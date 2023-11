Moto3-KTM : des joies et des peines, mais quand même un titre mondial

Lors de la troisième avant-dernière course du championnat du monde, c'était le monde à l'envers pour les deux teams KTM d'Ajo et de Tech3. Les deux leaders de l'équipe étaient déçus et les rookies ont surpris positivement.

Cependant, la meilleure performance en course d'Aki Ajo Junior José Antonio Rueda a laissé une larme au coin de l'œil de certains. Chez Rueda, bien sûr, mais aussi et surtout chez son coéquipier Deniz Öncu, victime d'une collision avec son propre coéquipier au 13e tour. Mais il n'y a pas eu beaucoup de mauvais sang entre les deux protagonistes. "Je n'en veux pas à Rueda. Ce genre de choses m'est déjà arrivé à moi aussi", a déclaré Öncu avec générosité.

Le chef d'équipe Aki Ajo a également fait preuve d'indulgence envers son jeune pilote. "Il faut reconnaître que ce week-end a été le meilleur de Rueda. Il a fait un grand pas à Sepang. Nos deux pilotes se sont battus dans le groupe de tête. Nous voulons continuer ainsi au Qatar". José Antonio Rueda était presque inconsolable après son crash et s'est excusé auprès de la victime de la chute, Öncu, Aki, l'usine KTM et toutes les autres personnes impliquées.

L'abandon du leader de l'équipe Red Bull-KTM-Tech3 d'Hervé Poncharal s'est révélé encore plus dramatique. D'une part, Daniel Holgado avait encore des chances de titre un peu plus réalistes qu'Öncu avant Sepang. Mais celles-ci ont déjà été compromises par sa chute en Q2. Il n'a pu s'élancer qu'en 15e position et les dangers du milieu de peloton, très disputé, sont bien connus. Surtout lorsque David Alonso, qui a déjà chuté trois fois ce week-end, s'y trouve. Le jeune Colombien a ainsi provoqué le crash n°4 au cinquième tour, entraînant Holgado, Furusato, Moreira et Rossi dans sa chute. "Je voulais me retenir au début et ménager un peu les pneus pour pouvoir attaquer à la fin", a reconnu Daniel Holgado, qui est très probablement éliminé de la course au titre suite à ce zéro.

Il est en effet pratiquement certain qu'aucun pilote KTM ne sera champion du monde en 2024. Le retard sur l'as Honda Jaume Masià ne peut plus être comblé par Holgado, et par Öncu seulement s'il remporte les deux courses restantes, si Masiá ne marque aucun point et si Sasaki, Alonso et Holgado n'en marquent presque plus. En effet, il manque actuellement au Turc Öncü exactement 50 points sur le leader du championnat du monde, alors qu'il reste deux courses.

Mais on peut quand même faire la fête à Mattighofen et à Munderfing. KTM est définitivement devenu champion du monde des constructeurs Moto3 à Sepang ! Il s'agit déjà du cinquième titre de la marque, cet honneur ayant été attribué l'année précédente à la filiale du groupe GASGAS avec Izan Guevara (7 victoires en GP) et Sergio Garcia (3 victoires en GP).

"J'ai eu un bon week-end, je me suis battu pour la victoire", a constaté Öncü. "J'ai bien géré ma course, mais mon coéquipier a fait une erreur et est tombé, m'entraînant dans sa chute. Il est en phase d'apprentissage, espérons que cela ne se reproduira plus. Maintenant, nous allons nous battre à nouveau pour la victoire au Qatar".

Rueda, habituellement très constant, a déclaré : "Je voudrais d'abord m'excuser auprès de mon coéquipier Deniz. J'ai fait une erreur - et nous sommes donc tous les deux tombés. C'est dommage, nous aurions pu monter tous les deux sur le podium. Le côté positif, c'est que nous avons clairement progressé ce week-end - sur la moto et dans mon style de pilotage".

"C'était une journée malheureuse pour nous", a constaté Holgado. "Au début, il a été difficile de digérer ce revers. Mais nous devons rester positifs et tirer le meilleur parti des deux prochaines courses. Il y a encore des choses à notre portée, et c'est pour cela que nous allons nous battre". Après tout, la troisième place au championnat du monde est encore en jeu face à David Alonso.

"Je suis vraiment content de ce résultat", a en revanche déclaré le rookie Filippo Farioli, tout sourire. "Le départ a été difficile, car je voulais absolument être dans le peloton de tête. Mais j'ai été percuté deux fois par des adversaires dans les premiers tours. Mais mon rythme était bon et j'ai progressivement rattrapé la tête de course. Au final, j'ai obtenu mon meilleur résultat en GP. Cela fait du bien, car les dernières courses ont été difficiles pour moi. Au Qatar, je veux obtenir une meilleure place sur la grille de départ pour pouvoir rester avec le groupe de tête en course".

Résultat de la course du championnat du monde Moto3, Sepang, 12.11.2013

1. Veijer, Husqvarna, 15 rdn en 33:30,072 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,066 sec

3. Masià, Honda, + 0,328

4. Ortola, KTM, + 6,830

5. Adrián Fernández, Honda, + 7,191

6. Artigas, CFMOTO, + 7,354

7. Kelso, CFMOTO, + 7,400

8. Farioli, KTM, + 11,175

9. Yamanaka, GASGAS, + 11,287

10. Bertelle, Honda, + 11,441

11. D. Öncü, KTM, + 14,095

12. Perez, KTM, + 14,490

13. Odgen, Honda, + 15,600

14e Whatley, Honda, + 17,148

15. Nepa, KTM, + 17,195

16. Fellon, KTM, + 17,251

17e Muñoz*, KTM, + 33,878

* = pénalité de 27 secondes pour conduite irresponsable.

Classement du championnat du monde Moto3 après 18 des 20 courses :

1. Masià 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 196. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 101. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 78. 14. Artigas 77. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 49. 19. Bertelle 48. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 24. 23. A. Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Farioli 15. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 4.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM 362 points (champion du monde). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 230. 5. CFMOTO 101.

Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 307 points. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 283. 5. Angeluss MTA Team 271. 6. Red Bull KTM Tech3, 220. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 126. 10. BOE Motorsports 106. 11. Rivacold Snipers Team 83. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.