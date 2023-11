Sepang: Vitória sensacional do estreante Collin Veijer

A 18ª e penúltima corrida da época do Campeonato do Mundo de Moto3 em Sepang foi ganha pelo rápido piloto holandês Collin Veijer. Ele garantiu a primeira vitória do seu país num GP na classe mais pequena desde 1990!

Devido às esperadas batalhas de slipstream, foi impossível fazer uma previsão para a corrida do Campeonato do Mundo de Moto3 na Malásia. Masiá foi o primeiro na grelha, à frente de Veijer, Bertelle, Ortolá, Sasaki e Rueda. Kelso, Munõz, Öncü, Moreira, Fenati e Yamanaka alinharam nas duas filas seguintes. Na décima segunda posição, o piloto japonês já perdeu 2,5 segundos em relação ao tempo mais rápido. A classificação do campeonato após 17 das 20 corridas: 1. Masiá 230 pontos. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157.

Após a partida, Veijer assumiu a liderança à frente de Masiá, Ortolá e Sasaki. 14º Holgado. 16º Alonso.



1ª volta: Depois de manobras de travagem loucas, Masiá cruza a meta como líder, à frente de Veijer, Öncü, Sasaki, Ortolá, Muñoz, Rueda, Moreira, Bertelle, Kelso, Fenati. 12º Alonso. 13º Rossi. 14º Holgado. 15º Yamanaka.

Volta 3: Sasaki assume a liderança à frente de Masiá, mas o piloto da Honda contra-ataca com sucesso. Alonso já está na 10ª posição na GASGAS. Sasaki agora na liderança à frente de Masiá, Öncü, Veijer, Muñoz, Rueda, Ortolá e Moreira. 9º Bertelle. 10º Alonso. Fenati cai.

4ª volta: Sasaki 0.186 seg. à frente de Öncü, Masiá, Veijer, Muñoz.

5ª volta: Alonso cai pela quarta vez neste fim de semana, as suas hipóteses de título desapareceram. Furusato, Moreira, Rossi e Holgado também caem na Curva 4. Alonso continua e está em 24º lugar.

6ª volta: Sasaki lidera agora à frente do seu companheiro de equipa da Husky, Veijer. Na Curva 5, Masiá e Muñoz sobrevivem a deslizes violentos. Os 8 primeiros estão separados por apenas 1,5 segundos!

7ª volta: Sasaki lidera por 0.141 segundos à frente de Masiá e Veijer. 4º Bertelle. 5º Öncü. 6º Rueda. 7º Ortolá. 8º Muõz. Kelso 1,6 seg. atrás em 9º - 10º A. Fernández. 11º Toba. 12º Artigas. 13º Yamanaka. 14º Farioli.

8ª volta: Masiá de volta ao 1º lugar à frente de Sasajki. 3º Veijer à frente de Öncü, Bertelle, Rueda, Ortolá e Muñoz. Alonso retira-se para as boxes.

9ª volta: Sasaki tem 0,149 seg. de vantagem sobre Masiá. O piloto japonês da Husky nunca venceu desde a Áustria. 3º Veijer. 4º Öncü.

10ª volta: Masiá faz jus à sua reputação de travão tardio e defende-se dos ataques de Sasaki, que está agora a 0,092 seg. atrás dele e luta por cada centímetro. 3º Veijer. 4º Öncü. 5º Bertelle à frente de Rueda, Ortolá, Muñoz, Toba, Kelso e Artigas.

11ª volta: Veijer agora em 1º lugar à frente de Sasaki, Öncü, Masia e Bertelle.

12ª volta: Toba e Azman caem. Sasaki em 1º lugar à frente de Veijer, Masiá e Öncü. 5º Bertelle, + 0,579 seg.

13ª volta: O piloto da KTM Rueda colide com Öncü, ambos caem. Depois de Holgado e Alonso, Öncü é o terceiro candidato ao título a retirar-se. O Campeonato do Mundo pode agora ser decidido entre Masiá e Sasaki. Masiá em 1º lugar, à frente de Sasaki e Veijer.

14ª volta: Sasaki novamente na frente. 2º Veijer. 3º Masiá, + 0,197 seg. 4º Ortolá. 5º Muñoz. 6º Artigas. 7º Kelso.

15ª volta: Sasaki lidera 11 curvas antes da chegada. Veijer assume a liderança e vence pela primeira vez. 2º Sasaki à frente de Masiá. 4º Ortolá.

Collin Veijer garantiu a primeira vitória na classe GP mais pequena desde Hans Spaan (Honda 125) em Brno 1990.

Uma decisão do Campeonato do Mundo já foi tomada: A KTM garantiu o Campeonato do Mundo de Construtores na classe Moto3 pela sexta vez desde 2012.

Resultado da corrida do Campeonato do Mundo de Moto3, Sepang, 12.11.2013

1º Veijer, Husqvarna, 15 rdn em 33:30.072 min

2º Sasaki, Husqvarna, + 0,066 seg.

3º Masia, Honda, + 0,328

4º Ortola, KTM, + 6,830

5º Muñoz, KTM, 6.878

6º Adrián Fernández, Honda, + 7,191

7º Artigas, CFMOTO, +7.354

8º Kelso, CFMOTO, +7,400

9º Farioli, KTM, +11.175

10º Yamanaka, GASGAS, +11,287

11º Bertelle, Honda, +11,441

12º D. Öncü, KTM, + 14,095

13º Perez, KTM, + 14,490

14º Odgen, Honda, +15.600

15º Whatley, Honda, +17,148

Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 20 corridas)

1. Masiá 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 195. 6. Ortolá 170.