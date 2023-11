Vision Track Honda: cooperazione con Leopard-Honda?

In occasione del GP della Malesia, è trapelata la notizia di una collaborazione tra il Team Leopard Honda e il Vision Track Racing Team dell'ex pilota Michael Laverty, che ha rilevato i due slot Moto3 del Petronas Sprint Team, compreso il personale, due anni fa quando Petronas si è ritirata dall'accordo di sponsorizzazione con Razlan Razali.

Laverty e il team manager Taylor Mackenzie hanno utilizzato per due anni i due talenti britannici Scott Ogden e John Whatley, con scarso successo. Per questo motivo l'esperto di TNT TV Laverty si è guardato intorno e ora sta negoziando una joint venture con i manager Leopard Miodrag Kotur e Massimo Vergini.

"Sono in trattativa con loro. L'idea è quella di agire come team satellite per loro in futuro e concordare una collaborazione per diventare più competitivi", ha dichiarato Laverty a SPEEDWEEK.com.

Come Leopard, il Vision Track Team ha la sua sede in Spagna. "Leopard ha sempre le migliori moto Honda in Moto3. E poiché vogliamo migliorare le nostre prestazioni il prossimo anno, stiamo parlando di 'supporto tecnico' e di una possibile partnership. Il prossimo fine settimana in Qatar sapremo meglio cosa è fattibile".

Un'idea è che il Vision Track Team possa fornire a Leopard spazi pubblicitari sulle moto di Ogden e Whatley in cambio di supporto tecnico.

Sotto il direttore tecnico Christian Lundberg, Leopard Honda ha vinto il Campionato del Mondo Moto3 nel 2015 con Danny Kent, nel 2017 con Joan Mir e nel 2019 con Lorenzo Dalla Porta. Quest'anno Jaume Masià si presenta alle ultime due gare con 13 punti di vantaggio.

Risultato gara Moto3, Sepang (12/11/2023):

1° Veijer, Husqvarna, 15 giri in 33:30.072 min.

2° Sasaki, Husqvarna, + 0,066 sec.

3° Masià, Honda, + 0,328

4° Ortola, KTM, + 6,830

5° Adrián Fernández, Honda, + 7,191

6° Artigas, CFMOTO, +7,354

7° Kelso, CFMOTO, +7.400

8° Farioli, KTM, +11.175

9° Yamanaka, GASGAS, +11.287

10° Bertelle, Honda, +11.441

11° Deniz Öncü, KTM, + 14.095

12° Perez, KTM, + 14.490

13° Ogden, Honda, + 15.600

14° Whatley, Honda, +17.148

15° Nepa, KTM, +17.195

16° Fellon, KTM, +17.251

17° Muñoz*, KTM, + 33.878



*= 27 secondi di penalità per guida irresponsabile.

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 18 gare su 20:

1. Masià 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 196. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 101. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 78. 14. Artigas 77. 15. R. Rossi 66. 16. Suzuki 56. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 49. 19. Bertelle 48. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Ogden 24. 23. A. Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Farioli 15. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 4.

Campionato costruttori:

1. KTM 362 punti (campione del mondo). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 230. 5. CFMOTO 101.

Campionato mondiale a squadre:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 307 punti. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 283. 5. Angeluss MTA Team 271. 6. Red Bull KTM Tech3, 220. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 126. 10. BOE Motorsports 106. 11. Rivacold Snipers Team 83. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.