Daniel Holgado (6°): "Siamo stati davvero sfortunati".

Daniel Holgado è rimasto molto indietro nella gara della Moto3 in Thailandia perché ha dovuto evitare l'incidente tra Ayumu Sasaki e David Muńoz. In seguito, il 18enne ha mostrato un brillante recupero.

Il contendente al titolo della Moto3 Daniel Holgado ha potuto prendere il via del GP di Thailandia dall'11° posto in griglia. Il teenager della Red Bull KTM Tech3 aveva quindi ragionevoli speranze di lottare per la top-10, ma al secondo giro è scivolato in 27ª posizione dovendo evitare la caduta di David Muñoz e Ayumu Sasaki.

Il 18enne spagnolo è riuscito a non cadere e non si è scoraggiato per la caduta. Ha lavorato per tornare in testa giro dopo giro e già al sesto giro era di nuovo in corsa per i punti. Alla fine ha tagliato il traguardo in sesta posizione, portandosi così a pari merito con David Alonso nella classifica del Campionato del Mondo. Entrambi sono a 25 punti dal leader del campionato mondiale Jaume Masia.

"Siamo stati davvero sfortunati a essere coinvolti nell'incidente tra Sasaki e Muñoz, ma sono molto soddisfatto del lavoro svolto in seguito", ha spiegato Holgado al termine del lavoro. E ha concluso: "Ho avuto un ritmo incredibile, ho superato molti piloti e sono arrivato sesto, un ottimo risultato dopo l'incidente".

"Siamo ancora in lotta per il titolo di Campione del Mondo, quindi dobbiamo rimanere calmi, goderci la settimana di riposo a casa e poi concentrarci sulla Malesia", ha ammonito l'attuale quarto pilota del Campionato del Mondo, che ha raccolto fitti elogi dal team manager Hervé Poncharal.

"Holgado ha fatto un altro colpo da maestro oggi e ha dimostrato il suo grande potenziale. È partito dall'11ª posizione e avrebbe dovuto lottare per i primi dieci posti, ma è rimasto coinvolto in un incidente tra Muñoz e Sasaki, ha dovuto fare un'azione evasiva e si è ritrovato in P27. È stato un disastro, ma per fortuna è rimasto seduto", ha commentato entusiasta il francese.

"È rimasto concentrato e ha tenuto un ritmo incredibile per molti giri, mezzo secondo più veloce dei primi, fino a chiudere il gap con i primi e terminare la gara in sesta posizione. È stata una gara super forte da parte di Dani, che ha salvato il salvabile e le sue possibilità di vincere il titolo di Campione del Mondo sono ancora lì", ha aggiunto con orgoglio Poncharal.

Risultati gara Moto3, Buriram (29/10):

1° Alonso, GASGAS, 19 Rdn in 32:45.307 min (= 158,4 km/h).

2° Furusato, Honda, + 0,266 sec.

3° Veijer, Husqvarna, + 0,359

4° Masia, Honda, + 0,382

5° Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6° Holgado, KTM, + 1,133

7° Bertelle, Honda, + 1,288

8° Riccardo Rossi, Honda, + 1.307

9° Yamanaka, GASGAS, + 1.413

10° Toba, Honda, + 1.445

11° Ortolá, KTM, + 1.468

12° Kelso, CFMOTO, + 2.337

13° Moreira, KTM, + 2.409

14° Artigas, CFMOTO, + 6.497

15° Adrian Fernández, Honda, + 6.663

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 17 gare su 20:

1° Masia, 230 punti. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Suzuki Furusato 56. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. KTM, 349 punti. 2. Honda 281 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Campionato mondiale a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 punti. 2. Red Bull KTM Ajo 302 punti. 3. Leopard Racing 292. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5. Angeluss MTA Team 257. 6. Red Bull KTM Tech3, 212. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10. BOE Motorsports 102. 11. Rivacold Snipers Team 77. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 24.