki.

El español, de 18 años, se las arregló para no chocar y no se desanimó por la caída. Trabajó para volver a la cabeza vuelta tras vuelta y en la sexta ya estaba en la senda de los puntos. Al final, cruzó la línea de meta en sexta posición e igualó así a David Alonso en la clasificación del Campeonato del Mundo. Ambos están a 25 puntos del líder del Mundial, Jaume Masiá.

"Tuvimos muy mala suerte al vernos involucrados en el incidente entre Sasaki y Muñoz, pero estoy muy contento con el trabajo que hicimos después", explicó Holgado una vez concluida la prueba. Y concluyó: "He rodado a un ritmo increíble, he adelantado a muchos pilotos y he terminado sexto, lo que es un gran resultado después del incidente."

"Seguimos en la lucha por el título mundial, así que tenemos que mantener la calma, disfrutar de la semana de descanso en casa y luego concentrarnos en Malasia", advirtió el actual cuarto clasificado del Mundial, que recogió gruesos elogios del director del equipo, Hervé Poncharal.

"Holgado ha hecho hoy otra carrera magistral y ha demostrado su gran potencial. Salía desde la 11ª posición y se suponía que iba a luchar por los diez primeros puestos, pero se vio envuelto en un incidente entre Muñoz y Sasaki, tuvo que tomar medidas evasivas y se encontró en P27. Fue un desastre, pero por suerte se quedó sentado", comentó entusiasmado el francés.

"Se mantuvo concentrado y rodó a un ritmo increíble durante muchas vueltas, medio segundo más rápido que los pilotos de cabeza, hasta que cerró la brecha con los de delante y terminó la carrera en sexta posición. Ha sido una carrera súper fuerte de Dani, que ha salvado lo que se podía salvar y sus opciones al título de Campeón del Mundo siguen ahí", añadió Poncharal con orgullo.

Resultado carrera Moto3, Buriram (29/10):

1º Alonso, GASGAS, 19 Rdn en 32:45.307 min (= 158.4 km/h).

2º Furusato, Honda, + 0,266 seg.

3º Veijer, Husqvarna, + 0.359

4º Masia, Honda, + 0.382

5º Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6º Holgado, KTM, + 1.133

7º Bertelle, Honda, + 1.288

8º Riccardo Rossi, Honda, + 1.307

9º Yamanaka, GASGAS, + 1,413

10º Toba, Honda, + 1,445

11º Ortolá, KTM, + 1.468

12º Kelso, CFMOTO, + 2.337

13º Moreira, KTM, + 2.409

14º Artigas, CFMOTO, + 6.497

15º Adrian Fernández, Honda, + 6.663

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 17 de 20 carreras:

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. KTM 349 puntos. 2. Honda 281 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 puntos. 2. Red Bull KTM Ajo 302 puntos. 3. Leopard Racing 292. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5. Angeluss MTA Team 257. 6. Red Bull KTM Tech3, 212. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10. BOE Motorsports 102. 11. Rivacold Snipers Team 77. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 24.