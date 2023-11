Ryusei Yamanaka trova posto nella Moto3 del 2024

Il team MTHelmets-MSi ha presentato un volto familiare come compagno di squadra di Ivan Ortolá nel Campionato del Mondo Moto3 2024: Ryusei Yamanaka tornerà in squadra.

Ryusei Yamanaka non è stato all'altezza delle aspettative nel GASGAS Aspar Team in questa stagione; 14° nel campionato mondiale, è chiaramente messo in ombra dal suo compagno di squadra David Alonso, che è già terzo nel campionato mondiale al suo anno da esordiente con quattro vittorie.

Alonso avrà quindi un nuovo compagno di squadra nella prossima stagione, il 18enne Joel Esteban, mentre il futuro di Yamanaka è stato a lungo incerto. Ma ora una cosa è certa: il 22enne spagnolo tornerà nel 2024 nel team MTHelmets-MSi, con il quale si è classificato dodicesimo nel Campionato del Mondo 2022 (con un miglior risultato di quinto posto al Mugello).

"È una notizia speciale per noi che Ryu ritorni in squadra, perché è stato uno dei piloti al nostro debutto nel Campionato del Mondo", ha annunciato ufficialmente mercoledì Óscar Manzano, direttore sportivo della scuderia spagnola di Moto3, in vista del finale di stagione a Valencia. "Speriamo di poterlo aiutare a tornare nelle posizioni che merita, perché ha fatto un ottimo lavoro nel nostro primo anno".

Anche Yamanaka non vede l'ora di tornare. "Tutti coloro che lavorano in MT Helmets-MSi sono come una famiglia per me", ha dichiarato entusiasta. "Mi piacciono le persone del team e sono molto motivato per la prossima stagione, perché credo che potremo lottare al vertice".

La griglia della Moto3 2024

Rivacold Snipers Honda:

David Almansa, Matteo Bertelle

Team Angeluss MTA:

Stefano Nepa, Niccola Carraro

CFMOTO Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Riccardo Rossi

Vision Track Racing Team Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley

Red Bull KTM Tech3

Daniel Holgado, Jacob Roulstone

Red Bull KTM Ajo

Xabier Zurutuza, José Antonio Rueda

Leopard Honda Racing

Ángel Piqueras, Adrián Fernández

Squadra Aspar GASGAS

David Alonso, Joel Esteban

SIC58 Squadra Corse Honda

Filippo Farioli, Luca Lunetta

Liqui Moly Husqvarna Factory

Collin Veijer, Tatsuki Suzuki

BOE Motorsports KTM

David Munõz, Joel Kelso

Honda Team Asia

Taiyo Furusato, Tatchakorn Buasri

CIP Green Power KTM

Lorenzo Fellon, Noah Dettwiler

MT Helmets-MSi KTM

Ivan Ortolá, Ryusei Yamanaka