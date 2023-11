Pit Beirer (KTM): Moto3 não é um desporto de equipa

Os ases da KTM, GASGAS e Husqvarna estão a conquistar pontos entre si no Campeonato do Mundo de Moto3, enquanto a Honda e Masiá estão a rir-se à brava. Pit Beirer comenta e compreende a decisão de Dani Holgado de não ser operado.

Devido ao facto de o piloto espanhol da Red Bull KTM-Tech3, Daniel Holgado, ter ganho uma vantagem de até 41 pontos no verão passado, a Pierer Mobility AG parecia estar novamente no caminho certo para o título este ano, depois de ter conquistado o título com Albert Arenas (na KTM 2020), Pedro Acosta (na KTM 2021) e Izan Guevara (na GASGAS 2022). No entanto, a três corridas do final da época, o piloto da Leopard Honda, Jaume Masiá, lidera agora com 230 pontos, à frente de Sasaki (Husqvarna/213), Alonso (GASGAS/205), Holgado (KTM/205) e Deniz Öncü (KTM/191).

As últimas corridas revelaram que o grupo Pierer é um campo livre para todos os pilotos da KTM, Husqvarna e GASGAS, uma vez que os pilotos de topo se obstruíram mutuamente em várias ocasiões e mostraram pouca consideração pelas hipóteses de título de Dani Holgado (Red Bull KTM Tech3), Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna) e David Alonso (GASGAS). Os pilotos das marcas Pierer atrapalharam-se várias vezes e tiraram pontos preciosos uns aos outros.

"A Moto3 é um desporto individual e não um desporto de equipa", afirmou Pit Beirer, Diretor de Desportos Motorizados da Pierer Mobility AG, numa entrevista à SPEEDWEEK.com. É por isso que nós, como Pierer Mobility, não podemos ir lá e dizer aos pilotos: 'Vocês têm de se ajudar uns aos outros. Claro que preferíamos que fosse assim. Mas no Moto3, são sempre equipas separadas com os seus próprios orçamentos e os seus próprios pilotos. Não podemos impor quaisquer regras, especialmente na classe Moto3. Claro que pedimos aos pilotos em cada reunião individual: 'Por favor, não façam nada estúpido, porque todos juntos são mais rápidos se não se atrasarem uns aos outros. Porque se quisermos vencer o Masiá, não vale a pena ultrapassar os adversários, senão ele desaparece. Ele é demasiado forte. Os nossos pilotos seriam todos mais fortes se trabalhassem em conjunto. Masiá também teve muito azar na sua carreira, mas as coisas têm-lhe corrido melhor nos últimos tempos. Sasaki foi muito forte nos Grandes Prémios da Austrália e da Tailândia. Holgado, por outro lado, cometeu um erro de principiante na corrida da Indonésia e não cedeu a sua posição voluntariamente após uma infração. Ele foi penalizado com razão, mas foi uma penalização extremamente infeliz para nós".

Os contratempos de Holgado foram por vezes causados por um problema de "bomba no braço", que já tinha afetado o antigo líder do campeonato do mundo no Texas e que o fez recuar várias vezes na segunda metade da corrida. Apesar da dormência recorrente, ele resistiu à cirurgia até hoje.

Mas Pit Beirer não culpa o piloto da Red Bull KTM Tech3. "Não sou de todo a favor de que rapazes tão jovens tenham simplesmente os seus antebraços cortados", assegura o vice-campeão do Mundo de Motocross 250cc de 1999: "Se os rapazes estivessem a fazer um treino orientado e atempado com os fisioterapeutas certos, não precisariam de ser operados aos antebraços. Tenho a minha própria opinião sobre o assunto. Claro que é preciso dar o passo antes que isso destrua a carreira. Mas, na verdade, não acho que seja normal ter os antebraços abertos e os músculos cortados quando se é adolescente. Porque isso era comum no início das nossas carreiras como pilotos de motocross. Mas com o treino correto é possível evitar o problema. Por isso, não censuro a Dani por não ter sido operada".