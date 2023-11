Líder do campeonato do mundo, Jaume Masia: "Podia ter sido pior

Os pilotos de topo da KTM, GASGAS e Husqvarna estão a ganhar pontos uns aos outros no Campeonato do Mundo de Moto3, enquanto a Honda e o líder do campeonato mundial Jaume Masia estão a rir-se à brava.



Este foi também o caso na Malásia. Collin Veijer e Ayumu Sasaki, da equipa Liqui Moly Husqvarna Intact GP, juntamente com Masia, tinham mais de seis segundos de vantagem sobre o pelotão de perseguição no início da última volta do Circuito Internacional de Sepang. Do ponto de vista da Intact, o ideal seria que Sasaki tivesse vencido à frente de Veijer e ficasse com nove pontos de vantagem sobre Masia. No entanto, o estreante holandês teve uma excelente prestação e venceu o seu primeiro Grande Prémio à frente do piloto japonês.

Masia não foi páreo para os dois e terminou em terceiro, com o espanhol 13 pontos à frente de Sasaki na classificação geral antes das duas últimas corridas em Doha, Qatar e Valência, Espanha. David Alonso e Daniel Holgado estão 41 pontos atrás e têm apenas uma hipótese teórica de conquistar o título.

"Uma corrida difícil", disse Masia, "A aderência da roda traseira estava no limite em todas as curvas. Estou contente com o resultado, pois conseguimos manter a liderança e alcançar mais um pódio. Temos trabalhado corrida após corrida, vamos fazer o mesmo no Qatar e continuar a lutar até ao fim."

Adrian Fernandez, o irmão mais novo do piloto de MotoGP Raul, completou o bom resultado da equipa Leopard com o quinto lugar. "A corrida foi divertida," sorriu o jovem de 19 anos, que teve de ceder a posição a Ivan Ortola no final, mas ficou à frente de Xavier Artigas e Joel Kelso. "Perdi algumas posições no início, mas tinha um bom ritmo e fui recuperando passo a passo. Terminámos a corrida com um bom resultado e temos de continuar a trabalhar de forma organizada para melhorar."

Resultados Campeonato do Mundo de Moto3 Sepang/MAL:

1º Veijer, Husqvarna, 15 voltas em 33:30.072 min

2º Sasaki, Husqvarna, + 0,066 seg

3º Masia, Honda, + 0,328

4º Ortola, KTM, + 6,830

5º Muñoz, KTM, 6.878

6º Adrián Fernández, Honda, + 7,191

7º Artigas, CFMOTO, +7.354

8º Kelso, CFMOTO, +7,400

9º Farioli, KTM, +11.175

10º Yamanaka, GASGAS, +11,287

11º Bertelle, Honda, +11,441

12º D. Öncü, KTM, + 14,095

13º Perez, KTM, + 14,490

14º Odgen, Honda, +15.600

15º Whatley, Honda, +17,148

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 18 de 20 corridas:

1. Masiá 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 195. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 77. 14. Artigas 76. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 48. 19. Bertelle 47. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 23. 23. A. Fernández 22. 24. Migno 17. 25. Farioli 14. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 3.



Campeonato de Construtores:

1º KTM, 362 pontos (campeão mundial). 2. Honda 297. 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 229. 5. CFMOTO 100.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 318. 3. Red Bull KTM Ajo 306 pontos. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 282. 5. Angeluss MTA Team 270. 6. Red Bull KTM Tech3, 219. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 124. 10. BOE Motorsports 116. 11. Rivacold Snipers Team 82. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 27.