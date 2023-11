A equipa de Moto3 para 2024: quase todos os lugares atribuídos

Enquanto o Campeonato do Mundo de Moto3 de 2023 ainda está completamente em aberto a três corridas do final, está agora a surgir um quadro claro no que diz respeito a 2024 - com numerosas saídas e mudanças de equipa.

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

Não ficou pedra sobre pedra nos alinhamentos das equipas do Campeonato do Mundo de Moto3 para a época de 2024. Porque alguns pilotos são eliminados devido à falta de competência de pilotagem, outros sobem para o Campeonato do Mundo de Moto2. Por exemplo, Jaume Masia (SAG), Ayumu Sasaki (Yamaha VR46 Master Camp), Diogo Moreira (Italtrans) e Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo).

No entanto, o candidato espanhol ao Campeonato do Mundo Daniel Holgado (18) da equipa Red Bull KTM Tech3 decidiu manter-se na classe de 250cc por mais um ano. Isto porque a KTM está a construir uma nova moto de corrida de Moto3 pela primeira vez desde 2020 - e ele quer ganhar o seu segundo ou primeiro título de Moto3 em 2024. Nenhum piloto ganhou dois campeonatos do mundo consecutivos na classe pequena (125cc) desde Haruchika Aoki (1995 e 1996).

A equipa alemã CFMOTO-PrüstelGP contratou o italiano Riccardo Rossi para 2024, ao lado de Xavier Artigas. O australiano Joel Kelso teve de abrir espaço, mas veio para a BOE Motorsports em vez de Ana Carrasco. Além disso, um novo australiano, Jacob Roulstone (da Junior GP e da Red Bull Rookies Cup), junta-se à Tech3 no Campeonato do Mundo.

O proprietário da equipa Liqui Moly-Husqvarna, Peter Öttl, encontrou em Tatsuki Suzuki um substituto para o candidato ao título Sasaki. Ainda desempregados estão pilotos como Toba, Yamanaka e Fenati.

Na Leopard Honda, o excecional piloto Ángel Piqueras, que venceu o Campeonato do Mundo de Juniores e a Red Bull Rookies Cup em 2023, é o novo número 1. Adrián Fernández (irmão de Raúl) já tomou o lugar de Suzuki, porque o piloto japonês tirou uma fotografia com a sua nova equipa.

O malaio Syarifuddin Azman ainda não garantiu o seu lugar na equipa MTHelmets - MSi-KTM. Conquistou apenas cinco pontos em 17 Grandes Prémios e está em 27º lugar no Campeonato do Mundo de Moto3. A equipa de Martín também está a negociar com Ryusei Yamanaka, que agora corre pela GASGAS e não tem correspondido às expectativas.

A Honda Team Asia conta com o tailandês Tatchakorn Buasri, de 22 anos, ao lado de Taiyo Furusato, que celebrou o seu primeiro pódio no Campeonato do Mundo em Buriram no passado fim de semana.

Em geral, as equipas estão a ter dificuldades em encontrar pilotos porque os estreantes de Moto3 têm agora de ter 18 anos. Mas o espanhol Álvaro Carpe, que já ganhou uma corrida da Red Bull Rookies Cup em Misano, por exemplo, só vai celebrar o seu 18º aniversário a 5 de junho de 2025 (!).

O recém-chegado ao Ajo, Xabi Zurutuza, que já celebrou duas vitórias nos GP Júnior esta época e é atualmente o sexto na classificação geral do Campeonato do Mundo Júnior, também não vai atingir a idade mínima de 18 anos para os GP até 4 de abril de 2024. Por isso, vai falhar os dois primeiros fins-de-semana de corrida.

O suíço Noah Dettwiler não tem essas preocupações. O seu empresário Tom Lüthi transferiu-o para a CIP-Green Power.

A grelha de Moto3 de 2024

Rivacold Snipers Honda:

David Almansa, Matteo Bertelle

Angeluss MTA Team:

Stefano Nepa, Niccola Carraro

CFMOTO Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Riccardo Rossi

Vision Track Racing Team Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley

Red Bull KTM Tech3

Daniel Holgado, Jacob Roulstone

Red Bull KTM Ajo

Xabier Zurutuza, José Antonio Rueda

Leopardo Honda Racing

Ángel Piqueras, Adrián Fernández

Equipa Aspar GASGAS

David Alonso, Joel Esteban

SIC58 Squadra Corse Honda

Filippo Farioli, Luca Lunetta

Liqui Moly Husqvarna Factory

Collin Veijer, Tatsuki Suzuki

BOE Motorsports KTM

David Munõz, Joel Kelso

Honda Team Asia

Taiyo Furusato, Tatchakorn Buasri

CIP Green Power KTM

Lorenzo Fellon, Noah Dettwiler

MT Helmets-MSi KTM

Ivan Ortolá, Ryusei Yamanaha? Syarifuddin Azman?

A grelha de Moto3 de 2023

Rivacold Snipers Honda:

Romano Fenati, Matteo Bertelle

Equipa Angeluss MTA

Stefano Nepa, Ivan Ortolá

CFMoto Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Joel Kelso

Equipa Honda Vision Track Racing

Scott Odgen, Joshua Whatley

Red Bull KTM Tech3

Daniel Holgado, Filippo Farioli

Red Bull KTM Ajo

Deniz Öncü, José Antonio Rueda

Leopardo Honda Racing

Jaume Masia, Tatsuki Suzuki

Equipa Aspar GASGAS

Ryusei Yamanaka, David Alonso

SIC58 Squadra Corse Honda

Kaito Toba, Riccardo Rossi

Liqui Moly Husqvarna Factory Racing

Ayumu Sasaki, Collin Veijer

BOE Motorsports KTM

David Munõz, Ana Carrasco

Honda Team Asia

Mario Aji, Taiyo Furusato

CIP Green Power KTM

Lorenzo Fellon, David Salvador

MT Helmets-MSi KTM:

Diogo Moreira, Syarifuddin Azman