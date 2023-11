Pit Beirer (KTM) : "Moto3 n'est pas un sport d'équipe

Les as de KTM, GASGAS et Husqvarna s'arrachent les points dans le championnat du monde Moto3, Honda et Masiá rient dans leur coin. Pit Beirer prend position et comprend le renoncement de Dani Holgado à l'opération.

Parce que le pilote espagnol Red Bull KTM-Tech3 Daniel Holgado a gagné jusqu'à 41 points d'avance l'été dernier, Pierer Mobility AG semblait être à nouveau sur la voie du titre cette année, après les victoires d'Albert Arenas (sur KTM 2020), Pedro Acosta (sur KTM 2021) et Izan Guevara (sur GASGAS 2022). Mais à trois courses de la fin de la saison, le pilote Leopard-Honda Jaume Masiá mène désormais avec 230 points devant Sasaki (Husqvarna/213), Alonso (GASGAS/205), Holgado (KTM/205) et Deniz Öncü (KTM/191).

Les dernières courses ont révélé qu'au sein du groupe Pierer, la voie est libre pour tous les pilotes de KTM, Husqvarna et GASGAS, car les meilleurs pilotes se sont gênés mutuellement à plusieurs reprises et ont fait peu de cas des chances de titre de Dani Holgado (Red Bull KTM Tech3), Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna) ainsi que David Alonso (GASGAS). Les pilotes des marques de Pierer se sont mis plusieurs fois en travers de la route, se privant mutuellement de précieux points.

"Le Moto3 est un sport individuel et non un sport d'équipe", a constaté Pit Beirer, directeur du sport automobile de Pierer Mobility AG, lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com. C'est pourquoi, en tant que Pierer Mobility, nous ne pouvons pas aller là-bas et dire aux pilotes : 'Vous devez vous aider mutuellement'. Bien sûr, nous préférerions une telle chose. Mais en Moto3, ce sont toujours des équipes à part entière, avec leurs propres budgets et leurs propres pilotes. Nous ne pouvons donc pas imposer de règles, surtout dans la catégorie Moto3. Bien sûr, nous demandons aux pilotes lors de chaque entretien individuel : 'Ne faites pas de bêtises, s'il vous plaît, car vous êtes tous plus rapides les uns que les autres si vous ne vous ralentissez pas mutuellement. Car si nous voulons vaincre le Masiá, les jeux de dépassement de ses adversaires ne servent à rien, sinon il disparaît. Il est trop fort. Nos pilotes seraient tous plus forts s'ils travaillaient ensemble. Masiá a aussi connu beaucoup de chutes dans sa carrière, ces derniers temps, ça va mieux pour lui. Sasaki a été assez fort lors des Grands Prix d'Australie et de Thaïlande. En revanche, Holgado a commis une erreur de rookie en course en Indonésie et n'a pas cédé sa position de son plein gré après une infraction. Il a obtenu la pénalité à juste titre, mais pour nous, c'était une sanction extrêmement malheureuse".

Les revers de Holgado ont parfois été accompagnés d'un problème de "arm pump", qui avait déjà affligé l'ancien leader du championnat du monde au Texas et l'avait fait reculer à plusieurs reprises dans la deuxième moitié de la course. Malgré les engourdissements récurrents, il s'est opposé jusqu'à aujourd'hui à une opération.

Mais Pit Beirer n'en veut pas au pilote Red Bull-KTM-Tech3. "Je ne suis pas du tout favorable à ce que des garçons aussi jeunes se fassent simplement ouvrir l'avant-bras", assure le vice-champion du monde de motocross 250 cm3 de 1999 : "Si les garçons faisaient un entraînement ciblé et ciblé en temps voulu avec les bons physiothérapeutes, il ne serait même pas nécessaire de se faire opérer des avant-bras. J'ai une opinion très personnelle sur le sujet. Bien sûr, avant que cela ne détruise ta carrière, tu dois déjà franchir le pas. Mais je trouve que ce n'est pas normal de se faire couper les avant-bras et les muscles à l'adolescence. Car c'était déjà monnaie courante dans notre carrière de pilote de motocross. Mais avec un entraînement adéquat, on pouvait contourner le problème. Dani ne se voit donc pas reprocher de mon côté de ne pas avoir fait l'opération".