Sepang: vittoria sensazionale del debuttante Collin Veijer

A causa delle previste battaglie in scia, è stato impossibile fare un pronostico per la gara del Campionato del Mondo Moto3 in Malesia. Masiá era primo in griglia davanti a Veijer, Bertelle, Ortolá, Sasaki e Rueda. Kelso, Munõz, Öncü, Moreira, Fenati e Yamanaka si sono piazzati nelle due file successive. Al dodicesimo posto, il pilota giapponese aveva già perso 2,5 secondi rispetto al tempo più veloce. La classifica del campionato dopo 17 gare su 20: 1. Masiá 230 punti. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157.

Dopo la partenza Veijer ha preso il comando davanti a Masiá, Ortolá e Sasaki. 14° Holgado. 16° Alonso.



1° giro: Dopo una frenata selvaggia, Masiá taglia il traguardo in testa davanti a Veijer, Öncü, Sasaki, Ortolá, Muñoz, Rueda, Moreira, Bertelle, Kelso, Fenati. 12° Alonso. 13° Rossi. 14° Holgado. 15° Yamanaka.

3° giro: Sasaki passa in testa davanti a Masiá, ma il pilota della Honda riesce a contrastare. Alonso è già in 10° posizione sul GASGAS. Sasaki è ora in testa davanti a Masiá, Öncü, Veijer, Muñoz, Rueda, Ortolá e Moreira. 9° Bertelle. 10° Alonso. Caduta di Fenati.

4° giro: Sasaki precede di 0,186 secondi Öncü, Masiá, Veijer, Muñoz.

5° giro: Alonso cade per la quarta volta in questo weekend, le sue possibilità di titolo sono svanite. Anche Furusato, Moreira, Rossi e Holgado cadono alla curva 4. Alonso continua e si trova al 24° posto. Alonso continua e si trova al 24° posto.

6° giro: Sasaki è in testa davanti al suo compagno di squadra Husky Veijer. Alla curva 5, Masiá e Muñoz sono protagonisti di una scivolata. I primi 8 sono separati solo da 1,5 secondi!

7° giro: Sasaki conduce con 0,141 secondi di vantaggio su Masiá e Veijer. 4° Bertelle. 5° Öncü. 6° Rueda. 7° Ortolá. 8° Muõz. Kelso con 1,6 secondi di ritardo nel 9° - 10° A. Fernández. 11° Toba. 12° Artigas. 13° Yamanaka. 14° Farioli.

8° giro: Masiá torna al 1° posto davanti a Sasajki. 3° Veijer davanti a Öncü, Bertelle, Rueda, Ortolá e Muñoz. Alonso si è ritirato ai box.

9° giro: Sasaki ha 0,149 secondi di vantaggio su Masiá. Il giapponese in sella alla Husky non ha mai vinto dopo l'Austria. 3° Veijer. 4° Öncü.

10° giro: Masiá è all'altezza della sua fama di frenatore ritardatario e respinge gli attacchi di Sasaki, che ora ha un ritardo di 0,092 secondi e lotta per ogni centimetro. 3° Veijer. 4° Öncü. 5° Bertelle davanti a Rueda, Ortolá, Muñoz, Toba, Kelso e Artigas.

11° giro: Veijer ora al 1° posto davanti a Sasaki, Öncü, Masia e Bertelle.

12° giro: Caduta di Toba e Azman. Sasaki al 1° posto davanti a Veijer, Masiá e Öncü. 5° Bertelle, + 0,579 sec.

13° giro: il pilota KTM Rueda si scontra con Öncü, entrambi cadono. Dopo Holgado e Alonso, Öncü è il terzo pretendente al titolo a ritirarsi. Il Campionato del Mondo potrebbe ora essere deciso tra Masiá e Sasaki. Masiá al 1° posto davanti a Sasaki e Veijer.

14° giro: Sasaki di nuovo in testa. 2° Veijer. 3° Masiá, + 0,197 sec. 4° Ortolá. 5° Muñoz. 6° Artigas. 7° Kelso.

15° giro: Sasaki passa in testa a 11 curve dal traguardo. Veijer passa al comando e vince per la prima volta. 2° Sasaki davanti a Masiá. 4° Ortolá.

Collin Veijer ha ottenuto la prima vittoria nella classe GP più piccola dai tempi di Hans Spaan (Honda 125) a Brno 1990.

Una decisione sul campionato del mondo è già stata presa: KTM si è assicurata il Campionato del Mondo Costruttori nella classe Moto3 per la sesta volta dal 2012.

Risultato gara del Campionato mondiale Moto3, Sepang, 12.11.2013

1° Veijer, Husqvarna, 15 giri in 33:30.072 min.

2° Sasaki, Husqvarna, + 0,066 sec.

3° Masia, Honda, + 0,328

4° Ortola, KTM, + 6,830

5° Muñoz, KTM, 6.878

6° Adrián Fernández, Honda, + 7,191

7° Artigas, CFMOTO, +7.354

8° Kelso, CFMOTO, +7.400

9° Farioli, KTM, +11.175

10° Yamanaka, GASGAS, +11.287

11° Bertelle, Honda, +11.441

12° D. Öncü, KTM, + 14.095

13° Perez, KTM, + 14.490

14° Odgen, Honda, +15.600

15° Whatley, Honda, +17.148

Classifica del Campionato del mondo (dopo 18 gare su 20)

1. Masiá 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 195. 6. Ortolá 170.