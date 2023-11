Doha: Jaume Masià si incorona campione del mondo con una vittoria

Jaume Masià ha avuto il suo primo match point nella lotta per il titolo della Moto3 2023 nel GP del Qatar partendo dal 10° posto in griglia. Il suo grande rivale Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) aveva la migliore posizione di partenza con il 4° posto in griglia, ma i due si sono presto incontrati in pista e hanno combattuto una battaglia a volte aggressiva per lunghi tratti.

Ecco come è andata la gara:

Partenza: Deniz Öncü prende il comando davanti a Dani Holgado, autore della pole, e Ayumu Sasaki. Tuttavia, Öncü ha commesso una falsa partenza e si è visto infliggere una doppia penalità per giro lungo.



Giro 2: Öncü entra per la prima volta nel giro lungo e retrocede al 17° posto. Sasaki passa al comando davanti a Moreira, Holgado, Masia, Alonso, Ortolá, Kelso, Veijer, Muñoz e Perez.



Giro 3: Le cose si scaldano tra i rivali per il titolo Masia e Sasaki, il pilota Leopard Honda spinge il pilota Husqvarna alla curva 6 - e i due retrocedono dalla vetta al 5° posto (Masia) e all'8° (Sasaki). Deniz Öncü è solo 25° dopo il suo secondo giro lungo (+ 4 sec).



4° giro: Holgado conduce davanti a Ortolá, Moreira, Masia, Sasaki, Alonso e Muñoz. Farioli cade, Rueda riceve una doppia penalità al giro lungo per l'incidente.



Giro 5: Masia passa in testa al traguardo, ma Holgado si afferma in prima posizione alla curva 1, che difende anche da Ortolá, con tanto di contatto. Il gruppo di testa è ancora numeroso, con 16 piloti a circa due secondi l'uno dall'altro.



Giro 6: La battaglia in scia si ripete giro dopo giro al traguardo, con Ortolá che stavolta prende il comando. Sasaki si porta decisamente in seconda posizione davanti a Masia, ma quest'ultimo lo contrasta alla curva 15.



Giro 7: Sasaki passa in testa al traguardo, ma alla curva 6 Masia spinge Sasaki all'esterno per la seconda volta! Il pilota Husqvarna retrocede al 10° posto. I commissari sportivi inviano a Masia un avvertimento comportamentale sul cruscotto. Oltre al duello tra i rivali del campionato del mondo, anche il gruppo di testa è in fermento: Kelso va largo alla prima curva e retrocede dalla P5 alla P13. Moreira cade alla curva 15, Ortolá riceve una doppia penalità di un giro per guida irresponsabile.



8° giro: Holgado è in testa, Sasaki si vendica di Masia e risale in P2.



9° giro: Sasaki sostituisce Holgado in testa. Masia, Alonso e Muñoz seguono da vicino.



10° giro: La classifica si rimescola di nuovo sulla linea di partenza e arrivo: Holgado torna in P1, Masia in seconda posizione davanti a Sasaki. Ortolá completa il primo giro lungo e scende dalla P7. Si apre così un piccolo divario tra i primi sei (Holgado, Sasaki, Alonso, Masia, Muñoz e Veijer). Il compagno di squadra di Masia, Adrian Fernández, lotta per raggiungere il gruppo di testa.



Giro 11: Dietro Holgado, Sasaki e Masia si superano più volte, questa volta in modo pulito nonostante un leggero contatto, ma il pilota Leopard Honda fa comunque un rapido segnale con la mano. Il ritmo rallenta e il gruppo torna ad allargarsi.



Giro 12: A cinque giri dalla fine, i primi 15 - sempre guidati da Holgado - sono separati da soli due secondi.



13° giro: Masia passa in testa, Sasaki passa in seconda posizione - e il prossimo duello tra i rivali per il titolo, che non hanno paura di rischiare.



14° giro: Viene presa la decisione preliminare: mentre Masia è in testa, Sasaki retrocede al 10° posto. Eppure è entrato alla prima curva in testa!



15° giro: Masia conduce davanti a Holgado, Alonso, Riccardo Rossi e Deniz Öncü, con un distacco di poco meno di un secondo da Perez. Sasaki in P7.



Ultimo giro: Masia affronta l'ultimo giro in testa e non lascia nulla al caso. Dietro di lui, Rossi e Alonso vanno un po' larghi alla curva 1, permettendo a Öncü di conquistare brevemente il secondo posto, ma poi lo perde di nuovo a favore di Alonso. Sasaki tenta il tutto per tutto, passa Holgado per conquistare il 5° posto, ma poi ha un quasi-highsider e retrocede al 6° posto.

Risultati gara Moto3, Doha (19/11):

1° Masià, Honda, 16 rdn

2° Alonso, GASGAS, + 0,068 sec.

3° Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4° Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5° Perez, KTM, + 1,553

6° Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7° Bertelle, Honda, + 1,725

8° Toba, Honda, + 1,846

9° Holgado, KTM, + 1.943

10° Veijer, Husqvarna, + 2.019

11° Fenati, Honda, + 3.634

12° Muñoz, KTM, + 4.003

13° Kelso, CFMOTO, + 4.060

14° Furusato, Honda, + 4.166

15° Ortolá, KTM, + 4.228

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 19 gare su 20:

1° Masià, 271 punti (Campione del Mondo). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.