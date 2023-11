Doha : Jaume Masià remporte le titre de champion du monde

Jaume Masià s'est élancé de la 10e place sur la grille de départ du GP du Qatar pour obtenir sa première balle de match dans la lutte pour le titre Moto3 2023. Son grand adversaire Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) disposait d'une meilleure position sur la grille de départ avec une 4e place, mais les deux se sont rapidement rencontrés sur la piste et se sont livrés à un combat parfois agressif pendant une bonne partie de la course.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Deniz Öncü prend la tête devant le poleman Dani Holgado et Ayumu Sasaki. Toutefois, Öncü a pris un départ anticipé, ce qui lui vaut une double pénalité de longue manche.



2e tour : Öncü tourne pour la première fois en long lap et recule à la 17e place. Sasaki prend la tête devant Moreira, Holgado, Masia, Alonso, Ortolá, Kelso, Veijer, Muñoz et Perez.



3ème tour : Entre les rivaux pour le titre Masia et Sasaki, ça chauffe, le pilote Leopard-Honda pousse largement le pilote Husqvarna dans le virage 6 - et ils reculent de la tête aux places 5 (Masia) et 8 (Sasaki). Deniz Öncü n'est que 25e (+ 4 sec) après son deuxième long lap.



4e tour : Holgado mène devant Ortolá, Moreira, Masia, Sasaki, Alonso et Muñoz. Chute de Farioli, Rueda écope d'une double pénalité de long lap pour l'incident.



5e tour : Sur la ligne de départ, Masia se lance à l'assaut de l'avant, mais au virage 1, Holgado se maintient à la première place, qu'il défend également contre Ortolá, y compris en cas de contact. Le groupe de tête est toujours aussi important, 16 pilotes se tiennent en deux secondes environ.



6ème tour : Sur la ligne de départ, la bataille du vent se répète tour après tour, Ortolá prend cette fois la tête. Sasaki se place résolument en deuxième position devant Masia, mais ce dernier contre-attaque au virage 15.



7e tour : Sasaki prend la tête sur Start-Ziel, mais au virage 6, Masia pousse Sasaki une deuxième fois loin à l'extérieur ! Le pilote Husqvarna recule temporairement jusqu'à la 10e place. Les commissaires envoient un avertissement à Masia sur le tableau de bord. Dans le groupe de tête, c'est le chaos, même en dehors du duel entre les rivaux du championnat du monde : Kelso part loin dans le premier virage et passe de la P5 à la P13. Moreira chute au virage 15, Ortolá écope d'une double pénalité pour conduite irresponsable.



8e tour : Holgado mène, Sasaki prend sa revanche sur Masia et repasse en 2e position.



9e tour : Sasaki succède à Holgado en tête. Masia, Alonso et Muñoz le suivent de près.



10e tour : Le classement est à nouveau chamboulé par le départ-arrivée : Holgado revient en P1, Masia est deuxième et devance à nouveau Sasaki. Ortolá effectue son premier long lap et tombe de la 7e place dans les points. Un petit écart se creuse donc après le top 6 (Holgado, Sasaki, Alonso, Masia, Muñoz et Veijer). Le coéquipier de Masia, Adrian Fernández, se bat pour rejoindre le groupe de tête.



11ème tour : Derrière Holgado, Sasaki et Masia se dépassent plusieurs fois - cette fois-ci proprement malgré un léger contact, mais le pilote Leopard Honda fait tout de même un petit signe de la main. Le rythme ralentit, le groupe s'agrandit à nouveau.



12ème tour : A cinq tours de la fin, le top 15 - toujours mené par Holgado - n'est séparé que de deux secondes.



13ème tour : Masia prend la tête, Sasaki s'installe en deuxième position - et les duels suivants ont lieu entre les rivaux pour le titre, qui n'hésitent pas à prendre des risques.



14e tour : La décision préliminaire tombe : alors que Masia mène, Sasaki recule jusqu'à la 10e place. Il a pourtant pris le premier virage en tête !



15e tour : Masia mène devant Holgado, Alonso, Riccardo Rossi et Deniz Öncü, derrière, un écart d'une petite seconde s'est creusé avec Perez. Sasaki est en P7.



Dernier tour : Masia aborde le dernier tour en tête et ne laisse plus rien passer. Derrière, Rossi et Alonso partent un peu loin dans le virage 1, ce qui permet à Öncü de prendre brièvement la deuxième place, mais de la perdre ensuite au profit d'Alonso. Sasaki tente le tout pour le tout, passe Holgado pour la 5e place, mais fait ensuite un quasi highside et retombe à la 6e place.

Résultat de la course Moto3, Doha (19.11.) :

1. Masià, Honda, 16 rdn

2. Alonso, GASGAS, + 0,068 sec

3. Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4. Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5. Perez, KTM, + 1,553

6. Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7. Bertelle, Honda, + 1,725

8. Toba, Honda, + 1,846

9. Holgado, KTM, + 1,943

10. Veijer, Husqvarna, + 2,019

11. Fenati, Honda, + 3,634

12. Muñoz, KTM, + 4,003

13. Kelso, CFMOTO, + 4,060

14. Furusato, Honda, + 4,166

15. Ortolá, KTM, + 4,228

Classement du championnat du monde Moto3 après 19 courses sur 20 :

1. Masià, 271 points (champion du monde). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.