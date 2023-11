Daniel Holgado (6e) : "Nous avons vraiment manqué de chance".

Daniel Holgado a été largement distancé lors de la course Moto3 de Thaïlande, car il a dû éviter le crash entre Ayumu Sasaki et David Muńoz. Le jeune homme de 18 ans a ensuite effectué une remontée fulgurante.

Le candidat au titre Moto3 Daniel Holgado a pu aborder le GP de Thaïlande en 11e position sur la grille de départ. L'adolescent du team Red Bull KTM Tech3 avait donc des espoirs raisonnables de se battre pour le top 10, mais il a chuté jusqu'à la 27e position au deuxième tour, car il a dû éviter le crash de David Muñoz et Ayumu Sasaki.

Le jeune Espagnol de 18 ans a réussi à ne pas tomber et ne s'est pas laissé décourager par ce retour en arrière. Il a remonté la pente tour après tour et était de nouveau en course pour les points dès le sixième tour. Il a finalement franchi la ligne d'arrivée en sixième position, rejoignant ainsi David Alonso au classement du championnat du monde. Il leur manque à tous deux 25 points sur le leader du championnat, Jaume Masia.

"Nous avons vraiment eu de la malchance d'être impliqués dans l'incident entre Sasaki et Muñoz, mais je suis très content du travail que nous avons fait par la suite", a déclaré Holgado après avoir terminé son travail. Et de résumer : "J'ai roulé à un rythme incroyable, j'ai dépassé de nombreux pilotes et j'ai fini sixième, ce qui est un excellent résultat après l'incident".

"Nous sommes toujours en lice pour le titre mondial, nous devons donc rester calmes, profiter de la semaine de repos à la maison et nous concentrer ensuite sur la Malaisie", a averti l'actuel quatrième du championnat, qui a reçu les félicitations du team manager Hervé Poncharal.

"Holgado a encore réalisé un exploit aujourd'hui et a démontré son grand potentiel. Il est parti de la 11e position et devait se battre pour les dix premières places, mais il a été impliqué dans un incident entre Muñoz et Sasaki, a dû s'écarter et s'est retrouvé en P27. C'était un désastre, mais heureusement, il est resté assis", s'est enthousiasmé le Français.

"Il est resté concentré et a roulé à un rythme incroyable pendant de nombreux tours, une demi-seconde plus vite que les pilotes de tête, jusqu'à ce qu'il comble l'écart avec les leaders et termine la course en sixième position. C'était une course super forte de Dani, qui a sauvé ce qui pouvait l'être, et ses chances de remporter le titre mondial sont toujours là", a ajouté fièrement Poncharal.

Résultat de la course Moto3, Buriram (29.10.) :

1. Alonso, GASGAS, 19 rdn en 32:45,307 min (= 158,4 km/h).

2. Furusato, Honda, + 0,266 sec.

3. Veijer, Husqvarna, + 0,359

4. Masia, Honda, + 0,382

5. Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6. Holgado, KTM, + 1,133

7. Bertelle, Honda, + 1,288

8. Riccardo Rossi, Honda, + 1,307

9. Yamanaka, GASGAS, + 1,413

10. Toba, Honda, + 1,445

11. Ortolá, KTM, + 1,468

12. Kelso, CFMOTO, + 2,337

13. Moreira, KTM, + 2,409

14. Artigas, CFMOTO, + 6,497

15. Adrian Fernández, Honda, + 6,663

Classement du championnat du monde Moto3 après 17 des 20 courses :

1. Masia, 230 points. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 349 points. 2. Honda 281 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 points. 2. Red Bull KTM Ajo 302 points. 3. Leopard Racing 292. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5. Angeluss MTA Team 257. 6. Red Bull KTM Tech3, 212. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10. BOE Motorsports 102. 11. Rivacold Snipers Team 77. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 24.