Moto3-KTM: Alegrias e tristezas e ainda um título de campeão do mundo

Na penúltima ronda do Campeonato do Mundo, o mundo ficou de pernas para o ar para as duas equipas KTM, Ajo e Tech3. Os dois chefes de equipa ficaram desiludidos e os estreantes surpreenderam pela positiva.

No entanto, o melhor desempenho em corrida até à data do júnior do Aki Ajo, José Antonio Rueda, deixou uma lágrima no canto dos olhos de alguns. Certamente para o próprio Rueda, mas sobretudo para o seu companheiro de equipa Deniz Öncu, que foi vítima de uma colisão com o seu próprio companheiro de equipa na 13ª volta. Mas não há muito sangue ruim entre os dois protagonistas. "Não estou zangado com o Rueda. Também já me aconteceram coisas assim", disse Öncu generosamente.

O chefe de equipa, Aki Ajo, também foi indulgente com o seu jovem. "Temos de reconhecer que este foi o melhor fim de semana do Rueda. Ele deu um grande passo em frente em Sepang. Ambos os nossos pilotos estiveram a lutar no grupo da frente. Queremos continuar assim no Qatar." José Antonio Rueda estava quase inconsolável após o acidente e pediu desculpa à vítima Öncu, Aki, à fábrica KTM e a todos os envolvidos.

O abandono do líder da equipa Red Bull-KTM-Tech3 de Hervé Poncharal foi ainda mais dramático. Por um lado, Daniel Holgado ainda tinha hipóteses de título ligeiramente mais realistas do que Öncu antes de Sepang. Mas estas já estavam comprometidas pelo seu acidente na Q2. Ele só conseguiu largar do 15º lugar e os perigos no competitivo meio-campo são bem conhecidos. Especialmente quando David Alonso, que já se despistou três vezes este fim de semana, está lá. O jovem colombiano provocou o acidente n.º 4 na quinta volta, que destruiu Holgado, Furusato, Moreira e Rossi. "Quis conter-me no início e ter calma com os pneus para poder atacar no final", admitiu Daniel Holgado, que muito provavelmente foi eliminado da corrida ao título devido ao zero.

É praticamente certo que nenhum piloto da KTM será campeão do mundo em 2024. Holgado dificilmente poderá alcançar o ás da Honda Jaume Masià e Öncu só o poderá fazer se vencer as duas corridas que faltam e Masià não marcar pontos e Sasaki, Alonso e Holgado quase não marcarem pontos. O turco Öncü está atualmente a exatamente 50 pontos do líder do campeonato do mundo, a duas corridas do fim.

Mas ainda há espaço para celebrar em Mattighofen e Munderfing. A KTM tornou-se definitivamente campeã mundial de construtores de Moto3 em Sepang! Este é já o quinto título da marca, depois de a subsidiária do Grupo GASGAS ter recebido esta honra no ano passado com Izan Guevara (7 vitórias em GP) e Sergio Garcia (3 vitórias em GP).

"Tive um bom fim de semana, lutei pela vitória", declarou Öncü. "Fiz uma boa corrida, mas depois o meu companheiro de equipa cometeu um erro e caiu, levando-me com ele. Ele está na fase de aprendizagem, espero que não volte a acontecer. Agora vamos voltar a lutar pela vitória no Qatar".

O muito consistente Rueda disse: "Antes de mais, gostaria de pedir desculpa ao meu companheiro de equipa Deniz. Cometi um erro e ambos caímos como resultado. É uma pena, ambos podíamos ter terminado no pódio. O lado positivo é que fizemos progressos claros durante o fim de semana, com a moto e o meu estilo de pilotagem."

"Foi um dia infeliz para nós", disse Holgado. "Foi difícil digerir este contratempo no início. Mas temos de nos manter positivos e dar o nosso melhor nas próximas duas corridas. Ainda há muito ao nosso alcance e vamos lutar por isso." Afinal de contas, o terceiro lugar no campeonato do mundo ainda está em jogo contra David Alonso.

"Estou muito feliz com este resultado", disse um radiante estreante Filippo Farioli. "O arranque foi difícil, porque eu queria mesmo acompanhar os da frente. Mas fui abalroado duas vezes por adversários nas primeiras voltas. Mas o meu ritmo era bom e, gradualmente, fui apanhando os da frente. No final, consegui o meu melhor resultado num GP. Sinto-me bem, porque as últimas corridas têm sido difíceis para mim. No Qatar, quero conseguir uma melhor posição na grelha para podermos acompanhar o grupo da frente na corrida."

Resultado da corrida do Campeonato do Mundo de Moto3, Sepang, 12/11/2013

1º Veijer, Husqvarna, 15 rdn em 33:30.072 min

2º Sasaki, Husqvarna, +0,066 seg.

3.º Masià, Honda, + 0,328

4º Ortola, KTM, + 6,830

5º Adrián Fernández, Honda, + 7,191

6º Artigas, CFMOTO, +7,354

7º Kelso, CFMOTO, +7.400

8º Farioli, KTM, +11.175

9º Yamanaka, GASGAS, +11,287

10º Bertelle, Honda, +11,441

11º D. Öncü, KTM, + 14,095

12º Perez, KTM, + 14,490

13º Odgen, Honda, + 15,600

14º Whatley, Honda, +17.148

15º Nepa, KTM, +17.195

16º Fellon, KTM, +17,251

17º Muñoz*, KTM, + 33,878

= 27 segundos de penalização por condução irresponsável.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 18 de 20 corridas:

1. Masià 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 196. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 101. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 78. 14. Artigas 77. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 49. 19. Bertelle 48. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 24. 23. A. Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Farioli 15. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM 362 pontos (Campeã do Mundo). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 230. 5. CFMOTO 101.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 307 pontos. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 283. 5. Angeluss MTA Team 271. 6. Red Bull KTM Tech3, 220. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 126. 10. BOE Motorsports 106. 11. Rivacold Snipers Team 83. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.