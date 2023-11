Il leader del campionato del mondo Jaume Masia: poteva andare peggio

I piloti di punta di KTM, GASGAS e Husqvarna si stanno togliendo punti a vicenda nel Campionato del Mondo Moto3, mentre la Honda e il leader del campionato mondiale Jaume Masia se la ridono fino in fondo.



Questo è stato anche il caso della Malesia. Collin Veijer e Ayumu Sasaki del team Liqui Moly Husqvarna Intact GP, insieme a Masia, avevano più di sei secondi di vantaggio sul gruppo degli inseguitori all'inizio dell'ultimo giro del Sepang International Circuit. Idealmente, dal punto di vista di Intact, Sasaki avrebbe dovuto vincere davanti a Veijer e prendere nove punti da Masia. Tuttavia, il debuttante olandese ha offerto una prestazione eccezionale e ha vinto il suo primo Gran Premio davanti al pilota giapponese.

Masia non è stato all'altezza dei due e si è piazzato terzo, con lo spagnolo che ha 13 punti di vantaggio su Sasaki nella classifica generale prima delle ultime due gare a Doha, in Qatar, e a Valencia, in Spagna. David Alonso e Daniel Holgado sono a 41 punti e hanno solo una possibilità teorica di vincere il titolo.

"Una gara difficile", ha dichiarato Masia, "l'aderenza della ruota posteriore era al limite in ogni singola curva. Sono contento del risultato, perché siamo riusciti a mantenere la testa della corsa e a conquistare un altro podio. Abbiamo lavorato gara dopo gara, faremo lo stesso in Qatar e continueremo a lottare fino alla fine".

Adrian Fernandez, fratello minore del pilota della MotoGP Raul, ha completato il buon risultato del team Leopard con il quinto posto. "La gara è stata divertente", ha sorriso il 19enne, che ha dovuto cedere il passo a Ivan Ortola nel finale, ma è rimasto davanti a Xavier Artigas e Joel Kelso. "Ho perso alcune posizioni all'inizio, ma avevo un buon ritmo e ho lottato per tornare passo dopo passo. Abbiamo concluso la gara con un buon risultato e dobbiamo continuare a lavorare in modo organizzato per migliorare".

Risultati Campionato mondiale Moto3 Sepang/MAL:

1° Veijer, Husqvarna, 15 giri in 33:30.072 min.

2° Sasaki, Husqvarna, + 0,066 sec.

3° Masia, Honda, + 0,328

4° Ortola, KTM, + 6,830

5° Muñoz, KTM, 6.878

6° Adrián Fernández, Honda, + 7,191

7° Artigas, CFMOTO, +7.354

8° Kelso, CFMOTO, +7.400

9° Farioli, KTM, +11.175

10° Yamanaka, GASGAS, +11.287

11° Bertelle, Honda, +11.441

12° D. Öncü, KTM, + 14.095

13° Perez, KTM, + 14.490

14° Odgen, Honda, +15.600

15° Whatley, Honda, +17.148

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 18 gare su 20:

1. Masiá 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 195. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 77. 14. Artigas 76. 15. R. Rossi 66. 16. Suzuki Furusato 56. 17. Suzuki KTM 66. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 48. 19. Bertelle 47. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 23. 23. A. Fernández 22. 24. Migno 17. 25. Farioli 14. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 3.



Campionato costruttori:

1. KTM, 362 punti (campione del mondo). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 229. 5. CFMOTO 100.



Campionato del mondo a squadre:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 318. 3. Red Bull KTM Ajo 306 punti. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 282. 5. Angeluss MTA Team 270. 6. Red Bull KTM Tech3, 219. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 124. 10. BOE Motorsports 116. 11. Rivacold Snipers Team 82. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 27.