Le leader du championnat du monde Jaume Masia : "Cela aurait pu être pire

Jaume Masia (Leopard Honda) a perdu quatre points sur son plus sérieux adversaire, Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact), lors de la course Moto3 du GP de Malaisie à Sepang. Mais cela aurait pu être neuf.

Les pilotes de pointe de KTM, GASGAS et Husqvarna s'arrachent les points dans le championnat du monde Moto3, Honda et le leader du championnat Jaume Masia rient dans leur barbe.



Il en va de même en Malaisie. Collin Veijer et Ayumu Sasaki de l'équipe Liqui Moly Husqvarna Intact GP avaient, avec Masia, plus de six secondes d'avance sur le groupe de poursuivants au moment d'entamer le dernier tour sur le circuit international de Sepang. Dans l'idéal, du point de vue d'Intact, Sasaki aurait gagné devant Veijer et aurait ainsi pris neuf points à Masia. Mais le rookie néerlandais a réalisé une performance exceptionnelle et a remporté son premier Grand Prix devant le Japonais.

Masia n'a rien pu faire contre eux et a terminé troisième. Au classement général, l'Espagnol compte 13 points d'avance sur Sasaki avant les deux dernières courses à Doha, au Qatar, et à Valence, en Espagne. Avec 41 points de retard, David Alonso et Daniel Holgado n'ont plus que des chances théoriques de remporter le titre.

"Une course difficile", a jugé Masia, "l'adhérence de la roue arrière était à la limite dans chaque virage. Je suis satisfait du résultat car nous avons réussi à conserver la tête et à décrocher un nouveau podium. Nous avons travaillé course après course, nous ferons de même au Qatar et nous continuerons à nous battre jusqu'au bout".

Adrian Fernandez, le frère cadet du pilote MotoGP Raul, a complété le bon résultat de l'équipe Leopard en se classant cinquième. "La course était amusante", souriait le jeune homme de 19 ans, qui a certes dû s'incliner devant Ivan Ortola à l'arrivée, mais qui est resté devant Xavier Artigas et Joel Kelso. "J'ai perdu quelques positions au début, mais j'avais un bon rythme et je suis revenu petit à petit. Nous avons terminé la course avec un bon résultat et nous devons continuer à travailler de manière ordonnée pour nous améliorer".

Résultats du championnat du monde Moto3 à Sepang/MAL :

1. Veijer, Husqvarna, 15 tours en 33:30,072 min.

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,066 sec

3. Masia, Honda, + 0,328

4. Ortola, KTM, + 6,830

5. Muñoz, KTM, 6,878

6. Adrián Fernández, Honda, + 7,191

7. Artigas, CFMOTO, + 7,354

8. Kelso, CFMOTO, + 7,400

9. Farioli, KTM, + 11,175

10. Yamanaka, GASGAS, + 11,287

11. Bertelle, Honda, + 11,441

12. D. Öncü, KTM, + 14,095

13. Perez, KTM, + 14,490

14. Odgen, Honda, + 15,600

15e Whatley, Honda, + 17,148

Classement du championnat du monde Moto3 après 18 courses sur 20 :

1. Masiá 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 195. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 77. 14. Artigas 76. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 48. 19. Bertelle 47. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 23. 23. A. Fernández 22. 24. Migno 17. 25. Farioli 14. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 362 points (champion du monde). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 229. 5. CFMOTO 100.



Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 318. 3. Red Bull KTM Ajo 306 points. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 282. 5. Angeluss MTA Team 270. 6. Red Bull KTM Tech3, 219. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 124. 10. BOE Motorsports 116. 11. Rivacold Snipers Team 82. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 27.