Valencia: bandiere rosse dopo gli incidenti di Öncü e Alonso

Il miglior tempo della giornata di Daniel Holgado (1:38.706) è stato in qualche modo oscurato dal fatto che due dei principali protagonisti di questa stagione Moto3, Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) e David Alonso (GASGAS Aspar), sono caduti gravemente.

Öncü si è schiantato violentemente alla curva 4 ed è stato trasportato in barella al centro medico. Almeno il via libera è stato dato immediatamente: il pilota era cosciente. Allo stesso tempo, lo stesso 20enne turco ha dato il benservito.

Dopo la pulizia della pista, la sessione è proseguita - e Alonso ha avuto due cadute. Dopo il secondo incidente alla curva 11, è stato necessario sventolare nuovamente le bandiere rosse.

Fortunatamente, entrambi i piloti dovrebbero averla scampata senza gravi lesioni e i medici di gara hanno deciso di non effettuare ulteriori controlli in ospedale. Dopo i controlli presso il Centro Medico del circuito, tuttavia, è stato deciso che Öncü e Alonso dovranno essere esaminati nuovamente sabato mattina prima della terza sessione di prove. Solo allora si saprà se saranno dichiarati "idonei" per il resto del weekend.

Lo stesso vale per Joan Mir, caduto nella prima sessione di prove della MotoGP: al pilota della Repsol Honda non sono state diagnosticate fratture all'ospedale di Valencia, ma la sessione di prove di venerdì pomeriggio si svolgerà senza il campione del mondo 2020. Dovrà sottoporsi a un controllo di idoneità prima delle FP2 di sabato.