Peter Öttl: "Os funcionários falharam completamente"

As decisões incompreensíveis dos comissários desportivos da FIM têm caracterizado os GP de 2023 desde a abertura da época em Portimão. A polémica conquista do título por Jaume Masià no Qatar é o culminar inglório deste fracasso.

Peter Öttl é proprietário de uma equipa de Moto3 GP desde 2016, que foi inicialmente gerida pelo seu filho Phillip durante três anos e, depois de 2018 (Phillip mudou-se para o Campeonato do Mundo de Moto2 com a Red Bull KTM Tech3 como companheiro de equipa de Marco), foi reorganizada como Max Racing Team juntamente com Biaggi. Ainda com a KTM em 2019, Arón Canet foi vice-campeão com três vitórias nesta temporada, desde então com a Husqvarna, a partir de 2020 com dois pilotos cada.

A parceria de conveniência entre Öttl e Biaggi, um dos quais trouxe o assento da equipa e a ligação ao Grupo Pierer, os outros patrocinadores como a Sterilgarda, venceu corridas de Moto3 em cada um dos quatro anos desde que a joint venture começou em 2019, Canet na KTM em 2019, seguido por Fenati em Misano em 2020, Fenati em Silverstone em 2021, Ayumu Sasaki em Spielberg em 2022 e McPhee (à frente de Sasaki em Sepang) na Husqvarna. Depois de 2022, Öttl separou-se de Biaggi e acordou uma joint venture com a equipa Liqui Moly Moto2, trazendo a parceria Husqvarna para a classe Moto2. Em 2023, a recém-formada Husqvarna Moto3 Factory Team fez a sua estreia com Sasaki e o estreante Collin Veijer na nova constelação e celebrou outra dupla vitória em Sepang - Veijer triunfou à frente do candidato ao título Sasaki.

"Sempre foi meu objetivo disputar o título mundial com Sasaki e a Husqvarna até à final em Valência," disse o proprietário da equipa Peter Öttl numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Era isso que queríamos alcançar no Qatar. A forma como esta ambição nos foi retirada em Doha e a forma como a decisão do título foi tomada no domingo deixa-me triste. É triste que a luta pelo título nos tenha sido retirada desta forma".

"Estou convencido de que se a corrida tivesse sido justa, ainda teríamos uma hipótese realista de ganhar o título em Valência", acrescentou Peter Öttl. "Se uma decisão como esta acontece na última corrida, onde temos de lutar por tudo e dar tudo, é absolutamente aceitável. Mas acho que a forma como aconteceu no Qatar é inaceitável. Sim, é essa a minha opinião".

Öttl continuou: "Na verdade, é preciso dizer que os organizadores da corrida ou os comissários de pista falharam completamente. Quando se considera a forma como Sasaki foi penalizado por uma infração menor na Argentina em 2022, que acabou por lhe custar uma posição de topo no Campeonato do Mundo, e quando se vê o que Masià fez no Qatar, onde só foi emitida uma advertência após o segundo incidente, então perco toda a confiança no trabalho da Direção de Corrida. A forma como o seu companheiro de equipa Adrián Fernández interveio depois foi tudo menos justa. No período que antecedeu o GP do Qatar, chamei a atenção da Direção de Prova, através de várias mensagens de correio eletrónico, para o facto de o comportamento de Fernández ser absolutamente inaceitável e de, em última análise, ele só estar ali para perturbar Sasaki durante as sessões de treino e para o perseguir. Mas os responsáveis não fizeram nada, apesar de vários pedidos meus antes do GP do Qatar. E depois falharam completamente em Lusail durante a corrida".

A situação era volátil desde o início. Adrián Fernandez, o irmão mais novo de Raúl, ainda estava envolvido na equipa Husky Moto3 da Öttl em 2021. Em 2022, houve confrontos em Aragão porque o espanhol (sob contrato com a Red Bull KTM Tech3 em 2022) estava constantemente a perseguir Sasaki nas sessões de treino de Moto3.

Por isso, dois mecânicos da Max Racing Team dirigiram-se para a box da Öttl no sábado, durante a qualificação em Aragão, e impediram Fernández de fugir agarrando o travão dianteiro. Os dois foram suspensos por este comportamento imprudente.

À noite, houve uma rixa entre os membros do clã Fernández e um mecânico da Öttl, que teve de ser levado para o hospital de Alcaniz pelo chefe de equipa alemão.

O novo campeão do mundo Masià admitiu, após o seu triunfo no domingo, que Adrián Fernández tinha sido enviado para fazer sombra a Sasaki nos Grandes Prémios de Sepang e Doha. O piloto japonês foi então intimidado por duas ou três controversas "passagens em bloco" pelos pilotos da Leopard e foi promovido ao 13º lugar.

Agora surge a pergunta: Será que a Leopard Honda despediu o seu piloto habitual Tatsuki Suzuki no outono para poder enviar Adrián Fernández para a pista como um ajudante complacente, que tem uma aversão abismal à equipa Öttl-Husky e a Sasaki?

Oficialmente, a Leopard libertou o vencedor da Argentina deste ano, a Suzuki, porque o piloto da Liqui-Moly-Husky Moto3 do próximo ano tirou uma foto com a sua nova equipa, o que é uma prática comum nas duas pequenas classes.

E o comissário da FIM, Freddie Spencer, vai ter de suportar mais uma vez a acusação de que, como antigo piloto da Honda (nos EUA e nos Campeonatos do Mundo de 250cc e 500cc), é demasiado brando quando se trata de penalizar um piloto Honda.

Este estilo de pilotagem "amigo da equipa" de Adrián Fernández é, na melhor das hipóteses, comum no ciclismo, no qual a Leopard também está envolvida, mas não tem lugar nas corridas de motos, onde é considerado impuro.

"A Moto3 não é um desporto de equipa", explicou Pit Beirer, Diretor da Pierer Mobility Motorsport, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com após o GP de Sepang. "É por isso que nunca interviemos com instruções para as equipas das nossas três marcas."

Holgado (KTM), Deniz Öncü (KTM), Alonso (GASGAS) e Sasaki (Husqvarna) ainda têm hipóteses de conquistar o título em novembro.

Peter Öttl, cinco vezes vencedor de GPs (4 x 50 cc, 1 x 125 cc) sabe, como ex-piloto, o que é perder uma luta pelo título. Como piloto da Krauser, ele próprio estava a caminho de ganhar o Campeonato do Mundo em Brno em 1989 na luta pelo título de 80cc contra o piloto da Derbi, Manuel Herreros, antes de os seus sonhos serem destruídos por uma queda na última volta, três curvas antes da linha de meta da corrida final.

Resultados da corrida de Moto3, Doha (19/11):

1º Masià, Honda, 16 rdn em 33:50.694 min

2º Alonso, GASGAS, + 0,068 seg

3º Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4º Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5º Pérez, KTM, + 1,553

6º Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7º Bertelle, Honda, + 1,725

8º Toba, Honda, + 1,846

9º Holgado, KTM, + 1,943

10º Veijer, Husqvarna, + 2.019

11º Fenati, Honda, + 3,634

12º Muñoz, KTM, + 4.003

13º Kelso, CFMOTO, + 4.060

14º Furusato, Honda, + 4.166

15º Ortolá, KTM, + 4.228

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 19 de 20 corridas:

1º Masià, 271 pontos (Campeão do Mundo). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM, 378 pontos (campeão mundial). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 pontos. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.