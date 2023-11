Valência: Bandeiras vermelhas após despistes de Öncü e Alonso

O FP2 da classe Moto3 no Circuito Ricardo Tormo em Valência foi turbulento e teve de ser interrompido duas vezes. Os pilotos que se despistaram já receberam alta do centro médico.

O melhor tempo do dia de Daniel Holgado na Red Bull KTM Tech3, 1:38.706 min, foi um pouco ofuscado na tarde de sexta-feira porque dois dos principais protagonistas desta época de Moto3, Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) e David Alonso (GASGAS Aspar), sofreram graves quedas.

Öncü bateu com força na curva 4 e foi levado em maca para o centro médico. Pelo menos a luz verde foi dada imediatamente: o piloto estava consciente. Ao mesmo tempo, o próprio turco de 20 anos fez o sinal de positivo.

Depois de a pista ter sido limpa, a sessão continuou - e Alonso teve duas quedas. Após o segundo despiste na curva 11, as bandeiras vermelhas tiveram de ser novamente agitadas.

Felizmente, ambos os pilotos escaparam sem ferimentos graves e os médicos da corrida decidiram não efetuar mais exames no hospital. No entanto, após os controlos no Centro Médico da pista, foi decidido que Öncü e Alonso teriam de ser novamente examinados no sábado de manhã, antes da terceira sessão de treinos. Só então se saberá se serão declarados "aptos" para o resto do fim de semana.

O mesmo se aplica a Joan Mir, que se despistou na primeira sessão de treinos de MotoGP: o piloto da fábrica Repsol Honda não foi diagnosticado com quaisquer fracturas no hospital de Valência, mas a sessão de treinos de sexta-feira à tarde terá lugar sem o Campeão do Mundo de 2020. Ele tem que passar por uma verificação de aptidão física antes do FP2 no sábado.