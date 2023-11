Doha: Jaume Masià sagra-se campeão do mundo com uma vitória

Jaume Masià teve o seu primeiro match point na luta pelo título de Moto3 de 2023 no GP do Qatar a partir do 10º lugar da grelha. O seu grande rival Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) tinha a melhor posição de partida com o 4º lugar da grelha, mas os dois cedo se encontraram em pista e travaram uma batalha por vezes agressiva durante longos trechos.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Início: Deniz Öncü assume a liderança à frente do pole Dani Holgado e Ayumu Sasaki. No entanto, Öncü faz uma falsa partida e recebe uma dupla penalização de longa volta.



Volta 2: Öncü entra na volta longa pela primeira vez e cai para o 17º lugar. Sasaki assume a liderança à frente de Moreira, Holgado, Masia, Alonso, Ortolá, Kelso, Veijer, Muñoz e Perez.



Volta 3: As coisas aquecem entre os rivais pelo título Masia e Sasaki, o piloto da Leopard Honda empurra o piloto da Husqvarna na curva 6 - e eles caem do topo para 5º (Masia) e 8º (Sasaki). Deniz Öncü é apenas 25º após a sua segunda volta longa (+ 4 seg).



4ª volta: Holgado lidera à frente de Ortolá, Moreira, Masia, Sasaki, Alonso e Muñoz. Farioli despista-se e Rueda recebe uma dupla penalização de longa volta pelo incidente.



Volta 5: Masia assume a liderança na linha de partida e chegada, mas Holgado afirma-se em primeiro lugar na curva 1, que também defende contra Ortolá, com contacto. O grupo da frente continua a ser grande, com 16 pilotos a cerca de dois segundos uns dos outros.



Volta 6: A batalha do "slipstream" repete-se volta após volta na meta, com Ortolá a assumir a liderança desta vez. Sasaki move-se decisivamente para o segundo lugar à frente de Masia, mas este último contra-ataca na curva 15.



Volta 7: Sasaki assume a liderança na linha da meta, mas na curva 6 Masia empurra Sasaki para o exterior pela segunda vez! O piloto da Husqvarna cai para o 10º lugar. Os comissários enviam a Masia um aviso de comportamento no painel de instrumentos. Para além do duelo entre os rivais do campeonato do mundo, o grupo da frente também está em alvoroço: Kelso passa ao lado na primeira curva e cai de P5 para P13. Moreira despista-se na curva 15, Ortolá recebe uma dupla penalização de longa volta por condução irresponsável.



Volta 8: Holgado lidera, Sasaki vinga-se de Masia e volta a ser P2.



9ª volta: Sasaki substitui Holgado na frente. Masia, Alonso e Muñoz seguem logo atrás.



10ª volta: A classificação é novamente baralhada na reta da meta: Holgado de novo em P1, Masia em segundo lugar à frente de Sasaki. Ortolá completa a primeira volta longa e sai dos pontos em P7. Isto abre uma pequena distância para os seis primeiros (Holgado, Sasaki, Alonso, Masia, Muñoz e Veijer). O companheiro de equipa de Masia, Adrian Fernández, luta para alcançar o grupo da frente.



Volta 11: Atrás de Holgado, Sasaki e Masia ultrapassam-se várias vezes - desta vez de forma limpa, apesar de um ligeiro contacto, mas o piloto da Leopard Honda ainda faz um rápido sinal com a mão. O ritmo abranda e o grupo aumenta novamente.



Volta 12: A cinco voltas do fim, os 15 primeiros - ainda liderados por Holgado - estão separados por apenas dois segundos.



Volta 13: Masia assume a liderança, Sasaki passa para o segundo lugar - e os próximos duelos entre os rivais pelo título, que não têm medo de correr riscos.



14ª volta: A decisão preliminar é tomada: enquanto Masia lidera, Sasaki cai para o 10º lugar. No entanto, ele entrou na primeira curva na liderança!



Volta 15: Masia lidera à frente de Holgado, Alonso, Riccardo Rossi e Deniz Öncü, com uma diferença de pouco menos de um segundo para Pérez. Sasaki na P7.



Última volta: Masia entra na última volta na liderança e não deixa nada ao acaso. Atrás dele, Rossi e Alonso saem um pouco largos na curva 1, permitindo que Öncü assuma brevemente o segundo lugar, mas depois perde-o novamente para Alonso. Sasaki tenta tudo, passa Holgado para assumir o 5º lugar, mas depois tem um quase acidente e cai para o 6º lugar.

Resultado da corrida de Moto3, Doha (19/11):

1º Masià, Honda, 16 rdn

2º Alonso, GASGAS, + 0,068 seg

3º Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4º Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5º Pérez, KTM, + 1,553

6º Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7º Bertelle, Honda, + 1,725

8º Toba, Honda, + 1,846

9º Holgado, KTM, + 1,943

10º Veijer, Husqvarna, + 2.019

11º Fenati, Honda, + 3,634

12º Muñoz, KTM, + 4.003

13º Kelso, CFMOTO, + 4.060

14º Furusato, Honda, + 4.166

15º Ortolá, KTM, + 4.228

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 19 de 20 corridas:

1º Masià, 271 pontos (Campeão do Mundo). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.