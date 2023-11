Valence : Drapeaux rouges après les chutes d'Öncü & Alonso

La FP2 de la catégorie Moto3 sur le circuit Ricardo Tormo de Valence a été mouvementée et a dû être interrompue à deux reprises. Les pilotes qui ont chuté ont entre-temps quitté le centre médical.

Le meilleur temps du jour de l'as Red Bull-KTM-Tech3 Daniel Holgado en 1:38,706 min a été quelque peu éclipsé vendredi après-midi par les chutes graves de Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) et David Alonso (GASGAS Aspar), deux des principaux protagonistes de cette saison Moto3.

Öncü a fait un highsider dans le virage 4 et a été évacué sur une civière en direction du centre médical. Au moins, l'alerte a été immédiatement levée : le pilote était conscient. Le jeune Turc de 20 ans a même levé le pouce.

Après avoir nettoyé la piste, la séance a repris et Alonso a enregistré deux chutes. Après son deuxième crash au virage 11, les drapeaux rouges ont de nouveau été agités.

Heureusement, les deux pilotes s'en sont sortis sans blessures graves et les médecins de course ont renoncé à des contrôles supplémentaires à l'hôpital. Après les contrôles au centre médical du circuit, il a été décidé qu'Öncü et Alonso devaient être examinés une nouvelle fois samedi matin avant la troisième séance d'entraînement. Ce n'est qu'alors que l'on saura s'ils sont déclarés "aptes" pour la suite du week-end.

Il en va de même pour Joan Mir, qui a chuté lors de la première séance d'entraînement MotoGP : aucune fracture n'a été constatée chez le pilote officiel Repsol Honda à l'hôpital de Valence, mais la séance de pratique du vendredi après-midi se déroulera sans le champion du monde 2020. Avant la FP2 de samedi, il doit passer un contrôle de condition physique.