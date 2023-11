Primeiro match point para Jaume Masià: Todas as combinações

O piloto da Leopard Honda, Jaume Masià, vai para o GP do Qatar com 13 pontos de vantagem sobre Ayumu Sasaki e tem a oportunidade de ser coroado Campeão do Mundo de Moto3 de 2023 um Grande Prémio antes do final em Doha, no domingo.

Com o terceiro lugar no GP da Malásia, Jaume Masià tinha 13 pontos de vantagem sobre o seu rival mais próximo na classificação do campeonato, porque Ayumu Sasaki voltou a perder a batalha pela vitória na última volta - em Sepang, mesmo contra o seu companheiro de equipa da Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team, o forte estreante Collin Veijer.

Isto significa que Masià tem um primeiro match point na luta pelo título no GP do Qatar, que por uma vez não é a abertura da época, mas o penúltimo confronto da época. O tricampeão da época tem de aumentar a sua vantagem para pelo menos 25 pontos para decidir o campeonato do mundo a seu favor no início do domingo.

Em termos puramente matemáticos, David Alonso e Dani Holgado (cada um a 41 pontos) e Deniz Öncü (a 50 pontos e também com três vitórias esta época) ainda têm hipóteses de vencer o campeonato a duas corridas do fim. No entanto, em termos realistas, Masià tem de se orientar sobretudo para Sasaki.

Jaume Masià será coroado Campeão Mundial de Moto3 2023 em Doha se:

Ele vencer e Sasaki não terminar acima do 4º lugar.

Ele terminar em segundo e Sasaki não terminar melhor do que oitavo.

Ele terminar em terceiro e Sasaki não terminar melhor do que 12º.

Ele termina em quarto lugar e Sasaki não termina acima do 15º lugar.

A propósito, a equipa Leopard Honda venceu o Campeonato do Mundo de Moto3 três vezes até agora, com Danny Kent (2015), Joan Mir (2017) e Lorenzo Dalla Porta (2019) - sempre em anos ímpares. Em 2021, o super talento Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) interrompeu a série; Masià poderá aproveitar o sucesso dos seus antecessores novamente em 2023.

Resultado da corrida de Moto3, Sepang (12.11.2023):

1º Veijer, Husqvarna, 15 rdn em 33:30.072 min

2º Sasaki, Husqvarna, + 0,066 seg.

3º Masià, Honda, + 0,328

4º Ortolá, KTM, + 6,830

5º Adrián Fernández, Honda, + 7,191

6º Artigas, CFMOTO, +7,354

7º Kelso, CFMOTO, +7.400

8º Farioli, KTM, +11.175

9º Yamanaka, GASGAS, +11,287

10º Bertelle, Honda, +11,441

11º Deniz Öncü, KTM, + 14,095

12º Perez, KTM, + 14,490

13º Ogden, Honda, + 15,600

14º Whatley, Honda, +17.148

15º Nepa, KTM, +17,195

16º Fellon, KTM, +17,251

17º Muñoz*, KTM, + 33,878



*= Penalidade de 27 segundos por condução irresponsável.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 18 de 20 corridas:

1º Masià, 246 pontos. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 196. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 101. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 78. 14. Artigas 77. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 49. 19. Bertelle 48. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Ogden 24. 23. A. Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Farioli 15. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM, 362 pontos (campeão mundial). 2. Honda 297. 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 230. 5. CFMOTO 101.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 363 pontos. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 307 pontos. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 283. 5. Angeluss MTA Team 271. 6. Red Bull KTM Tech3, 220. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 126. 10. BOE Motorsports 106. 11. Rivacold Snipers Team 83. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.