Moto3-KTM: gioie e dolori e ancora un titolo di campione del mondo

Tuttavia, la migliore prestazione in gara fino a quel momento del giovane di Aki Ajo José Antonio Rueda ha lasciato una lacrima all'angolo di alcuni occhi. Sicuramente per Rueda stesso, ma soprattutto per il suo compagno di squadra Deniz Öncu, vittima di una collisione con il suo stesso compagno di squadra al 13° giro. Ma tra i due protagonisti non corre buon sangue. "Non sono arrabbiato con Rueda. Cose del genere sono successe anche a me", ha detto generosamente Öncu.

Anche il capo squadra Aki Ajo è stato clemente con il suo giovane. "Bisogna riconoscere che questo è stato il miglior weekend di Rueda. Ha fatto un grande passo avanti a Sepang. Entrambi i nostri piloti hanno lottato nel gruppo di testa. Vogliamo continuare così anche in Qatar". José Antonio Rueda era quasi inconsolabile dopo la caduta e si è scusato con la vittima dell'incidente, Öncu, Aki, la fabbrica KTM e tutti gli altri coinvolti.

Il ritiro del leader del team Red Bull-KTM-Tech3 di Hervé Poncharal è stato ancora più drammatico. Da un lato, Daniel Holgado aveva ancora possibilità di titolo leggermente più realistiche di Öncu prima di Sepang. Ma queste erano già compromesse dalla caduta in Q2. È riuscito a partire solo dal 15° posto e i pericoli nel competitivo centrocampo sono ben noti. Soprattutto quando c'è David Alonso, che è già caduto tre volte in questo fine settimana. Il giovane colombiano ha causato l'incidente n. 4 al quinto giro, che ha distrutto Holgado, Furusato, Moreira e Rossi. "Ho voluto trattenermi all'inizio e usare le gomme con calma per poter attaccare nel finale", ha ammesso Daniel Holgado, che molto probabilmente è stato eliminato dalla corsa al titolo a causa dello zero.

È praticamente certo che nessun pilota KTM sarà campione del mondo nel 2024. Holgado può difficilmente raggiungere l'asso della Honda Jaume Masià e Öncu potrà farlo solo se vincerà entrambe le gare rimanenti e se Masià non otterrà alcun punto e Sasaki, Alonso e Holgado non otterranno quasi nessun punto. Il turco Öncü è attualmente a 50 punti dal leader del campionato mondiale a due gare dalla fine.

Ma c'è ancora spazio per festeggiare a Mattighofen e Munderfing. KTM è diventata definitivamente campione del mondo costruttori Moto3 a Sepang! Si tratta già del quinto titolo di marca, dopo che la filiale del Gruppo GASGAS si era aggiudicata questo onore lo scorso anno con Izan Guevara (7 vittorie nei GP) e Sergio Garcia (3 vittorie nei GP).

"Ho avuto un buon weekend, ho lottato per la vittoria", ha detto Öncü. "Ho condotto bene la gara, ma poi il mio compagno di squadra ha commesso un errore ed è caduto, trascinandomi con sé. È in fase di apprendimento, speriamo che non si ripeta. Ora lotteremo di nuovo per la vittoria in Qatar".

L'altrimenti consistente Rueda ha dichiarato: "Prima di tutto, vorrei scusarmi con il mio compagno di squadra Deniz. Ho commesso un errore e di conseguenza siamo caduti entrambi. È un peccato, avremmo potuto salire entrambi sul podio. Il lato positivo è che abbiamo fatto dei chiari progressi nel corso del weekend, sia con la moto che con il mio stile di guida".

"È stata una giornata sfortunata per noi", ha detto Holgado. "È stato difficile digerire questa battuta d'arresto all'inizio. Ma dobbiamo rimanere positivi e fare del nostro meglio nelle prossime due gare. C'è ancora molto a portata di mano e lotteremo per questo". Dopo tutto, il terzo posto nel campionato mondiale è ancora in gioco contro David Alonso.

"Sono molto contento di questo risultato", ha dichiarato un raggiante Filippo Farioli, esordiente. "La partenza è stata difficile perché volevo davvero tenere il passo dei primi. Ma nei primi giri sono stato urtato due volte dagli avversari. Ma il mio ritmo era buono e ho raggiunto gradualmente i primi. Alla fine ho ottenuto il mio miglior risultato in un GP. È una bella sensazione, perché le ultime gare sono state difficili per me. In Qatar, voglio ottenere una posizione migliore in griglia, in modo da poter tenere il passo del gruppo di testa in gara".

Risultato gara del Campionato mondiale Moto3, Sepang, 12/11/2013

1° Veijer, Husqvarna, 15 giri in 33:30.072 min.

2° Sasaki, Husqvarna, + 0,066 sec.

3° Masià, Honda, + 0,328

4° Ortola, KTM, + 6,830

5° Adrián Fernández, Honda, + 7,191

6° Artigas, CFMOTO, +7,354

7° Kelso, CFMOTO, +7.400

8° Farioli, KTM, +11.175

9° Yamanaka, GASGAS, +11.287

10° Bertelle, Honda, +11.441

11° D. Öncü, KTM, + 14.095

12° Perez, KTM, + 14.490

13° Odgen, Honda, + 15.600

14° Whatley, Honda, +17.148

15° Nepa, KTM, +17.195

16° Fellon, KTM, +17.251

17° Muñoz*, KTM, + 33.878

= 27 secondi di penalità per guida irresponsabile.

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 18 gare su 20:

1. Masià 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 196. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 101. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 78. 14. Artigas 77. 15. R. Rossi 66. 16. Suzuki 56. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 49. 19. Bertelle 48. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 24. 23. A. Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Farioli 15. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 4.

Campionato costruttori:

1. KTM 362 punti (campione del mondo). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 230. 5. CFMOTO 101.

Campionato mondiale a squadre:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 307 punti. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 283. 5. Angeluss MTA Team 271. 6. Red Bull KTM Tech3, 220. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 126. 10. BOE Motorsports 106. 11. Rivacold Snipers Team 83. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.