Vision Track Honda: Cooperação com a Leopard-Honda?

A Vision Track Team de Michael Laverty tem como objetivo desenvolver o talento britânico no Campeonato do Mundo de Moto3. Para que os pilotos Ogden e Whatley possam ter um melhor desempenho, está a ser discutida uma colaboração técnica com a Leopard Honda.

No GP da Malásia, soube-se que está a ser preparada uma colaboração entre a Leopard Honda Team e a Vision Track Racing Team do ex-piloto Michael Laverty, que assumiu as duas vagas de Moto3 da Petronas Sprint Team, incluindo o pessoal, há dois anos, quando a Petronas se retirou do acordo de patrocínio com Razlan Razali.

Laverty e o chefe de equipa Taylor Mackenzie têm vindo a utilizar os dois talentos britânicos Scott Ogden e John Whatley há dois anos - com pouco sucesso. É por isso que o especialista da TNT TV, Laverty, tem andado à procura - e está agora a negociar uma joint venture com os gestores da Leopard, Miodrag Kotur e Massimo Vergini.

"Estou em conversações com eles. A ideia é agirmos como uma equipa satélite para eles no futuro e chegarmos a acordo sobre uma colaboração para nos tornarmos mais competitivos", disse Laverty ao SPEEDWEEK.com.

Tal como a Leopard, a Vision Track Team tem a sua sede em Espanha. "A Leopard tem sempre as melhores motas Honda no Moto3. E como queremos melhorar o nosso desempenho no próximo ano, estamos a falar de 'apoio técnico' e de uma possível parceria. No próximo fim de semana, no Qatar, saberemos melhor o que é viável."

Uma ideia é que a Vision Track Team poderia fornecer à Leopard espaço publicitário nas motos de Ogden e Whatley em troca de apoio técnico.

Sob o comando do Diretor Técnico Christian Lundberg, a Leopard Honda venceu o Campeonato do Mundo de Moto3 em 2015 com Danny Kent, em 2017 com Joan Mir e em 2019 com Lorenzo Dalla Porta. Este ano, Jaume Masià vai para as duas últimas corridas com 13 pontos de vantagem.

Resultado da corrida de Moto3, Sepang (12/11/2023):

1º Veijer, Husqvarna, 15 rdn em 33:30.072 min

2º Sasaki, Husqvarna, + 0,066 seg.

3º Masià, Honda, + 0,328

4º Ortola, KTM, + 6,830

5º Adrián Fernández, Honda, + 7,191

6º Artigas, CFMOTO, +7,354

7º Kelso, CFMOTO, +7.400

8º Farioli, KTM, +11.175

9º Yamanaka, GASGAS, +11,287

10º Bertelle, Honda, +11,441

11º Deniz Öncü, KTM, + 14,095

12º Perez, KTM, + 14,490

13º Ogden, Honda, + 15,600

14º Whatley, Honda, +17.148

15º Nepa, KTM, +17,195

16º Fellon, KTM, +17,251

17º Muñoz*, KTM, + 33,878



*= Penalidade de 27 segundos por condução irresponsável.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 18 de 20 corridas:

1. Masià 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 196. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 101. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 78. 14. Artigas 77. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 49. 19. Bertelle 48. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Ogden 24. 23. A. Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Farioli 15. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM 362 pontos (Campeã do Mundo). 2. Honda 297. 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 230. 5. CFMOTO 101.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 307 pontos. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 283. 5. Angeluss MTA Team 271. 6. Red Bull KTM Tech3, 220. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 126. 10. BOE Motorsports 106. 11. Rivacold Snipers Team 83. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.