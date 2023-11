Pit Beirer (KTM): la Moto3 non è uno sport di squadra

Poiché il pilota spagnolo della Red Bull KTM-Tech3 Daniel Holgado ha guadagnato un vantaggio di 41 punti la scorsa estate, Pierer Mobility AG sembrava essere in rotta per il titolo anche quest'anno dopo aver vinto il titolo con Albert Arenas (su KTM 2020), Pedro Acosta (su KTM 2021) e Izan Guevara (su GASGAS 2022). Tuttavia, a tre gare dalla fine della stagione, il pilota Leopard Honda Jaume Masiá è ora in testa con 230 punti davanti a Sasaki (Husqvarna/213), Alonso (GASGAS/205), Holgado (KTM/205) e Deniz Öncü (KTM/191).

Le ultime gare hanno rivelato che il gruppo Pierer è un campo libero per tutti i piloti KTM, Husqvarna e GASGAS, poiché i piloti di punta si sono ostacolati a vicenda in diverse occasioni e hanno mostrato scarsa considerazione per le possibilità di titolo di Dani Holgado (Red Bull KTM Tech3), Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna) e David Alonso (GASGAS). I piloti dei marchi Pierer si sono ostacolati più volte e si sono tolti punti preziosi a vicenda.

"La Moto3 è uno sport individuale e non di squadra", ha dichiarato Pit Beirer, Direttore Motorsport di Pierer Mobility AG, in un'intervista a SPEEDWEEK.com. Per questo motivo noi di Pierer Mobility non possiamo andare a dire ai piloti: 'Dovete aiutarvi a vicenda'. Certo, preferiremmo una cosa del genere. Ma nella Moto3 si tratta sempre di squadre separate con i loro budget e i loro piloti. Non possiamo imporre alcuna regola, soprattutto nella classe Moto3. Naturalmente chiediamo ai piloti in ogni riunione individuale: "Per favore, non fate niente di stupido, perché siete tutti più veloci insieme se non vi rallentate a vicenda". Perché se vogliamo battere Masiá, non ha senso superare i suoi avversari, altrimenti se ne andrà. È troppo forte. I nostri piloti sarebbero tutti più forti se lavorassero insieme. Anche Masiá ha avuto molta sfortuna nella sua carriera, ma di recente le cose sono andate meglio per lui. Sasaki è stato molto forte nei Gran Premi di Australia e Thailandia. Holgado, invece, ha commesso un errore da principiante nella gara in Indonesia e non ha ceduto volontariamente la sua posizione dopo un'infrazione. È stato giustamente penalizzato, ma è stata una penalità estremamente sfortunata per noi".

Le battute d'arresto di Holgado sono state talvolta causate da un problema di "pompa del braccio", che aveva già afflitto l'ex leader del campionato del mondo in Texas e che lo ha rallentato più volte nella seconda metà della gara. Nonostante il ricorrente intorpidimento, ha resistito fino ad oggi all'intervento chirurgico.

Ma Pit Beirer non biasima il pilota della Red Bull KTM Tech3. "Non sono affatto favorevole al fatto che ragazzi così giovani si facciano semplicemente tagliare l'avambraccio", assicura il vicecampione del mondo di motocross 250cc del 1999, "se i ragazzi facessero allenamenti mirati e puntuali con i fisioterapisti giusti, non avrebbero affatto bisogno di farsi operare l'avambraccio. Ho la mia opinione in merito. Certo, bisogna fare il passo prima che distrugga la carriera. Ma non credo che sia normale farsi aprire gli avambracci e tagliare i muscoli da adolescenti. Perché era una cosa comune all'inizio della nostra carriera di piloti di motocross. Ma con il giusto allenamento si poteva evitare il problema. Quindi non biasimo Dani per non essersi operato".