Daniel Holgado (6º): "Tivemos muito azar".

O candidato ao título de Moto3 Daniel Holgado foi autorizado a começar o GP da Tailândia em 11º na grelha. O jovem da Red Bull KTM Tech3 tinha, portanto, esperanças razoáveis de lutar pelo top-10, mas na segunda volta caiu para a 27ª posição ao ter de evitar a queda de David Muñoz e Ayumu Sasaki.

O espanhol de 18 anos conseguiu não cair e não ficou desanimado com a queda. Voltou a aproximar-se dos lugares da frente volta após volta e já estava de novo na rota dos pontos na 6ª volta. No final, cruzou a linha de chegada em sexto lugar e, assim, empatou com David Alonso na classificação do Campeonato do Mundo. Ambos estão a 25 pontos do líder do Campeonato do Mundo, Jaume Masia.

"Tivemos muito azar em estar envolvidos no incidente entre Sasaki e Muñoz, mas estou muito contente com o trabalho que fizemos depois", explicou Holgado após a conclusão do trabalho. E concluiu: "Tive um ritmo incrível, ultrapassei muitos pilotos e terminei em sexto, o que é um ótimo resultado depois do incidente."

"Ainda estamos na luta pelo título do Campeonato do Mundo, por isso temos de manter a calma, aproveitar a semana de folga em casa e depois concentrarmo-nos na Malásia", avisou o atual quarto classificado do Campeonato do Mundo, que recebeu muitos elogios do chefe de equipa Hervé Poncharal.

"Holgado fez hoje mais um golpe de mestre e mostrou o seu grande potencial. Partiu da 11ª posição e era suposto lutar pelos dez primeiros lugares, mas envolveu-se num incidente entre Muñoz e Sasaki, teve de tomar medidas evasivas e ficou na 27ª posição. Foi um desastre, mas felizmente ele manteve-se sentado", disse o francês entusiasmado.

"Manteve-se concentrado e andou a um ritmo incrível durante muitas voltas, meio segundo mais rápido do que os pilotos de topo, até que fechou a distância para a frente e terminou a corrida em sexto. Foi uma corrida super forte do Dani, que salvou o que podia ser salvo e as suas hipóteses de conquistar o Campeonato do Mundo ainda existem," acrescentou Poncharal orgulhoso.

Resultado da corrida de Moto3, Buriram (29/10):

1º Alonso, GASGAS, 19 Rdn em 32:45.307 min (= 158,4 km/h).

2º Furusato, Honda, + 0,266 seg

3º Veijer, Husqvarna, + 0,359

4º Masia, Honda, + 0,382

5º Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6º Holgado, KTM, + 1,133

7º Bertelle, Honda, + 1,288

8º Riccardo Rossi, Honda, + 1,307

9º Yamanaka, GASGAS, + 1,413

10º Toba, Honda, + 1,445

11º Ortolá, KTM, + 1.468

12º Kelso, CFMOTO, + 2.337

13º Moreira, KTM, + 2.409

14º Artigas, CFMOTO, + 6,497

15º Adrian Fernández, Honda, + 6,663

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 17 de 20 corridas:

1º Masia, 230 pontos. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º KTM, 349 pontos. 2. Honda 281. 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 pontos. 2º Red Bull KTM Ajo 302 pontos. 3. Leopard Racing 292. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5. Angeluss MTA Team 257. 6. Red Bull KTM Tech3, 212. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10. BOE Motorsports 102. 11. Rivacold Snipers Team 77. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 24.