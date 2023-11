Peter Öttl : "Les fonctionnaires ont complètement échoué".

Peter Öttl est depuis 2016 le propriétaire d'une équipe de GP Moto3, qui a d'abord été gérée pendant trois ans pour son fils Phillip, puis après 2018 (Phillip est parti en championnat du monde Moto2 chez Red Bull KTM Tech3 en tant que coéquipier de Marco), elle a été exploitée avec Biaggi sous le nouveau nom de Max Racing Team. En 2019, toujours avec KTM, Arón Canet a été vice-champion du monde avec trois victoires cette saison, depuis avec Husqvarna, à partir de 2020 avec deux pilotes à chaque fois.

L'association d'Öttl et de Biaggi, l'un apportant la place dans l'équipe et la connexion avec le groupe Pierer, l'autre des sponsors comme Sterilgarda, a gagné des courses Moto3 dans chacune des quatre années depuis le début de la coentreprise en 2019, Canet sur KTM en 2019, puis Fenati à Misano en 2020, Fenati à Silverstone en 2021, Ayumu Sasaki, quatrième du championnat du monde, à Spielberg en 2022 et McPhee (avant Sasaki à Sepang) sur Husqvarna. Après 2022, il s'est séparé de Biaggi, Öttl a convenu d'une joint-venture avec l'équipe Liqui Moly Moto2 et y a également introduit le partenariat Husqvarna dans la catégorie Moto2. En 2023, le nouveau team Husqvarna Moto3 Factory, composé de Sasaki et de la recrue Collin Veijer, a fait ses débuts dans la nouvelle constellation et a de nouveau fêté un doublé à Sepang - Veijer a triomphé devant le candidat au titre Sasaki.

"Mon objectif a toujours été de courir avec Sasaki et Husqvarna pour le titre de champion du monde jusqu'à la finale de Valence", a déclaré le propriétaire de l'équipe Peter Öttl lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com. "C'est ce que nous voulions réaliser au Qatar. La manière dont ce projet nous a été retiré à Doha et la façon dont le titre a été décidé dimanche m'attristent. C'est triste que la lutte pour le titre nous ait été enlevée de cette manière".

"Je suis convaincu que si la course s'était déroulée de manière équitable, nous aurions encore eu une chance réaliste de courir pour le titre mondial à Valence", a ajouté Peter Öttl. "Quand une telle décision arrive dans la dernière course, où il faut vraiment se battre pour tout et tout donner, c'est tout à fait acceptable. Mais la manière dont cela s'est passé au Qatar, je la trouve inacceptable. Oui, c'est mon opinion à ce sujet".

Öttl poursuit : "Il faut en fait encore mentionner que la direction de course ou les stewards ont totalement échoué. Quand on pense à la façon dont Sasaki a été sanctionné en 2022 en Argentine pour une broutille, ce qui lui a finalement coûté une place de choix au championnat du monde, et quand on voit ce qu'a fait Masià au Qatar, où un avertissement n'a été donné qu'au deuxième incident, je perds toute confiance dans le travail de la Direction de course. La manière dont son coéquipier Adrián Fernández est intervenu a été tout sauf juste. Avant le GP du Qatar, j'ai envoyé plusieurs e-mails à la Direction de la course pour leur signaler que le comportement de Fernández était absolument inacceptable et qu'il n'était là, en fin de compte, que pour perturber Sasaki pendant les entraînements et lui courir après. Mais les officiels n'ont rien fait malgré plusieurs demandes de ma part avant le GP du Qatar. Et ensuite, ils ont complètement échoué à Lusail pendant la course".

Car le mélange des genres était explosif dès le départ. Adrián Fernandez, le frère cadet de Raúl, était en effet encore engagé en 2021 dans le team Husky-Moto3 d'Öttl. En 2022, des échauffourées ont éclaté à Aragón parce que l'Espagnol (sous contrat avec Red Bull KTM Tech3 en 2022) n'arrêtait pas de courir derrière Sasaki lors des entraînements Moto3.

