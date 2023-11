Ryusei Yamanaka encontra um lugar no pelotão de Moto3 de 2024

A equipa MTHelmets-MSi apresentou uma cara conhecida como companheiro de equipa de Ivan Ortolá no Campeonato do Mundo de Moto3 de 2024: Ryusei Yamanaka vai regressar à equipa.

Ryusei Yamanaka não correspondeu às expectativas na GASGAS Aspar Team esta época; em 14º lugar no campeonato do mundo, é claramente ofuscado pelo seu companheiro de equipa David Alonso, que já é terceiro no campeonato do mundo no seu ano de estreia com quatro vitórias.

Assim, Alonso terá um novo companheiro de equipa na próxima época, Joel Esteban, de 18 anos, enquanto o futuro de Yamanaka foi incerto durante muito tempo. Mas agora uma coisa é certa: o espanhol de 22 anos regressará à equipa MTHelmets-MSi em 2024, com a qual terminou em décimo segundo lugar no Campeonato do Mundo de 2022 (com um melhor resultado de quinto lugar em Mugello).

"É uma notícia especial para nós o regresso de Ryu à equipa porque foi um dos pilotos da nossa estreia no Campeonato do Mundo", anunciou oficialmente Óscar Manzano, Diretor Desportivo da equipa espanhola de Moto3, na quarta-feira, antes do final da época em Valência. "Esperamos poder ajudá-lo a regressar às posições que merece, porque ele fez um excelente trabalho no nosso primeiro ano."

Yamanaka também está ansioso pelo seu regresso. "Todos os que trabalham na MT Helmets-MSi são como uma família para mim", disse entusiasmado. "Gosto das pessoas da equipa e estou muito motivado para a próxima época porque acredito que podemos lutar pelo topo."

A grelha de Moto3 de 2024

Rivacold Snipers Honda:

David Almansa, Matteo Bertelle

Angeluss MTA Team:

Stefano Nepa, Niccola Carraro

CFMOTO Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Riccardo Rossi

Vision Track Racing Team Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley

Red Bull KTM Tech3

Daniel Holgado, Jacob Roulstone

Red Bull KTM Ajo

Xabier Zurutuza, José Antonio Rueda

Leopardo Honda Racing

Ángel Piqueras, Adrián Fernández

Equipa Aspar GASGAS

David Alonso, Joel Esteban

SIC58 Squadra Corse Honda

Filippo Farioli, Luca Lunetta

Liqui Moly Husqvarna Factory

Collin Veijer, Tatsuki Suzuki

BOE Motorsports KTM

David Munõz, Joel Kelso

Honda Team Asia

Taiyo Furusato, Tatchakorn Buasri

CIP Green Power KTM

Lorenzo Fellon, Noah Dettwiler

MT Helmets-MSi KTM

Ivan Ortolá, Ryusei Yamanaka