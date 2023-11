Peter Öttl: "I funzionari hanno fallito completamente".

Peter Öttl è proprietario di un team Moto3 GP dal 2016, che inizialmente è stato gestito per il figlio Phillip per tre anni e dopo il 2018 (Phillip è passato al Campionato del Mondo Moto2 con Red Bull KTM Tech3 come compagno di squadra di Marco) è stato riorganizzato come Max Racing Team insieme a Biaggi. Sempre con KTM nel 2019, Arón Canet si è classificato secondo con tre vittorie in questa stagione, da allora con Husqvarna, dal 2020 con due piloti ciascuno.

La partnership di convenienza tra Öttl e Biaggi, uno dei quali ha portato la sella del team e il legame con il Gruppo Pierer, gli altri sponsor come Sterilgarda, ha vinto gare di Moto3 in ognuno dei quattro anni dall'inizio della joint venture: Canet su KTM nel 2019, seguito da Fenati a Misano nel 2020, Fenati a Silverstone nel 2021, Ayumu Sasaki a Spielberg nel 2022 e McPhee (davanti a Sasaki a Sepang) su Husqvarna. Dopo il 2022, Öttl si è separato da Biaggi e ha concordato una joint venture con il team Liqui Moly Moto2, portando la partnership Husqvarna nella classe Moto2. Nel 2023, il neonato Husqvarna Moto3 Factory Team ha debuttato con Sasaki e il debuttante Collin Veijer nella nuova costellazione e ha festeggiato un'altra doppia vittoria a Sepang - Veijer ha trionfato davanti al contendente al titolo Sasaki.

"Il mio obiettivo è sempre stato quello di correre per il titolo mondiale con Sasaki e Husqvarna fino alla finale di Valencia", ha dichiarato il proprietario del team Peter Öttl in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "È quello che volevamo realizzare in Qatar. Il modo in cui questa ambizione ci è stata portata via a Doha e il modo in cui la decisione sul titolo è stata presa domenica mi rende triste. È triste che la lotta per il titolo ci sia stata portata via in questo modo".

"Sono convinto che se la gara fosse stata corretta, avremmo avuto ancora una possibilità realistica di vincere il titolo a Valencia", ha aggiunto Peter Öttl. "Se una decisione del genere capita all'ultima gara, dove devi davvero lottare per tutto e dare tutto, è assolutamente accettabile. Ma credo che il modo in cui è accaduto in Qatar sia inaccettabile. Sì, questa è la mia opinione".

Öttl ha continuato: "Bisogna dire che gli organizzatori della gara o i commissari sportivi hanno fallito completamente. Se si pensa a come Sasaki è stato penalizzato per un'infrazione minore in Argentina nel 2022, che alla fine gli è costata la prima posizione nel Campionato del Mondo, e se si vede quello che ha fatto Masià in Qatar, dove è stato emesso un avvertimento solo dopo il secondo incidente, allora perdo ogni fiducia nel lavoro della Direzione Gara. Il modo in cui è intervenuto il suo compagno di squadra Adrián Fernández è stato tutt'altro che corretto. Alla vigilia del GP del Qatar, ho fatto notare alla Direzione Gara in diverse e-mail che il comportamento di Fernández era assolutamente inaccettabile e che in definitiva era lì solo per disturbare Sasaki durante le sessioni di allenamento e per inseguirlo. Ma i commissari non hanno fatto nulla, nonostante le mie numerose richieste prima del GP del Qatar. E poi hanno fallito completamente a Lusail durante la gara".

La situazione è stata instabile fin dall'inizio. Adrián Fernandez, fratello minore di Raúl, era ancora impegnato nel team Husky Moto3 di Öttl nel 2021. Nel 2022, ci sono stati dei tafferugli ad Aragón perché lo spagnolo (sotto contratto con la Red Bull KTM Tech3 nel 2022) inseguiva costantemente Sasaki durante le sessioni di allenamento della Moto3.

Due meccanici del Max Racing Team si sono quindi diretti verso il box Öttl sabato nelle qualifiche di Aragón e hanno impedito a Fernández di allontanarsi afferrando il freno anteriore. I due sono stati sospesi per questo comportamento sconsiderato.

In serata è scoppiata una rissa tra i membri del clan di Fernández e un meccanico di Öttl, che è stato portato in ospedale ad Alcaniz dal boss del team tedesco.

Il nuovo campione del mondo Masià ha ammesso, dopo il trionfo di domenica, che Adrián Fernández era stato mandato a fare da ombra a Sasaki nei Gran Premi di Sepang e Doha. Il pilota giapponese è stato poi intimidito da due o tre controversi "passaggi in blocco" da parte dei piloti Leopard ed è stato promosso al 13° posto.

Ora la domanda sorge spontanea: Leopard Honda ha licenziato in autunno il suo pilota titolare Tatsuki Suzuki per poter mandare in pista come aiutante compiacente Adrián Fernández, che nutre un'antipatia abissale per il team Öttl-Husky e per Sasaki?

Ufficialmente, Leopard aveva rilasciato il vincitore di quest'anno in Argentina, Suzuki, perché il pilota Liqui-Moly-Husky della Moto3 dell'anno prossimo si era fatto fotografare con la sua nuova squadra, cosa che in realtà è una pratica comune nelle due piccole classi.

E lo steward della FIM Freddie Spencer dovrà ancora una volta sopportare l'accusa di essere troppo indulgente quando si tratta di penalizzare un pilota Honda, in quanto ex pilota ufficiale Honda (negli USA e nei campionati mondiali 250 e 500).

Questo stile di guida "team-friendly" di Adrián Fernández è al massimo comune nel ciclismo, in cui è coinvolto anche Leopard, ma non trova spazio nelle corse di moto, dove è considerato impuro.

"La Moto3 non è uno sport di squadra", ha spiegato Pit Beirer, direttore di Pierer Mobility Motorsport, in un'intervista a SPEEDWEEK.com dopo il GP di Sepang. "Per questo non siamo mai intervenuti con istruzioni ai team dei nostri tre marchi".

Holgado (KTM), Deniz Öncü (KTM), Alonso (GASGAS) e Sasaki (Husqvarna) hanno ancora la possibilità di vincere il titolo a novembre.

Il cinque volte vincitore del GP Peter Öttl (4 x 50 cc, 1 x 125 cc) sa, da ex pilota, come ci si sente a perdere la lotta per il titolo. Come pilota ufficiale Krauser, stava per vincere il Campionato del Mondo a Brno nel 1989, nella lotta per il titolo 80cc contro il pilota ufficiale Derbi Manuel Herreros, prima che i suoi sogni venissero infranti da una caduta all'ultimo giro a tre curve dal traguardo della gara finale.

Risultati della gara della Moto3, Doha (19/11):

1° Masià, Honda, 16 giri in 33:50.694 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,068 sec.

3° Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4° Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5° Perez, KTM, + 1,553

6° Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7° Bertelle, Honda, + 1,725

8° Toba, Honda, + 1,846

9° Holgado, KTM, + 1.943

10° Veijer, Husqvarna, + 2.019

11° Fenati, Honda, + 3.634

12° Muñoz, KTM, + 4.003

13° Kelso, CFMOTO, + 4.060

14° Furusato, Honda, + 4.166

15° Ortolá, KTM, + 4.228

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 19 gare su 20:

1° Masià, 271 punti (Campione del Mondo). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Campionato costruttori:

1. KTM, 378 punti (campione del mondo). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Campionato mondiale a squadre:

1° Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 punti. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.