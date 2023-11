PrüstelGP ferme son équipe de Moto3

L'équipe PrüstelGP se retire à la surprise générale du championnat du monde Moto3 2024, les pilotes et les mécaniciens se retrouvent à la rue. Le groupe Pierer cherche une équipe plus performante pour CFMOTO.

Les mécaniciens de CFMOTO PrüstelGP ont parcouru le paddock de Valence vendredi soir, inquiets et perturbés. En effet, les propriétaires de l'équipe, Ingo et Florian Prüstel, arrivés la veille, ont décidé hier à la dernière minute de fermer l'équipe Moto3 à l'issue de la saison. L'équipe technique se retrouve à la rue et a peu de chances de trouver un emploi. Les mécaniciens Moto3 qui voulaient passer de Tech3 à PrüstelGP et qui ont quitté leur emploi chez Tech3 sont particulièrement en colère.

Le team Prüstel est né au Mans-GP 2016 sur les décombres du Racing Team Germany de Saxe, et le passionné de sport moto Ingo Prüstel, un entrepreneur en logistique à succès de Callenberg, qui était déjà à bord du RTG auparavant en tant que co-sponsor, a repris les deux places - et les motos Peugeot. Dès la première année, le GP de Brno a été remporté avec John McPhee.

En 2019, Prüstel est passé à KTM et aux motos de Pierer Mobility AG, les Autrichiens ont placé Marco Bezzecchi dans l'équipe de Saxe. "Bez" s'est battu pour le titre de champion du monde, a remporté trois courses, mais a perdu contre Lorenzo Della Porta (Leopard Honda), "Bez" a terminé troisième au championnat du monde.

En 2019, l'équipe PrüstelGP a subi un grave revers avec le décès du jeune pilote suisse prometteur Jason Dupasquier.

Au cours des deux dernières années, Prüstel a engagé l'équipe sous la candidature de CFMoto, une marque chinoise qui a conclu de vastes accords de coopération avec le groupe Pierer et qui détient une participation de 2 % dans Pierer Mobility AG.

En 2022, la course s'est déroulée avec Xavier Artigas et Carlos Tatay. Tatay est ensuite passé au championnat d'Europe Moto3, il a été remplacé par l'Australien Joel Kelso.

Les résultats de 2023 laissaient à désirer, même les sponsors principaux comme autrefois Saxoprint ou Redox (cette entreprise a amené Salac) n'ont plus été trouvés. C'est pourquoi le groupe Pierer a fermé le robinet d'argent pour 2023.

"Nous avons dû chercher une autre équipe pour notre partenaire chinois afin de pouvoir répondre à leurs exigences", a expliqué Jens Hainbach, vice-président Road Racing du groupe Pierer.

L'équipe MTHelmets-MSi de Teo Martín pourrait désormais passer de KTM aux motos CFMOTO identiques. Le groupe Pierer s'est rendu compte des résultats insuffisants. Des discussions sont également en cours avec le chef d'équipe GASGAS Jorge Martinez.

Les pilotes de l'année prochaine, Riccardo Rossi et Artigas, sont à la rue. Artigas est désormais associé à l'équipe Forward Moto2.

Prüstel gérait certes aussi une académie de jeunes talents, mais n'a jamais fait participer un pilote allemand au championnat du monde.

Après Kiefer Racing, c'est donc la prochaine équipe allemande de GP qui disparaît du championnat du monde.

Selon toute vraisemblance, Dorna ne réattribuera pas les deux places Prüstel l'année prochaine, mais réduira la grille de départ d'une équipe de deux pilotes.

Résultat de la course Moto3, Doha (19.11.) :

1. Masià, Honda, 16 rdn en 33:50,694 min.

2. Alonso, GASGAS, + 0,068 sec

3. Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4. Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5. Perez, KTM, + 1,553

6. Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7. Bertelle, Honda, + 1,725

8. Toba, Honda, + 1,846

9. Holgado, KTM, + 1,943

10. Veijer, Husqvarna, + 2,019

11. Fenati, Honda, + 3,634

12. Muñoz, KTM, + 4,003

13. Kelso, CFMOTO, + 4,060

14. Furusato, Honda, + 4,166

15. Ortolá, KTM, + 4,228

Classement du championnat du monde Moto3 après 19 courses sur 20 :

1. Masià, 271 points (champion du monde). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 378 points (champion du monde). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Championnat du monde par équipes :

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 points. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.