Primo match point per Jaume Masià: Tutte le combinazioni

Con il terzo posto nel GP della Malesia, Jaume Masià ha mantenuto un vantaggio di 13 punti sul suo più vicino rivale nella classifica del campionato, perché Ayumu Sasaki ha nuovamente perso la battaglia per la vittoria all'ultimo giro - a Sepang anche contro il suo compagno di squadra del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team, il forte rookie Collin Veijer.

Ciò significa che Masià ha un primo match point nella lotta per il titolo al GP del Qatar, che per una volta non è l'apertura della stagione ma la penultima prova di forza della stagione. Il tre volte vincitore della stagione deve estendere il suo vantaggio ad almeno 25 punti per decidere il campionato del mondo a suo favore già domenica.

In termini puramente matematici, David Alonso e Dani Holgado (ciascuno con 41 punti di distacco) e Deniz Öncü (50 punti di distacco e anch'egli con tre vittorie in questa stagione) hanno ancora la possibilità di vincere il campionato a due gare dalla fine. Realisticamente, però, Masià deve orientarsi soprattutto su Sasaki.

Jaume Masià sarà incoronato Campione del Mondo Moto3 2023 a Doha se:

Vince e Sasaki non va oltre il 4° posto.

Arriva secondo e Sasaki non va oltre l'ottavo posto.

Arriva terzo e Sasaki non va oltre il 12° posto.

Arriva quarto e Sasaki non supera il 15° posto.

Per inciso, il team Leopard Honda ha vinto finora tre volte il Campionato del Mondo Moto3 con Danny Kent (2015), Joan Mir (2017) e Lorenzo Dalla Porta (2019), sempre negli anni dispari. Nel 2021, il super talento Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) ha interrotto la serie; Masià potrebbe sfruttare il successo dei suoi predecessori anche nel 2023.

Risultato gara Moto3, Sepang (12.11.2023):

1° Veijer, Husqvarna, 15 giri in 33:30.072 min.

2° Sasaki, Husqvarna, + 0,066 sec.

3° Masià, Honda, + 0,328

4° Ortolá, KTM, + 6,830

5° Adrián Fernández, Honda, + 7,191

6° Artigas, CFMOTO, +7,354

7° Kelso, CFMOTO, +7.400

8° Farioli, KTM, +11.175

9° Yamanaka, GASGAS, +11.287

10° Bertelle, Honda, +11.441

11° Deniz Öncü, KTM, + 14.095

12° Perez, KTM, + 14.490

13° Ogden, Honda, + 15.600

14° Whatley, Honda, +17.148

15° Nepa, KTM, +17.195

16° Fellon, KTM, +17.251

17° Muñoz*, KTM, + 33.878



*= 27 secondi di penalità per guida irresponsabile.

Classifica del Campionato mondiale Moto3 dopo 18 gare su 20:

1° Masià, 246 punti. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 196. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 101. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 78. 14. Artigas 77. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 49. 19. Bertelle 48. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Ogden 24. 23. A. Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Farioli 15. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 4.

Campionato costruttori:

1. KTM, 362 punti (campione del mondo). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 230. 5. CFMOTO 101.

Campionato del mondo a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 363 punti. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 307 punti. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 283. 5. Angeluss MTA Team 271. 6. Red Bull KTM Tech3, 220. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 126. 10. BOE Motorsports 106. 11. Rivacold Snipers Team 83. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.