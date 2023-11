Pit Beirer (KTM): Moto3 no es un deporte de equipo

Debido a que el piloto español del Red Bull KTM-Tech3, Daniel Holgado, consiguió una ventaja de hasta 41 puntos el pasado verano, Pierer Mobility AG parecía encaminarse de nuevo hacia el título este año, tras ganar el título con Albert Arenas (en KTM 2020), Pedro Acosta (en KTM 2021) e Izan Guevara (en GASGAS 2022). Sin embargo, a tres carreras del final de la temporada, el piloto del Leopard Honda Jaume Masiá es ahora líder con 230 puntos por delante de Sasaki (Husqvarna/213), Alonso (GASGAS/205), Holgado (KTM/205) y Deniz Öncü (KTM/191).

Las últimas carreras han revelado que el grupo Pierer es una batalla campal para todos los pilotos de KTM, Husqvarna y GASGAS, ya que los pilotos de cabeza se han obstaculizado mutuamente en varias ocasiones y han mostrado poca consideración por las opciones al título de Dani Holgado (Red Bull KTM Tech3), Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna) y David Alonso (GASGAS). Los pilotos de las marcas de Pierer se estorbaron mutuamente en varias ocasiones y se arrebataron unos puntos preciosos.

"Moto3 es un deporte individual y no un deporte de equipo", dijo Pit Beirer, Director de Motorsport de Pierer Mobility AG, en una entrevista con SPEEDWEEK.com. Por eso nosotros, como Pierer Mobility, no podemos ir y decirles a los pilotos: 'Tenéis que ayudaros los unos a los otros'. Por supuesto, preferiríamos algo así. Pero en Moto3, siempre se trata de equipos separados con sus propios presupuestos y sus propios pilotos. No podemos imponer ninguna regla, especialmente en la categoría de Moto3. Por supuesto, pedimos a los pilotos en cada reunión individual: 'Por favor, no hagáis ninguna tontería, porque todos juntos sois más rápidos si no os frenáis los unos a los otros. Porque si queremos ganar a Masiá, no tiene sentido adelantar a sus rivales, porque si no se irá. Es demasiado fuerte. Nuestros pilotos serían más fuertes si trabajaran juntos. Masiá también ha tenido mucha mala suerte en su carrera, pero las cosas le han ido mejor últimamente. Sasaki estuvo bastante fuerte en los Grandes Premios de Australia y Tailandia. Holgado, por su parte, cometió un error de novato en la carrera de Indonesia y no cedió su posición voluntariamente tras una infracción. Fue penalizado con razón, pero fue una penalización muy desafortunada para nosotros".

Los contratiempos de Holgado se debieron en ocasiones a un problema de "bombeo del brazo", que ya había afectado al ex líder del mundial en Texas y le hizo retroceder varias veces en la segunda mitad de la carrera. A pesar del entumecimiento recurrente, se ha resistido a operarse hasta hoy.

Pero Pit Beirer no culpa al piloto del Red Bull KTM Tech3. "No estoy en absoluto a favor de que a chavales tan jóvenes se les abra simplemente el antebrazo", asegura el subcampeón del mundo de Motocross de 250cc en 1999, "si los chicos estuvieran haciendo un entrenamiento específico y oportuno con los fisioterapeutas adecuados, no necesitarían operarse el antebrazo en absoluto. Tengo mi propia opinión sobre el tema. Claro que hay que dar el paso antes de que destruya tu carrera. Pero en realidad no creo que sea normal que te abran los antebrazos y te corten los músculos siendo adolescente. Porque eso era habitual al principio de nuestras carreras como pilotos de motocross. Pero con el entrenamiento adecuado se podía evitar el problema. Así que no culpo a Dani por no operarse".