Deux mécaniciens de l'équipe Max Racing se sont donc promenés en direction du box Öttl samedi lors des qualifications à Aragón et ont empêché Fernández de partir en saisissant le frein avant. Ils ont été suspendus pour cette imprudence.

Dans la soirée, une bagarre a éclaté entre des membres du clan Fernández, très virulent, et un mécanicien d'Öttl, qui a ensuite dû être transporté à l'hôpital d'Alcaniz par le chef d'équipe allemand.

Après son triomphe dimanche, le nouveau champion du monde Masià a reconnu qu'Adrián Fernández avait été affecté à la filature de Sasaki lors des Grands Prix de Sepang et de Doha. Le Japonais avait ensuite été intimidé par deux ou trois "block passes" controversés des coureurs Leopard et avait été promu à la 13e place.

La question qui se pose aujourd'hui est la suivante : Leopard Honda a-t-il licencié son pilote titulaire Tatsuki Suzuki à l'automne pour pouvoir envoyer sur la piste Adrián Fernández, un assistant docile qu'une aversion abyssale lie au team Öttl-Husky et à Sasaki ?

Officiellement, Leopard avait libéré le vainqueur argentin Suzuki de cette année parce que le pilote Liqui Moly Husky Moto3 de l'année prochaine s'était fait photographier avec sa nouvelle équipe, ce qui est en fait une pratique courante dans les deux petites catégories.

Quant à Freddie Spencer, le steward de la FIM, il se verra une nouvelle fois reprocher d'être trop indulgent, en tant qu'ancien pilote officiel Honda (aux États-Unis ainsi qu'en championnat du monde 250 et 500), lorsqu'il s'agit de sanctionner un pilote Honda.

Ce style de conduite "au service de l'équipe" d'Adrián Fernández est au mieux habituel dans le cyclisme, où Leopard est également engagé, mais n'a rien à faire dans le sport motocycliste, où il est considéré comme peu propre.

"Le Moto3 n'est pas un sport d'équipe", a expliqué le directeur de Pierer-Mobility-Motorsport, Pit Beirer, dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com après le GP de Sepang. "C'est pourquoi nous ne sommes jamais intervenus avec des instructions auprès des équipes de nos trois marques".

Ainsi, Holgado (KTM), Deniz Öncü (KTM), Alonso (GASGAS) et Sasaki (Husqvarna) avaient encore des chances de remporter le titre en novembre.

Le quintuple vainqueur de GP Peter Öttl (4 x 50 ccm, 1 x 125 ccm) sait, en tant qu'ancien pilote de course, ce que l'on ressent après avoir perdu une course au titre. Lui-même, en tant que pilote d'usine Krauser, était en passe de remporter le championnat du monde à Brno en 1989 dans la lutte pour le titre en 80 cm3 contre le pilote d'usine Derbi Manuel Herreros, avant d'être arraché à ses rêves par une chute dans le dernier tour, à trois virages de la ligne d'arrivée de la course finale.

Résultat de la course Moto3, Doha (19.11.) :

1. Masià, Honda, 16 rdn en 33:50,694 min.

2. Alonso, GASGAS, + 0,068 sec

3. Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4. Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5. Perez, KTM, + 1,553

6. Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7. Bertelle, Honda, + 1,725

8. Toba, Honda, + 1,846

9. Holgado, KTM, + 1,943

10. Veijer, Husqvarna, + 2,019

11. Fenati, Honda, + 3,634

12. Muñoz, KTM, + 4,003

13. Kelso, CFMOTO, + 4,060

14. Furusato, Honda, + 4,166

15. Ortolá, KTM, + 4,228

Classement du championnat du monde Moto3 après 19 courses sur 20 :

1. Masià, 271 points (champion du monde). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 378 points (champion du monde). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Championnat du monde par équipes :

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 points. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.