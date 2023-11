Moto3-KTM: Alegrías y penas y todavía un título mundial

Sin embargo, la mejor actuación en carrera hasta la fecha del junior de Aki Ajo, José Antonio Rueda, dejó una lágrima en el rabillo del ojo de algunos. Sin duda para el propio Rueda, pero sobre todo para su compañero de equipo Deniz Öncu, que fue víctima de una colisión con su propio compañero en la vuelta 13. Pero no hubo mucha mala sangre entre los dos protagonistas. "No estoy enfadado con Rueda. A mí también me han pasado cosas así", dijo Öncu con generosidad.

El jefe del equipo, Aki Ajo, también fue indulgente con su joven pupilo. "Hay que reconocer que éste ha sido el mejor fin de semana de Rueda. En Sepang dio un gran paso adelante. Nuestros dos pilotos estuvieron luchando en el grupo delantero. Queremos seguir así en Qatar". José Antonio Rueda estaba casi inconsolable tras su caída y pidió disculpas a Öncu, víctima de la caída, a Aki, a la fábrica KTM y a todos los implicados.

La retirada del líder del equipo Red Bull-KTM-Tech3 de Hervé Poncharal fue aún más dramática. Por un lado, Daniel Holgado aún tenía opciones de título ligeramente más realistas que Öncu antes de Sepang. Pero éstas ya estaban comprometidas por su caída en la Q2. Sólo pudo salir desde la 15ª posición y los peligros en el competitivo mediocampo son bien conocidos. Especialmente cuando David Alonso, que ya se ha caído tres veces este fin de semana, está rodando allí. El joven colombiano provocó la caída nº 4 en la vuelta 5, que hizo naufragar a Holgado, además de Furusato, Moreira y Rossi. "Quería contenerme al principio y tomármelo con calma con los neumáticos para poder atacar en la llegada", admitió Daniel Holgado, que muy probablemente ha quedado eliminado de la lucha por el título como consecuencia del cero.

Es prácticamente seguro que ningún piloto de KTM será campeón del mundo en 2024. Holgado apenas puede alcanzar al as de Honda, Jaume Masià, y Öncü sólo podrá hacerlo si gana las dos carreras que quedan y Masià no puntúa y Sasaki, Alonso y Holgado apenas suman puntos. El turco Öncü se encuentra actualmente a 50 puntos exactos del líder del mundial a falta de dos carreras.

Pero aún hay margen para la celebración en Mattighofen y Munderfing. KTM se proclamó definitivamente campeón del mundo de constructores de Moto3 en Sepang. Este es ya el quinto título de la marca, después de que la filial del Grupo GASGAS recibiera este honor el año pasado con Izan Guevara (7 victorias en GP) y Sergio García (3 victorias en GP).

"He hecho un buen fin de semana, he luchado por la victoria", ha declarado Öncü. "Marqué bien la carrera, pero entonces mi compañero de equipo cometió un error y se estrelló, llevándome con él. Está en fase de aprendizaje, esperemos que no vuelva a ocurrir. Ahora volveremos a luchar por la victoria en Qatar".

Por su parte, Rueda, muy regular, declaró: "En primer lugar, quiero pedir disculpas a mi compañero Deniz. He cometido un error y nos hemos caído los dos. Es una pena, los dos podríamos haber acabado en el podio. Lo positivo es que hemos progresado claramente durante el fin de semana, tanto con la moto como con mi estilo de pilotaje".

"Ha sido un día desafortunado para nosotros", dijo Holgado. "Ha sido difícil digerir este contratiempo al principio. Pero tenemos que ser positivos y hacerlo lo mejor posible en las dos próximas carreras. Todavía hay mucho a nuestro alcance y lucharemos por ello". Después de todo, aún está en juego el tercer puesto en el campeonato del mundo frente a David Alonso.

"Estoy muy contento con este resultado", dijo un radiante novato Filippo Farioli. "La salida ha sido difícil porque tenía muchas ganas de seguir a los de delante. Pero en las primeras vueltas he sido golpeado dos veces por mis rivales. Pero mi ritmo era bueno y poco a poco he ido alcanzando a los de delante. Al final, he conseguido mi mejor resultado en un GP. Me siento bien, porque las últimas carreras han sido difíciles para mí. En Qatar, quiero conseguir una mejor posición en la parrilla para poder mantener el ritmo del grupo de cabeza en carrera."

Resultado carrera del Campeonato del Mundo de Moto3, Sepang, 12/11/2013

1º Veijer, Husqvarna, 15 rdn en 33:30.072 min.

2º Sasaki, Husqvarna, + 0,066 seg.

3º Masià, Honda, + 0,328

4º Ortola, KTM, + 6.830

5º Adrián Fernández, Honda, + 7.191

6º Artigas, CFMOTO, +7.354

7º Kelso, CFMOTO, +7.400

8º Farioli, KTM, +11.175

9º Yamanaka, GASGAS, +11.287

10º Bertelle, Honda, +11.441

11º D. Öncü, KTM, + 14.095

12º Pérez, KTM, + 14.490

13º Odgen, Honda, + 15.600

14º Whatley, Honda, +17.148

15º Nepa, KTM, +17.195

16º Fellon, KTM, +17.251

17º Muñoz*, KTM, + 33.878

= 27 segundos de penalización por conducción irresponsable.

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 18 de 20 carreras:

1. Masià 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 196. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 101. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 78. 14. Artigas 77. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 56. 18. KTM 56. 19. KTM 56. 20. KTM 57. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 49. 19. Bertelle 48. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 24. 23. A. Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Farioli 15. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Pérez 4.

Campeonato de Constructores:

1. KTM 362 puntos (Campeón del Mundo). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 230. 5. CFMOTO 101.

Campeonato del Mundo por equipos:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 307 puntos. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 283. 5. Angeluss MTA Team 271. 6. Red Bull KTM Tech3, 220. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 126. 10. BOE Motorsports 106. 11. Rivacold Snipers Team 83. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.