Vision Track Honda : coopération avec Leopard-Honda ?

L'équipe Vision Track de Michael Laverty doit développer les talents britanniques dans le championnat du monde Moto3. Pour que les pilotes Ogden et Whatley soient plus performants, il est question d'une collaboration technique avec Leopard Honda.

Lors du GP de Malaisie, des fuites ont fait état d'une collaboration entre l'équipe Leopard-Honda et l'équipe Vision-Track-Racing de l'ancien coureur Michael Laverty, qui a repris il y a deux ans les deux places Moto3 de l'équipe Petronas-Sprint avec son personnel, lorsque Petronas s'est retirée de l'accord de sponsoring avec Razlan Razali.

Depuis deux ans, Laverty et le manager de l'équipe Taylor Mackenzie font appel aux deux talents britanniques Scott Ogden et John Whatley, avec des résultats mitigés. C'est pourquoi Laverty, expert de la TNT TV, s'est renseigné et négocie actuellement une joint-venture avec les managers de Leopard Miodrag Kotur et Massimo Vergini.

"Je suis en train de discuter avec eux. Il s'agit d'agir en tant qu'équipe satellite pour eux à l'avenir et de convenir d'une collaboration afin de devenir plus compétitifs", a expliqué Laverty à SPEEDWEEK.com.

Comme Leopard, l'équipe Vision Track a son quartier général en Espagne. "Leopard a toujours eu les meilleures motos Honda en Moto3. Et comme nous voulons améliorer nos performances l'année prochaine, nous discutons du 'support technique' et d'un éventuel partenariat. Le week-end prochain au Qatar, nous serons mieux informés sur ce qui est faisable".

Une idée : l'équipe Vision-Track pourrait fournir à Leopard des espaces publicitaires sur les motos d'Ogden et de Whatley en échange d'un soutien technique.

Sous la direction du directeur technique Christian Lundberg, Leopard Honda a remporté le championnat du monde Moto3 en 2015 avec Danny Kent, en 2017 avec Joan Mir et en 2019 avec Lorenzo Dalla Porta. Cette année, Jaume Masià aborde les deux dernières courses avec une avance de 13 points.

Résultat de la course Moto3, Sepang (12.11.2023) :

1. Veijer, Husqvarna, 15 rdn en 33:30,072 min.

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,066 sec

3. Masià, Honda, + 0,328

4. Ortola, KTM, + 6,830

5. Adrián Fernández, Honda, + 7,191

6. Artigas, CFMOTO, + 7,354

7. Kelso, CFMOTO, + 7,400

8. Farioli, KTM, + 11,175

9. Yamanaka, GASGAS, + 11,287

10. Bertelle, Honda, + 11,441

11. Deniz Öncü, KTM, + 14,095

12. Perez, KTM, + 14,490

13. Ogden, Honda, + 15,600

14. Whatley, Honda, + 17,148

15. Nepa, KTM, + 17,195

16. Fellon, KTM, + 17,251

17e Muñoz*, KTM, + 33,878



*= Pénalité de 27 secondes pour conduite irresponsable.

Classement du championnat du monde Moto3 après 18 des 20 courses :

1. Masià 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 196. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 101. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 78. 14. Artigas 77. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 49. 19. Bertelle 48. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Ogden 24. 23. A. Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Farioli 15. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 4.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM 362 points (champion du monde). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 230. 5. CFMOTO 101.

Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 307 points. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 283. 5. Angeluss MTA Team 271. 6. Red Bull KTM Tech3, 220. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 126. 10. BOE Motorsports 106. 11. Rivacold Snipers Team 83. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.